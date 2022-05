In multe situatii, o buna expunerea ideilor, o buna gestionare a unei situatii, a unei probleme, o buna comunicare intre mai multe persoane si o buna intelegere a anumitor aspecte aduce de la sine mai multa productivitate, mai multa eficienta si acolo unde vorbim despre firme, si un posibil profit mai mare.

Pentru a putea face toate cele mai sus mentionate, este nevoie de elemente de calitate cat mai buna si ca acestea sa fie cat mai eficiente. O tabla de scris de poate dovedi a fi o alegere foarte buna in acest sens, oferind un spatiu de lucru destul de mare si este de asemenea foarte usor de utilizat. Ca si copii ne gandeam ca numai in scoli le putem gasi insa o data cu trecerea la maturitate, gasirea unui loc de munca si imbogatirea cunostintelor, am inceput sa intelegem ca astfel de sisteme de prezentare sunt utile in mult mai multe situatii, dupa cum urmeaza:

In scoli, exemplul mai sus mentionat. In ultimii ani, multe institutii, atat de stat cat si privare, au facut trecerea la echipamente mai noi, printre acestea si tablele de scris. Putem face referire aici la toate aspectele, atat suprafata pe care se poate lucra cat si instrumentele de scris. In multe situatii creta a fost inlocuinta de markere si diverse alte instrumente asemanatoare. Asta a adus in mare parte numai avantaje, atat in usurinta de utilizare a intregului sistem cat si beneficilor pentru sanatate, existand multe persoane care ar putea avea alergii de la praful de creta rezultate in urma scrierii pe tabla sau a stergerii acesteia, cu un burete. In schimb, un marker se lipeste bine de suprafata de scris dar in acelasi timp, poate fi curatat la fel de usor, nu se va crea praf si astfel, nici sanatatea celor ce utilizeaza tabla nu va mai fi afectata. Fie ca vorbim despre table magnetice de scris ce se pot amplasa pe un perete sau despre cele montate pe un stativ, care pot fi de asemena manevrate si mutate acolo unde se doreste, in magazinul online Zenon, acestea au preturi foarte accesibile si sunt aduse de la producatori de top din acest domeniu, asemeni tuturor produselor din magazin.

Spatii de birouri. Aici pot fi utilizate in mai multe scopuri, de la a scrie pe ele diverse informatii importante, de a imparti anumite sarcini angajatilor unui departament sau dintr-un spatiu si pana la a realiza prezentari sau chiar si pe post de suprafata de proiectie, suprafata de culoare alba, lucioasa si uniforma fiind chiar perfecta pentru asa ceva. Si in aceste locatii, preferate sunt tablele cu markere. Cu toate acestea, in magazinul Zenon clientii au la dispozitie chiar si table pe care se poate scrie cu creta, pentru cei ce prefera asta. Totodata, prin utilizarea de magneti, tabla poate fi utilizata si ta un spatiu unde pot fi postate diverse documente, afise si asa mai departe.

Acasa. Fie ca avem un birou personal sau copii mici, avem nevoie de toate solutiile pe care le putem gasi sau care ne pot ajuta in mai buna desfasurare a sarcinilor noastre. Astfel, incepand cu biroul personal, ca si in ceea ce priveste exemplul anterior, putem utiliza o tabla pentru a crea notite, pentru a posta ceva important, pentru a ne organiza mai bine sarcinile si activitatile dintr-o anumita zi sau o perioada de timp. Spre deosebire de o tabla clasica si pe care scriem cu creta, acolo unde scriem cu markerul, si stergerea se va face foarte usor, cu un burete uscat. Nu se va face praf iar scrisul se poate sterge foarte eficient, fara a ramane urme pe suprafata de lucru. De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea unei table pentru a-i ajuta pe cei mici sa-si faca temele sau sa le oferim si mai multe informatii despre ceva anume pentru la scoala, prin utilizarea uneia va fi mai usor sa expunem anumite idei si informatii si totodata, sa ii facem pe copii sa fie si mai atenti. Prin utilizarea de markere colorate si a altor elemente ce pot fi lipite pe o tabla, daca aceasta este magnetica, putem realiza lectii si mai interactive si care sa ii ajute pe cei mici sa retina mai bine informatiile importante.

Pe langa tablele de scris, un alte element destul de important in multe situatii este reprezentat de bibliorafturi. Acestea reprezinta sisteme eficiente de administrare si arhivare pentru documente si orice altceva poate fi notat pe coli de hartie si nu numai. Cele mai bune rezultate pot fi obtinute prin utilizatea unui biblioraft plastifiat, deoarece acestea sunt rezistente la umezeala si pot fi de asemenea curatate usor daca se depune pe ele praful. Intr-un biblioraft pot fi inserate atat hartii simple, care trebuie totusi perforate, acestea avand doua brate de sustinere prin care documentele sa poata fi fixate. Pe langa asta, exista tiple de protectie, ce au deja perforatii realizate, putand fi adaugate mult mai usor intr-un biblioraft. In acest sens, daca nu se doreste deteriorarea unui document sau schimbarea acestuia in vreeun anume fel, putem utiliza o tipla. Acestea sunt realizate pe marimea colilor A4 dar sunt potrivite si pentru formate de dimensiuni mai mici, precum A5.

Asadar, exista, pe langa exemplele enumerate, multe alte domenii in care o tabla de scris este sau poate fi utila. Cat despre un biblioraft, acesta are utilizari in mult mai multe domenii, fiind prezente in orice institutie si sediile administratice ale companiilor.