Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că există „multe posibilități” ca o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin să aibă loc „foarte curând”, într-un efort de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, după ce Casa Albă a transmis mai multor instituții media din SUA că Trump intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele rus, urmând ca ulterior să fie organizată o reuniune trilaterală, la care să participe și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

O posibilă mediere a fost discutată și miercuri la Moscova, unde președintele Putin s-a întâlnit timp de trei ore cu Steve Witkoff, emisar special al liderului de la Casa Albă.

„Am avut discuții foarte bune cu președintele Putin astăzi și cred că sunt multe șanse să închidem cercul și să ajungem la sfârșitul acestui drum. O întâlnire ar putea avea loc foarte curând”, a declarat Trump în fața presei.

Președintele american a informat despre planurile sale și în timpul unor convorbiri telefonice purtate miercuri cu lideri internaționali: președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Casa Albă nu a confirmat încă data sau locul eventualei întâlniri, însă surse apropiate administrației susțin că negocierile pentru organizare sunt deja în desfășurare.

