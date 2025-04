La 5 luni după anularea turului 2, prin decizia samavolnică și ilegală a CCR, ajunge finalmente în România un reprezentant personal al președintelui SUA, de la care românii, în naivitatea lor, au tot așteptat semnale oficiale prin care să fie puse la colț autoritățile noastre pentru că au suspendat democrația. Semnalele n-au venit și nu vor fi emise nici acum, cu ocazia vizitei lui Donald Trump Jr. de mâine. Se va convinge astfel opinia publică de faptul că preocuparea Americii legată de democrație sau libertatea de expresie este inexistentă. Mereu a fost așa, de fapt. Proști am fost noi sau alți cetățeni din țările post-comuniste, care am crezut mereu în lozincile emise de la Washington. Don Jr., cum i se spune fiului lui Trump, este la a patra vizită în România în ultimii șapte ani, semn că îi place la noi, ceea ce e un lucru bun; s-ar putea dovedi și util la un moment dat. Primele două vizite au avut loc în primul mandat al tatălui său, au avut caracter personal și au fost discrete, deoarece era vorba despre scopuri de vânătoare, la propriu. Una a fost organizată în zona Cluj-Mureș, a doua pe lângă București, într-un superb domeniu de vânătoare. A treia vizită a avut loc în septembrie anul trecut, în cadrul unui mini-turneu denumit „Trump Business Vision 2024”, când deja era previzibil că tatălui său i se va permite de către Deep State să redevină președintele SUA și au fost astfel multe VIP-uri dâmbovițene ce au participat la eveniment. Mulți dintre ei mai au și astăzi la profilul de pe rețelele de socializare poze cu Don Jr., ca să sporească astfel importanța conjuncturală. Atunci, Donald Trump Jr. a fost însoțit de către partenera sa de viață, Kimberly Guilfoyle, și ține bine minte evenimentul din România, deoarece, imediat după asta, întorcându-se în SUA, cei doi s-au despărțit cu destul zgomot public, care a fost stins, însă, de curând, prin nominalizarea lui Kimberly, fostă manechin și jurnalist, ca Ambasador în Grecia, spre disperarea grecilor, care astfel au priceput mai bine că urmează să fie cedați de către americani sub influența altui hegemon ce-i poate apăra de turci, anume Rusia.

Vizita de mâine a lui Donald Trump Jr. la București este parte din mini-turneul „Trump Business Vision”, dar din 2025, prin care, ieri, a bifat Ungaria, iar azi conferențiază în Bulgaria. Scopurile conferințelor sunt legate de extinderea afacerilor familiei Trump, găsirea de parteneri locali, care să pună banii, având asigurat astfel girul autorităților, pentru că vor fi tratați preferențial, că doar poartă marca Trump. Ieri în Ungaria, Trump Jr. a dat și un mesaj politic ce a tulburat armonia relaționării cu regimul Viktor Orban, anume i-a îndemnat pe unguri să renunțe la parteneriatele economice cu China în favoarea celor cu SUA, ceea ce nu i-a sunat deloc bine premierului ungar, care are nevoie de banii chinezilor ca de aer. Treaba cu China din gura lui Donald Jr. nu i-a sunat bine deloc nici lui Victor Ponta, care are în biografia personală un eveniment studiat cu lupa de către serviciile secrete americane, anume căsătoria sa cu Daciana Sârbu, oficiată cu valoare de simbol chiar la Beijing, acum peste 20 de ani – cunoscătorii pricep ce spun eu aici. Ajungând la Ponta, el se așteaptă să fie beneficiarul politic al vizitei de mâine a fiului președintelui american; este singurul candidat ce a fost inclus în programul întâlnirilor și este rezonabil să fie așa, în condițiile în care cel care a asigurat logistica turneului este Sebi Ghiță, patronul RTV și susținătorul principal al lui Ponta. E previzibil ca Trump Jr. să dea mesaj de susținere pentru candidatura lui Ponta, nici nu trebuie să spună mare lucru, vor fi suficiente imaginile împreună ce vor fi expuse și reluate apoi în tot cursul ultimei săptămâni de campanie. Va avea efect electoral? Va avea, dar va fi unul redus, deoarece el nu vine sub forma unui mesaj oficial și nici Trump nu mai reprezintă un brand atât de simpatic pentru românii dezamăgiți că n-au fost sprijiniți de la Washington pentru recuperarea democrației, ba mai mult, că ni s-a refuzat, luna trecută, și scoaterea vizelor de intrare în SUA. Efectul electoral în favoarea lui Ponta ar putea fi, totuși, mare, dar doar dacă alături de el și Trump Jr. ar apărea Călin Georgescu, ce să-și declare astfel sprijinul pentru candidatura sa, cu binecuvântare americană, cum s-ar zice. Nu mizez, însă, pe un astfel de aranjament spectaculos, iar pentru condiția de azi a lui Georgescu, ar fi un eveniment de tip kamikaze, am explicat zilele trecute și de ce anume.

Scopul și durata vizitei. Vizita va fi de o zi, iar scopul declarat, în afara băgării în seamă a lui Victor Ponta, este legat de întâlniri cu posibili viitori parteneri de afaceri ai familiei Trump în România. În afara conferinței, este prevăzut și un dineu, unde am aflat, din știrea Gazetei de Cluj a lui Liviu Man, că rezervarea unei mese costă 10.000 de euro pentru oamenii de afaceri. (Nu vă mirați! Asta e ceva normal în SUA), dar de bună seamă că vor fi invitați pe gratis și alți oameni considerați influenți, prilej bun pentru ei ca să schimbe pozele de profil cu unele noi și fără Kimberly Guilfoyle. Altfel, familia Trump are deja demarate proiecte de afaceri în Cluj-Napoca, unde partenerul lui Eric Trump este omul de afaceri Ștefan Belciu, care e partener de business și cu Elena Udrea. Din România, Donald Trump Jr. pleacă la Belgrad pentru a finaliza discuțiile pentru construcția unui mare hotel Trump în capitala Serbiei, dar mai ales pentru a-l gira pe președintele Vucic, un prieten apropiat al cuplului Ponta-Ghiță, ce a intrat rău în gura Bruxelles-ului după ce a acceptat să meargă pe 9 mai la Moscova, spre a celebra, împreună cu Putin, Ziua Victoriei. S-a dat un semnal important zilele astea și pentru un alt prieten al cuplului Ponta-Ghiță, anume premierul Albaniei, Edi Rama, căruia Donald Trump Jr. i-a transmis că republicanii americani au fost de acord să-și organizeze un mare congres CPAC la Tirana. Ați ghicit că astfel Rama încearcă să-și cumpere imunitatea, pusă sub semnul întrebării de colaborarea prea apropiată cu regimul Biden-Obama. Una peste alta, prin vizita lui Donald Trump Jr. se poate întrevedea în viitor o filieră relațională interesantă în România, ce va putea fi fructificată, dacă nu cumva ne vom purta din nou ca niște babuini, treabă la care am dovedit că ne pricepem bine, din păcate.

Mi-am reamintit în acest context despre experiența românească cu un alt fiu de președinte al SUA, Hunter Biden, ce-a tot adăstat prin România în căutare de plăceri lumești. Mereu se oprea pe la noi în drumurile spre sau dinspre Ucraina, țară de unde își lua tainul cifrat la multe zeci de milioane de dolari, după cum azi se știe. Unii au avut de beneficiat de pe urma lui Hunter Biden, cum a fost miliardarul Puiu Popoviciu, care pe această filieră a scăpat de pușcărie în mandatul de președinte al lui Biden. Popoviciu fusese gazdă generoasă pentru Hunter în România. Alții au avut mare ghinion, cum ar fi Elena Udrea, care face azi pușcărie în primul rând pentru că știa secretele infamante despre Hunter Biden, secrete de care era foarte interesat Trump în campania din 2020. Elena a pariat prost atunci, însă acum s-ar putea ca tot treaba cu Hunter Biden să o scoată din pușcărie, căci puterea de la Washington e interesată de detalii. Prevăd o mare telenovelă despre regimul Biden, ce se va juca în SUA, odată ce popularitatea lui Trump este în scădere.