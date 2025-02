Radu Constantea e președinte la Universitatea Cluj, iar în ultima lui declarație de avere apare că a împrumutat clubul cu aproape 50.000 de euro

U Cluj e o echipă care, doar pe parcursul lui 2024, a primit din partea autorităților locale aproape 2,5 milioane de euro

Cum explică șeful clubului creanța uriașă pe care o are de recuperat de la club, dar și care e raportul salariului de președinte club versus cel de consilier

Universitatea Cluj va participa în premieră în play-off. La mai puțin de 3 ani de când a promovat, echipa și-a asigurat prezența între primele 6 la finalul celor 30 de etape, Clujul urmând să aibă, pentru prima dată, două reprezentante, cealaltă fiind CFR Cluj.

Diferența majoră dintre cele două grupări e dată de cum e construit clubul din punct de vedere al finanțării. CFR e club privat, U Cluj, deși rulează ca societate de drept privat, altfel nici n-ar avea dreptul să joace în prima ligă, e, de fapt, echipa autorității locale, a Primăriei Cluj.

Cea mai bună dovadă e că în fruntea clubului e unul dintre oamenii de încredere ai lui Emil Boc. E vorba despre Radu Constantea, fiul celui care conduce Spitalul Municipal Cluj-Napoca. Radu Constantea e, la fel ca Boc, membru al Partidului Național Liberal.

Acesta este consilier local la Cluj, motiv pentru care a fost obligat în ultimii aproape 10 ani să completeze declarația de avere și să o facă publică. Ultima e datată finalul anului 2024, mai precis 21 noiembrie.

Iar ea conține, la rubrica „împrumuturi acordate” de cel în cauză, o sumă mare cu care Radu Constantea ar fi ajutat clubul Universitatea Cluj: 240.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 50.000 de euro.

U Cluj e un club care a fost ajutat din plin, cu sume extrem de mari, de către Primăria și Consiliul Local Cluj.

Banii primiți de la autoritatea locală de U Cluj în ultimii 3 ani:

2022 – 900.000 euro

2023 – 2.400.000

2024 – 2.500.000

Mai mult, în afara acestor bani, U Cluj a produs și din alte surse de venit. Pentru tot anul 2023, ultimul pentru care există date oficiale publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, Universitatea a raportat încasări totale care au trecut de 7 milioane de euro.

Și cu toate acestea, în declarația de avere a celui care conduce clubul apare că a fost nevoie să împrumute clubul cu aproape 50.000 de euro.

GOLAZO.ro i-a oferit președintelui Universității Cluj posibilitatea să explice ciudățenia care apare în declarația de avere.

„Ceea ce apare ca împrumut către club provine din salariile pe care nu le-am încasat. Eu m-am lăsat întotdeauna ultimul pe listă la plăți, tocmai ca să nu afectez cash-flow-ul societății.

Și s-au adunat salarii restante, iar dacă în declarația din noiembrie 2024 apare 240.000 de lei înseamnă că atât era la un moment dat. Precizez însă că deși declarația respectivă are ca dată noiembrie 2024, ea se referă la anul 2023, așa e procedura”.

Din 2016, de când sunt implicat la club și până în momentul în care Universitatea Cluj a promovat, vara lui 2022, adică timp de 6 ani eu am făcut muncă voluntară aici. Abia din momentul în care am ajuns în Liga 1 am acceptat și salariu.

Radu Constantea, președinte U Cluj