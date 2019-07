Dosarul 10 August, în care Parchetul militar investiga intervenția în forță a jandarmilor, a fost declinat către DIICOT. Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat pentru HotNews.ro că nu a văzut personal ordonanța procurorilor militari, dar că a fost informat că Parchetul Militar și-a declinat competența, deși DIICOT ceruse acest dosar doar pentr a-l studia.

„Nu am văzut ordonanța de declinare, dar am fost informat de către colegi că Secţia parchetelor militare și-a declinat către DIICOT competența pe dosarul 10 August, deși noi săptămâna trecută am cerut acest dosar doar pentru studiu, să vedem dacă există elemente de conexitate între dosarul de la Secţia parchetelor militare şi cel de la DIICOT. Noi nu am cerut declinare de competență, dar dacă dânșii așa cu considerat, să ni-l dea de tot, nu am ce să comentez”, a declarat pentru HotNews.ro șeful DIICOT.