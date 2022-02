Două surori de trei și patru ani, dintr-o comună din Iași, au fost scoase inconştiente şi pline de răni dintr-un incendiu care le-a cuprins locuinţa.

Ca o ironie a sorţii, părinții le lăsaseră doar cu sora cea mare, pentru că se aflau la tribunal. Bunicul matern îi acuză că le neglijează pe cele mici.

Cele trei surori erau singure acasă, după ce mama lor şi iubitul ei au fost citaţi la Iaşi, într-un proces deschis de bunicul fetelor.

Pentru ca în casă era foarte frig, sora cea mare, în vârstă de 11 ani, a turnat benzină în sobă, însă în acel moment, scânteile au sărit spre ea și, într-o fracţiune de secundă, toate camera era cuprinsă de foc. Fata a alergat într-un suflet la un vecin ca să ceară ajutor.

Copila a povestit că surorile ei sunt în mare pericol. Fără să ezite, bărbatul a intrat foc și chiar a reușit să le scoată pe cele mici. Fetiţele erau leșinate, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, și din păcate au şi arsuri pe corp.

Mihai Timofte, salvator: „Am aruncat o găleată de apă și după aia am intrat și am scos fetele, pe rând. Erau arși. I-am scos aici, în salon, pe rând, câte unu. Am intrat prin fum, prin flacără, nu ştiam unde sunt. Strigam la ei, dar nu răspundeau. Am intrat, am scos una, am închis ochii, așa am intrat”.

Vecină: „Copilele alea ardeau în casă. Nu putea să le vadă de fum, nu putea să le vadă deloc. Şi a intrat aşa, a ars şi el, părul în cap. Şi a luat copilele”.

Actualul iubit al mamei fetelor, acuzat în instanță că nu are grijă de ele

Povestea acestor fetiţe este cu atât mai tulburătoare, cu cât actualul iubit al mamei lor este acuzat în instanță de bunicul matern că nu are grijă de ele. Bunicul susține că individul care îi creşte nepoatele ar fi agresiv.

Vasile Mârza, bunicul copiilor: „Eu cu el am proces pentru ordin de restricție. E agresiv, bătea copiii, înjura, am luat și bătaie de la el”.

Însă, dincolo de rezutatul acestei anchete, viața copilelor a fost în pericol, spun autoritățile. Cele trei surori sunt internate la spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. Fata de 11 ani are arsuri, care nu îi pun viața în pericol. În schimb, surorile ei sunt în stare foarte gravă.

Alina Belu, manager la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „La o primă evaluare, pacientul cu 60 la sută arsuri se află în sala de operație, cealaltă are estimată o suprafață de 45 la sută din suprafața corpului. Pacienții sunt gravi, cu prognostic rezervat”.

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al DGASPC Iași: „Este un caz regretabil. Vom lua o măsură de protecție, ori în familia extinsă, ori la asistent maternal”.

În final, toate trei ar putea ajunge în grija unor asistenţi maternali.



sursa: stirileprotv.ro

