Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză familiei Rondolean şi lui Crin Gălăţean, care urmează să primească nişte despăgubiri imense. Printr-o altă sentintă rămasă definitivă dată de către Tribunalul, care dispune ca inspecţia de fond începută din anul 2009 să fie finalizată, care cofrom legii ar fi trebuit să fie finalizată în maximum 30 de zile. Cu concursul tuturor autorităţilor implicate în furtul de păduri din Borşa, dosarul a fost tergiversat zeci de ani încă din 2009. Totodată, familia Rondolean are dreptul să încaseze dobânzi între 3000-30.000 de euro pe zi de la punerea în aplicare a sentinţei definitive, care au început să curgă din luna aprilie 2024. Pentru acest aspect familia Rondolean, reprezentată de Crin Gălăţean a sesizat şi Curtea de Conturi, care chiar zilele trecute a transmis că vine în control la DS Maramureş în baza acestei sesizări. Mafia lemnului, o structură bine închegată a pus în aplicare o nouă schemă prin care toţi cei implicaţi în furturile din pădurile din România să scape de orice responsabilitate încercând cu disperare să amâne cât mai multe posibil, prin tot felul de teritipuri şi acţiuni inadminisbile în instanţă.

ICCJ anulează un ordin de amenajament forestier emis ilegal în 2009

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Crin Iosif Gălăţean, care a contestat legalitatea Ordinului nr. 423/2009, prin care era aprobat un nou amenajament silvic ce afecta fondul forestier din zona Borșa, UP VIII Tibău.

Judecătorii au constatat că ordinul a fost emis cu încălcarea Codului Silvic și a legislației de mediu, fără avizele necesare și înainte de expirarea amenajamentelor silvice aflate deja în vigoare. Instanța a reținut și nereguli privind emiterea avizelor de exploatare forestieră, inclusiv intervenții ilegale în arii protejate din Parcul Național Munții Maramureșului.

Astfel, ICCJ a anulat Ordinul 423/2009, stabilind că documentul a fost emis nelegal și fără respectarea dreptului de proprietate.

În acest dosar, conform actelor din ultimul amenajament valabil, prejudiciul nerecuperat al Statului este de 300 de milioane de euro. Pentru acest prejudiciu există zeci de dosare şi plângeri penale, care zac în nelucrare la IPJ Maramureş – Delicte Silvice, dovedit complicitatea autorităţilor, inclusiv a Ministerului de Interne, care au gustat din această prăjitură otrăvită.

Familia Rondolean, împreună cu comunitatea din zonă, acuză autoritățile că au acoperit tăierile ilegale și au ignorat prejudiciul

După anularea Ordinului 423/2009 de către ÎCCJ, familia Rondolean a formulat mai multe plângeri împotriva autorităților care, susțin ei, au ignorat constant obligațiile legale privind constatarea prejudiciilor din fondul forestier.

Aceștia reclamă că, deși Codul Silvic prevede un termen de 30 de zile pentru constatarea prejudiciului, instituțiile statului nu au făcut acest lucru încă din 2009. Astfel, Garda Forestieră Cluj era obligată să facă procese verbale de infracţiune, cu fişa de calcul a prejudiciului, care ar fi trebuit trimisă la ANAF pentru proprietaţiile Statului şi, implicit, proprietarilor de păduri. În acest sens, proprietarii s-au adresat şi directorului ANAF Cluj, Nelu Pop, care în cadrul unei audienţe a declarat că nu există niciun astfel de act, trimis de către şeful Gărzii Forestiere Şteţco Istrate. Ca printr-o coincidentă uimitoare, ambii sunt originari din Maramureş. În plus, Crin Gălățean afirmă că au fost întocmite documente false pentru a masca tăierile ilegale.

Familia Rondolean a mai sesizat lipsa recursului într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro, solicitând tragerea la răspundere a celor care au omis să constate daunele. Într-o nouă plângere, au acuzat chiar și organele de cercetare penală de abuz și pasivitate în acest caz.

Recent au avut loc percheziții la Direcția Silvică Maramureș și la locuințele unor funcționari locali, însă acțiunea nu a vizat defrișările masive din teren, ci pare mai degrabă o formă de intimidare a angajaților care au semnalat neregulile şi care au dezvăluit legăturile ilicite dintre fosta conducere a DS Maramureş şi comisarii-şefi de la Delicte Silvice – IPJ Maramureş. După ce au defrişat în totalitate pădurea de pe raza Ocolului Borşa (din 10.000 ha, au rămas doar 30 ha, care au peste 50 de ani) a început bătălia pe Valea Vaserului, unde s-a constat aproximativ 150.000 mc tăiaţi ilegal. În noul dosar penal s-a dispus un nou control pe Valea Vaserului, care a blocat controlul iniţial, condus de aceeaşi poliţişti de la IPJ Maramureş, inducând în eroare procrorul Parchetului Gerneral Bucureşti, care încă nu a venit în teren.

Corpul de control al Ministerului Mediului a confirmat amploarea defrișărilor, dar ancheta din teren a fost blocată.

Perchezițiile au coincis cu reînvestirea temporară a șefului Direcției Silvice, Ioan Horj, fapt interpretat ca o încercare de presiune. Între timp, dosarele cu prejudicii uriașe stau nerezolvate, deşi sistemul SUMAL indică clar cine a exploatat și unde a ajuns lemnul.

În dosar sunt implicaţi şeful DS Maramureş, un inginer silvic şi două secrtare, acuzaţi de scurgere de informaţii, după ce jurnalistul Vasile Dale a publicat mai multe anchete în care devoala furturile masive din păduri. Cei patru angajaţi ai DS Maramureş au observat un pattern al furturilor din păduri. În general, se fură din paduri retrocedate si este invocata lipsa pazei. Secretara de la DS Maramureş l-a sesizat pe fostul Ministru al Mediului, Mircea Fechet, şi în loc să fie protejată de legea avertizorilor de integritate, s-a trezit cu şase mascaţi, coordonaţi de comisar şef Ardelean Cristian, împotriva căruia a fost făcută o plângere penală de către Famila Gălătean, în care secretara Elena Rogoja a fost propusă martor. Percheziţiile şi interogatoriile vizând informaţiile date lui Vasile Dale şi lui Gălăţean Crin Iosif, care ar fi în defavoarea poliţiştilor complici.

În România nu există pădure nepăzită

Orice ocol silvic are, conform legislaţiei în vigoare, un plan de pază. Mai exact, un pădurar care, aşa cum am lămurit mai sus, este paznicul pădurii. Dacă un proprietar de pădure cu o suprafaţă de până la 30 de hectare nu are posibilitatea de a plati paza acestei suprafeţe, există posibilitatea ca paza sa fie asigurată automat de către stat, fără costuri aferente. În cazul propietarilor cu suprafeţe mai mari, care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de plată, pentru fiecare hectar peste 30 exista posibilitatea ca cel care asigura paza sa ia în contrapartidă masa lemnoasă din pădure, la preţul de vânzare din ultimele trei luni de licitatie, pentru a acoperi costurile de pază.

Proprietarul are dreptul să îşi exploateze pădurea conform legii, doar că în strânsă colaborare cu atortităţile statului. Aici intervine personalul silvic care trebuie să marcheze cu ciocanul omologat pentru marcaj forestier cât se poate tăia din pădure conform posibilităţilor reglementate şi înscrise în amenajamentele silvice.

Un show prost regizat pentru a scăpa de răspundere

Tot acest show, care a implicat inclusiv elicoptere black hawk, a fost doar un spectacol prost regizat. Dosarele deschise par a fi doar o fumigenă care maschează un nou plan al mafiei lemnului de a-și șterge urmele, prin acțiuni disimulate, similare unor partide de vânătoare. În realitate, scopul principal ar fi fost accesul la telefoanele și datele celor patru angajaţi Direcției Silvice Maramureș, pentru a demonstra o presupusă legătură strânsă cu Crin Gălățean şi pentru a se verifica ce informaţii există împotriva politiştilor acuzaţi de complicitate cu mafia pădurilor. Astfel, autoritățile implicate în jaful din păduri încearcă să inoculeze ideea că lipsa recursului, într-un dosar major se datorează nu unei neglijenţe grave în serviciu a juresitei DS Maramureş şi pentru faptul că a descoperit că antecesorul familiei Rondolean, Crin Iosif Gălăţean, nu era îndreptăţită la reconstiturirea dreptului de proprietate exact pe pădurea de unde lemnul a fost furat. În acest sens, a formulat doua cereri de supspendare a proceselor unde s-au constat prejudiciul, dar bineînţeles că ambele instanţ€ au respins suspendarea. Ipoteza e absurdă, în condițiile în care chiar Crin Gălățean a depus o plângere penală tocmai pentru că acel recurs nu a fost formulat. Ce vor, de fapt, să obțină prin aceasta schema este amânarea sau suspendarea cauzei pentru a nu ca nimeni din cei implicaţi să fie tras la raspundere patrimonială sau penala.

În pădurile din Maramureș, copacii cad, dar tăcerea autorităților face și mai mult zgomot. În timp ce cioatele vorbesc despre un jaf monumental, iar sistemul SUMAL arată cu degetul către cei care au exploatat ilegal, justiția pare orbită de fumigene și direcționată cu precizie de interese. Dosarele se deschid teatral, dar nu pentru a face dreptate, ci pentru a-i compromite pe cei care au îndrăznit să lupte cu mafia lemnului.

Într-un efort disperat de a-și spăla urmele, această caracatiță își folosește toate tentaculele pentru a-i târî în malaxorul perfid al vinovăției chiar pe Crin Gălățean și familia Rondolean – singurii care, în ciuda presiunilor, au apărat cu încăpățânare pădurea și legea. Se încearcă discreditarea lor, forțând scenarii absurde și insinuând complicități acolo unde există doar curaj și rezistență.

Când instituțiile devin instrumente ale celor pe care ar trebui să-i ancheteze, pădurea nu mai moare doar sub drujbă, ci și sub complicitatea statului. Iar în acest spectacol prost regizat, în care Black Hawk-ul zboară deasupra hărțuielii instituționalizate, rămâne două întrebări esenţiale: pe cine protejează procurorii şi poliţiştii şi cât lemn mai trebuie furat până adevărul va ieşi la iveală?

Citeşte şi: