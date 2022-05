Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, a vorbit despre atitudinea autorităților cu privire la problemele economice pe care le întâmpină țara noastră.

„Dimineata a inceput pentru fabricile din Romania asa cum incepe in fiecare zi din ultimul an:

– cat au sa mai creasca preturile la utilitati, dar asta nici nu mai conteaza, problema reala este ce ne facem daca se taie gazul si petrolul? Cum am putut sa facem greseala de a inchide mine sau de a nu construi microhidrocentrale?

– de unde sa facem rost de alte surse de materii prime si materiale , incet-incet se blocheaza toata Asia, deja exista o criza de aluminiu, urmeaza una de hartie si apoi, mai mult ca sigur, cea de plastic? Si ironic, problema mare nu este scumpirea materiilor prime si materiale, ale caror preturi s-au dublat, ci livrarea lor, oare o sa ajungem la un an termen de livrare, blocand capital de lucru? Stiu oare autoritatile ca nu mai avem in tara nici un lant de aprovizionare intact?

– asteptam de luni de zile autorizatiile de constructii pentru ca sa extindem fabrica si sa cream inca 100 de joburi noi, cand vor veni oare? Oare cum se descurca cei care construiesc blocuri, despre care aflam ca primesc autorizatii in 2-3 saptamani?

– cand se va termina criza fortei de munca? Stiu oare autoritatile ca firmele isi fura oamenii una de la alta si ca nu mai are nici un rost sa pregatesti tinerii de liceu si studentii, cand e mai usor sa furi de la competitia care ii pregateste? De ce continua regimurile fiscale discminatorii, fabrica mea de ce sa nu primeasca? Ce, eu nu am un rol strategic? Ce salarii sa mai dau la un incepator, vin tineri la angajare si spun ca nu se scoala dimineata pentru mai putin de 1000 Euro net?

– cand au sa creasca taxele si impozitele, in 2023, ca doar in 2024 sunt alegeri? De unde se vor plati toate datoriile pe care le face Romania daca nu din cresterea de taxe si impozite, de vreme ce evaziunea fiscala si munca la negru, de zeci de miliarde pe an, de ani de zile, nu sunt franate in nici un fel?

– am auzit de la autoritati ca daca bei ceai de tei te linistesti si vezi lucrurile mai optimist, oare se gaseste ceai de tei la supermarket, dar romanesc daca se poate? Cum de nu ne-am gandit sa bem ceai de tei in ultimii 3 ani, in pandemie, in criza utilitatilor, in inflatia care a inceput anul trecut, inainte de razboi? Oare s-a scumpit ceaiul de tei acum ca stim ca linisteste si toata lumea isi va cumpara?”

Sursa: Zf.ro

