După ce în presă a apărut informația că Dragoș Damian ar fi tentat să candideze la alegerile locale pentru Primăria Cluj-Napoca, CEO-ul Terapia Cluj vine cu clarificări despre posibila sa candidatură.

”Am avut discutii cu Domnii Simon si Dancu cu privire la o posibila candidatura a mea la Primaria Cluj-Napoca ca independent sustinut de PSD sau la Consiliul Local pe listele PSD. Am fost onorat de propunere, m-am gandit la ea si pentru ca paradoxal, desi sunt un om de afaceri, am o tendinta ideologica de stanga, probabil este din cauza domeniului particular in care imi desfasor activitatea. Romania trebuie sa propuna un pol sanatos si reformat de stanga, in opinia mea din cel putin doua motive, unul, am pierdut prea multa suveranitate economica, trebui s-a recuperam pana in 2030 si al doilea, migratia si structura demografica a Romaniei ne pune pe directia semi-extinctiei pana in 2050. La modul mai general de altfel, toata UE se va misca implacabil catre o economie de stanga, vezi mugurii de taxare a bogatiei si de taxare suplimentara a veniturilor din anumite sectoare economice considerate “prea bogate”.

Sunt multi oameni de afaceri in varsta de 50+ de ani in Romania si desigur, in Cluj, care conduc organizatii antreprenoriale puternice sau sunt in fruntea unor multinationale cu afaceri globale de miliarde si care au atins un nivel de satisfactie profesionala, personala si materiala care sa-i puna sa se gandeasca ce ar trebui sa faca pentru comunitate, ce ar trebui sa dea inapoi, daca ar fi in serviciul public. Subliniez, pentru comunitate, nu pentru ei insasi sau pentru prietenii lor. Unii aleg sa aiba activitati de responabilitate comunitara, dupa care se lauda cu ele in presa. Altii ingrijesc zonele verzi din sensurile giratorii. Dar sunt foarte multi autentici, care ar putea foarte bine sa fie Primari sau consilieri locali, si care sa faca treaba buna.

Nu ma pricep (nu am vrut sa ma pricep) la politica mai mult decat orice pensionar care isi da cu parerea in fata blocului. Dar ader cu fermitate la doua principii pentru modernizarea politicii in Romania.

Primul, un ales local pe criterii politice nu trebuie sa aiba mai mult de doua mandate succesive (fie ele si de 2 x 5 ani), iar alegerile trebuie sa fie in doua tururi, pentru ca democratia sa aiba timp sa sa gandeasca si razgandeasca. Administratia publica ar trebui sa se inspire din administratia corporatiilor listate la bursa (deci publice), in care un director senior de companie, oricat de performant, nu sta in aceeasi pozitie mai mult de 10 ani, se duce fie in sus, fie in lateral, putand sa revina ulterior. Asta pentru ca riscul de complacere, toropeala, automultumire, plictis, abuz de putere – spuneti-i cum doriti – este foarte mare, si atunci dispare orice eficienta.

Si al doilea, politicienii romani trebuie sa devina politicieni de cariera. Nu poti transfera un director de companie pe un post de politician sau pe un post de administrator de oras asa, peste noapte, doar pentru ca are un succes exceptional sau o reputatie solida. Si desigur, si invers. Trebuie sa existe o perioada de sevraj, de formare, de acumulare de cunostiinte noi. Trecerea din administratia privata in cea publica este teribil de grea, imposibila daca se face peste noapte. Si desigur, si invers.

In ultimii 4 ani nu a intrat pe poarta companiei mele nici un administrator local sau politician de Cluj, ca sa ma intrebe cu ce sa ma ajute, desi sunt unul dintre cei mai mari platitori de taxe si impozite si angajatori din oras si am continuat sa imi dezvolt operatiunile pe platforma din Cluj-Napoca. Asta probabil pentru ca orasul a mers pe directia dezindustrializarii manufacturii (30 de fabrici inchise), orientandu-se cu succes catre alte directii. Am lucrat in schimb remarcabil de bine cu politicienii de la centru, mai ales din Comisiile de Specialitate din Parlament, indiferent de culoarea politica, care s-au implicat mai mult decat s-ar putea crede in problemele legate de accesul pacientilor la servicii medicale, pe care le-am prezentat. Astfel incat, relatia mea cu politicul este una de tip sentimente contradictorii.

Stiu ca voi putea servi mai bine Romania si Cluj-Napoca continuand de pe pozitia pe care o am acum. Raman la dispozitia tuturor partidelor politice pentru a elabora politici publice sustenabile in domenul sanatatii si a reindustrializarii. Astept sprijin de la toate partidele politice in initiativa pe care am pornit-o cu directori de fabrici din farma si chimie de a crea un hub industrial de chimie in tara, pentru a recastiga pana in 2030 un domeniu economic care a fost de prima marime inainte de 1990. Voi continua initativa personala “Cumpara Fabricat in Romania”, pentru ca o cultura de consumator responsabil se cladeste cu greu, in timp si cu multe resurse.

Domnului Emil Boc, care va castiga inca un mandat de 4 ani la Cluj-Napoca, si viitorilor consilieri locali, le urez succes, va urma un 2021 foarte greu, cu al doilea timp al crizei economice post pandemie. Romania intra in 2021 cu o datorie publica de 40% din PIB, un deficit bugetar care probabil va depasi 10% si un deficit de balanta comerciala care probabil se va apropia de 20 miliarde Euro. Pe intelesul tuturor, suntem foarte indatorati si producem putine bunuri si servicii sustenabile. Asa incat, al doilea oras ca putere economica din Romania va plati si el un pret, poate mai redus daca va stii sa navigheze curajos si va capitaliza din reforma universitara, turismul medical si reindustrializare”, a transmis pentru Gazeta de Cluj, Dragoș Damian.