CEO Terapia Cluj, Dragoș Damian, a ținut să-și arate aprecierea față de primarul municipiului Turda, Cristian Matei, după ce a reușit să atragă investiția anului în România, o fabrică de medicamente ce urmează să fie construită de o companie farmaceutică din Germania în Parcul Industrial Turda.

„Fara sa-l fi cunoscut vreodata personal si chiar fara sa-l fi vazut vreodata il consider pe primarul orasului Turda cel mai bun prieten, pentru ca a reusit sa atraga investitia industriala a anului in Romania, si asta intr-un domeniu in care nu s-a mai investit la o astfel de scala, in greenfield, de peste 10 ani.

O companie farmaceutica din Germania va deschide o fabrica de medicamente in parcul industrial din Turda, o investitie de aproape 50 milioane de Euro, la care participa si statul cu un grant de greenfield in valoare de aproximativ jumatate din suma. Tehnologie de ultima generatie, joburi calificate pentru viitori absolventi de licee si facultati, infiintarea sau revitalizarea multor alte afaceri pe orizontala si verticala, bani care raman in Romania. Asta este ceea ce aduce o fabrica noua. Nici un alt sector economic nu aduce ceea ce aduce o fabrica noua. Si nici nu discutam despre ce aduce o fabrica noua de medicamente.

Este opinia multor specialisti ca Turda, dupa ce a trecut (pe nedrept) printr-o dezindustrializare masiva, chin si disperare, isi revine incet-incet si ca probabil, prin pozitia geografica si prin accesul prin autostrada la toate cele 4 puncte cardinale, va deveni unul dintre polii de manufactura industriala din Romania. Asadar, aceasta investitie nu este ultimul cuvant pe care il va spune Turda in urmatorii 10 ani.

Si pentru ca spun ca Primarul Cristian Matei, atragand o astfel de investitie, a devenit prietenul meu cel mai bun, am sa-l pun la curent cu cateva teme din zona productiei de medicamente.

Sefii din Bucuresti ai primarului nu iubesc fabricile de medicamente din tara. Au vrut sa inghete taxa clawback, care a fost dintotdeauna principalul impediment al investitiilor din sector. Nu au acceptat sa numeasca domeniul “industrie strategica” chiar daca am trecut printr-o pandemie care se presupune ca ne-a invatat lectii. Nu au fost de acord sa ia masuri de plafonare a costurilor la utilitati, desi preturile la medicamente sunt inghetate la minimumul european. Nu ofera facilitati fiscale pentru angajatii din domeniu sau pentru investitii de capital mai mici. Doar un exemplu pentru contrast, Ungaria a dat in ultimul an 200 de milioane de Euro la mai multe companii active in domeniul sanatatii pentru a creste rezilienta sistemului sanitar in fata crizelor. Pe ministrii sanatatii ii doare in cot de industria din tara, daca nu avem fabrici, importam, ce mare lucru? Sunt asa de rupti de realitate incat sta nefolosita o OUG, 98/2010, care permite identificarea, desemnarea si protejarea infrastructurilor critice, foarte utila pentru a sprijini dezvoltarea fabricilor de medicamente, vazute peste tot in lume drept unitati de importanta strategica. Boroboatele de guvernare continua. Se vorbeste de “taxa de solidaritate”, in conditiile in care fabricile din tara platesc atat impozit pe profit cat si impozit pe cifra de afaceri (taxa clawback), industria fiind singurul domeniu industrial dublu impozitat. “Taxa de solidaritate” ar fi asadar a treia lovitura. Parlamentul, care la fel, nu are industria pe radar, pregateste un proiect de lege privind “gestionarea deseurilor medicamentoase” care este si acesta rupt de realitate si, mai grav, rupt de legislatia europeana in domeniu. O reglementare gen “hai sa mai luam niste bani de la astia”; nu e nici o mirare ca la astfel de legiferare, nimeni nu va mai dori sa investeasca in tara la nivel industrial.

Si nici nu am spus nimic despre problemele legate de deficitul de forta de munca, care sunt convins ca afecteaza si alte sectoare economice din Turda.

Asadar, Domnule Cristian Matei, o lista lunga de probleme pe care poate le adresam impreuna. Din pacate, fabricile de medicamente din Romania au lobby zero, in principal pentru ca pur si simplu nu avem timp de asa ceva; asa ca, daca ne puteti ajuta, va multumim.

O ultima remarca. Romania exporta medicamente fabricate in tara de 350 milioane Euro anual. Ungaria, Cehia, Polonia, Croatia, sar de 2 miliarde Euro fiecare.”, a transmis Dragoș Damian.