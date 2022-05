Dragoș Damian, CEO-ul Terapia Cluj, le-a recomandat președinților celor două mari partide aflate la guvernare, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, să-și dea afară consultanții economici și să pună bazele unei noi echipe de lucru formată din 10-20 de directori ai celor mai mari fabrici din țară, alături de care să implementeze o stratgie industrială pentru următorii 10 ani.

„Este definitia succesului pentru orice industrialist care si-a petrecut cariera in situri de productie sa puna in miscare 3 fabrici pe parcursul a mai putin de 10 ani – asadar, scriu aceasta a treia opinie despre fabricile deschise de De Longhi cu invidie si desigur, cu foarte mare respect.

De Longhi ne informeaza intotdeauna mult prea laconic despre povestea lor de succes si mai ales despre fabricile pe care le-au deschis in Romania, fara sa se laude cu rezultatele lor sau sa se planga de problemele pe care in mod sigur le intampina.

Am sa-i laud eu, fara sa-i cunosc personal si fara sa mi se fi cerut vreodata. Au venit in 2012 langa Cluj, cand era mai mare nevoie, spaland rusinea plecarii lui Nokia, apoi au deschis in 2016 o fabrica la Salonta si de curand au ajuns la a treia fabrica in Satu Mare, o investitie la care a ajutat si statul roman.

3000 de angajati calificati de companie si cine stie cate alte mii pe verticala si orizontala, tehnologie de ultima generatie si bani care raman in Romania.

Povestea lui De Longhi in Romania este despre ceea ce inseamna o fabrica, fapt care nu a fost niciodata bine inteles de guvernarile succesive ale Romaniei – dovada, exercitiul de a numara fabricile de zahar si ulei pe care le avem in tara, sa vedem daca ies la numar si daca o sa avem sau nu criza alimentara.

Cu cat vom deschide mai multe fabrici in tara, indiferent de capital, la care sa finanteze si statul roman, cu atat vom fi mai putini vulnerabili in orice domeniu, fie acela si cel al bunurilor de larg consum.

Cu cat vom deschide mai multe fabrici vom forta sistemul de invatamant sa iasa din toropeala academica si sa-si conecteze absolventii de piata muncii, un obiectiv inca foarte indepartat, astazi.

Cu cat vom deschide mai multe fabrici vom intra in circuitele internationale de aprovizionare, vom atrage fabricanti de materiale si materii prime, vom crea orase si hub-uri industriale.

Cu cat vom deschide mai multe fabrici vom reusi sa obisnuim romanii sa cumpere Fabricat in Romania, care in lumea globala de astazi inseamna fabricat de maini romanesti la noi in tara, indiferent de tara de origine a producatorului.

Cu cat vom deschide mai multe fabrici cu atat economia Romaniei va fi mai sustenabila pe termen lung iar sursa indatorarii ingrozitoare din prezent, deficitul de balanta comerciala, va fi in cele din urma stavilita.

Celor care au nevoie de un aparat electrocasnic le recomand un De Longhi, achizitia declanseaza invizibil o reactie in lant care are mai multe semnificatii decat ne putem imagina.

Presedintilor Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu le recomand sa isi dea afara consultantii si lobbistii pe teme economice si sa isi stranga o echipa de lucru formata 10-20 de directori de fabrici mari din tara, care conduc cel putin 3000 de angajati fiecare, alaturi de care sa creeze o strategie industriala pentru urmatorii 10 ani.”, susține Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj.

