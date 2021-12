Printre propunerile noului guvern se numără și taxa de solidaritate, care s-ar aplica companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Economiștii susțin că afectele unei asemenea măsuri ar urma să se vadă prin amânarea investițiilor și a angajărilor, conform digi24.ro.

Taxa de solidaritate a stârnit multe controverse și mai mulți specialiști au tras semnale de alarmă.

Despre acest fenomen a scris și Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj:

„Taxa de solidaritate, “premiul” pe care il primesti cand investesti in fabrici in Romania, aduci tehnologie, creezi locuri de munca, esti contribuabil onest si atingi o cifra de afaceri de 500 milioane lei.

Termenul din titlu, “premiu”, nu-mi apartine, a fost lansat ieri de Florin Pogonaru, dar descrie foarte bine ce poti pati daca ai incredere in Romania si investesti intr-o fabrica. Pentru ca din cele peste 300 de companii eligibile pentru “premiere”, foarte multe sunt societati comerciale care au in spate o fabrica in Romania. Asadar, a) pe langa cresterile incredibile la preturile la utilitati (care ne-au aratat ca de fapt nici nu avem destul gaz, ati vazut ce a patit Azomures), b) nevoia de cresteri salariale in 2022 cu cel putin inflatia, chiar mai mult in cazul indexarilor la salariul minim si c) dublarile preturilor materiilor prime care vin, desigur, din import, fabricile din tara vor plati inca 1% din cifra de afaceri.

Sa dam cateva exemple, ca sa intelegem cine va plati si cine nu:

1) Marii producatori internationali de autovehicole aduc masinile din import prin 10-20 de dealeri locali si regionali, care fiecare in parte nu fac o cifra de afaceri de 500 milioane lei / an. Asadar, de platit vor plati cele doua fabrici din tara, impreuna cu producatorii de componente auto cu fabrici aici;

2) Marii producatori internationali din chimie, IT, electronice, electrocasnice, mancare, etc. isi aduc produsele prin importatori care fie nu ating cifre de afaceri de 500 de milioane lei, fie daca trec de 500 milioane lei, nu au cum sa plateasca 1% taxa suplimentara pentru ca lucreaza cu marje reduse. Asadar, de platit vor plati producatorii din tara, pentru ca sunt usor de identificat si urmarit.

3) Din cele 18 miliarde lei ale pietei farmaceutice, doar 1,5 miliarde se fabrica in tara, restul sunt aduse prin distribuitori care, la fel ca mai sus, fie nu ating cifre de afaceri de 500 milioane lei, fie daca trec de 500 milioane lei, nu au cum sa plateasca 1% taxa suplimentara pentru ca lucreaza cu marje controlate.

Asadar, cert este ca taxa va fi platita doar de cele doua fabrici din tara care au cifra de afaceri de peste 500 milioane lei.

Iar “criminalii” fiscali, evazionistii, munca la negru si baietii destepti (la propriu) care fac afaceri de miliarde fara sa plateasca un leu in Romania, scapa de la solidaritate.

La o cifra de afaceri pentru ultimul an financiar de 780 milioane lei am platit in tara taxa clawback de 38 milioane lei, 26 milioane lei impozit pe profit si alte mult milioane in contributii sociale si sanatate. La asta se va adauga “taxa de solidaritate” de 7,8 milioane de lei, astfel ca imi iau adio de la finantarea unui nou hub de distributie pentru Europa.

Multe fabrici care aveau planuri de expansiune in Romania le vor pune pe stop, asta insemnand ca vor stagna tehnologic si ca deficitul de balanta comerciala al Romaniei se va acentua. Si, pe termen lung, iar se inchid cateva fabrici, spre bucuria importatorilor si desigur, a imobiliarilor, care isi trag un bloc sau un mall in locul lasat liber.”, a explicat acesta într-o postare de pe pagina sa de Facebook.



