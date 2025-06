Dragoș Damian, directorul general al companiei Terapia Cluj, critică dur noile măsuri fiscale anunțate de autorități, acuzând o povară tot mai mare asupra contribuabililor corecți. Într-un mesaj tăios și ironic, acesta atrage atenția asupra haosului decizional și a lipsei de strategie clară în combaterea deficitului bugetar.

CEO-ul afirmă că valul de taxe discutate – de la creșterea TVA la impozite progresive și contribuții suplimentare – lovește tot în oamenii „harnici și cinstiți” care își plătesc obligațiile. Damian face o paralelă între politicile fiscale recente și protejarea evazioniștilor, acuzând statul că, în loc să combată munca la negru și frauda fiscală, preferă să îngenuncheze clasa activă.

Criticile sale se îndreaptă și spre „băieții deștepți” care au profitat de stimulente economice fără a genera beneficii reale pentru economie. În opinia lui, măsurile fiscale actuale sunt menite să acopere risipa și furturile din bani publici, nu să reformeze sistemul.

Damian concluzionează că majoritatea românilor vor suporta din nou consecințele, în timp ce adevărații responsabili rămân protejați: „Ori toți să trăim, ori toți să muriți, băi!”

„Băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, acum vă cerem și mai mult, trebuie să puneți umărul să iasă țara din impasul economic. Trebuie, nu-i așa, să fim solidari, să strângem din dinți, să ne unim la greu, să aducem mai mulți bani la buget, să reducem printr-un efort colectiv deficitul bugetar.”, spune ironic Dragoș Damian.

În continuare, Damian prezintă o listă de măsuri fiscale discutate în spațiul public în ultimele zile, sugerând că acestea se schimbă rapid și imprevizibil, fără o strategie clară.

„Ia uite ce vă așteaptă.

Asta era luni, 2 iunie:

CASS pe pensii, impozit progresiv, taxă de solidaritate, creșterea impozitului la jocurile de noroc şi baruri, privatizarea companiilor de stat, creşterea TVA, creşterea impozitului pe dividende;

Asta era vineri, 6 iunie:

Taxă de solidaritate de 20% pe salariile de peste 10.000 lei, impozitarea jocurilor de noroc, creşterea TVA;

Asta cere FMI:

renunţarea la cota unică şi trecerea la două cote de impozitare a veniturilor, de 15% şi 25%, creşterea TVA, a accizelor şi a impozitului pe dividende, precum şi modificarea impozitului pe terenuri şi clădiri.

Asta este ce vă pregătesc oamenii noi de la conducere care, privind cu îngrijorare și preocupare situația din țară, pentru a reduce deficitul bugetar, s-au pus pe joacă pe Excel cu simulări de tip Everything Everywhere All At Once.”

Reiterând ideea unei presiuni fiscale crescânde asupra celor care respectă legea, CEO-ul Terapia a afirmat: „Cu sau fără Excel, să mai explicam încă o dată: o să vă crească taxele, impozitele și contribuțiile, băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile.”.

Potrivit acestuia, indiferent de formula care va fi adoptată, nota de plată va fi achitată tot de populația activă.

„O să vedem în cele din urma ce schemă va fi aprobată, după care tot voi, băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, veți munci de o să vă sară capacele ca să puneți la loc banii pe care i-au furat sau risipit alții.”, spune Damian.

Într-o analiză a ultimilor ani, Damian sugerează că a existat o escaladare artificială a prețurilor, care a fost suportată în întregime de consumatori, fără intervenții eficiente din partea statului:

„În ultimii 5 ani am avut băieți deștepți care, pentru că exista cerere, au speculat și crescut preturile cu până la 200% și voi, băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, ați băgat mana adânc în buzunar și ați plătit. Aceeași băieți deștepți vă spun acum că daca cresc prețurile cu 1,5%, urmare a creșterii TVA, se rupe lumea în două.”

În final, CEO-ul Terapia Cluj a vorbit despre politicile de stimulare fiscală, despre care afirmă că nu au adus o dezvoltare economică reală, ci doar beneficii selective.

„Apoi, tot în ultimii 5 ani, am avut băieți deștepți-deștepți care au primit facilitați și stimulente care s-au dat nu pentru creștere economică, ci pentru ca băieții deștepți-deștepți să pună mai mulți bani în portofele. Și s-a confirmat. Nu am avut nici un fel de creștere economică, dar băieții deștepți-deștepți au pus mai mulți bani in portofele.

Și, la sfârșit, premianții. Tot în ultimii 5 ani am avut băieți deștepți-deștepți-deștepți care au dus criminalitatea fiscală la un nou nivel. Evaziunea fiscală și munca la negru duduie. Voi ce credeați, că banii fără chitanță dați la autoservire, la pensiune, la coafor, la instalator, la piață, la bonă, la artificii, nu se vor răzbuna într-o zi?

Marți, după mini-vacanța în care ați mai contribuit, vrând-nevrând, la criminalitatea fiscală, după ce se anunță pachetul de salvare a națiunii, tot voi, băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, o sa duceți greul. Să nu va închipuiți că băieții deștepți, băieții deștepți-deștepți și băieții deștepți-deștepți-deștepți vor avea de suferit.

Băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, ori toți să trăim, ori toți să muriți, băi!”, a conchis Dragoș Damian.