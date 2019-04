Cu privire la articolul ~Primăria lui Emil Boc a fost executată cu jumătate de milion de lei de administratorul unui cimitir! Bineînțeles, banii sunt plătiți de clujeni~ publicat de către Gazeta de Cluj – la data de aprilie 8, 2019 editia on-line si la data de aprilie 6, 2019 editia scrisa, in care apare Razvan Robu-Autor

Subsemnata Sanda Albu, prin prezenta va solicit ca, in virtutea DREPTULUI MEU LA REPLICA, SA PUBLICATI ATAT IN EDITIA SCRISA CAT SI IN CEA ON-LINE urmatoarele:

1. NU exista nici o legatura intre subsemnata si continutul principal indicat si in titlul articolului mentionat, pentru care nu mi-ati solicitat si deci, nici nu ati obtinut vreodata acordul si permisiunea subsemnatei sa-mi uitilizati datele personale, precum, nume prenume, fotografie, etc.

2. NU exista nici un fel de interes public actual, care sa justifice, in vreun mod, referirea la subsemnata, utilizarea datelor mele personale si amestecul grav în viaţa mea privată, fara nici o justificare a prevalentei aflari informatiei in interesul public. Si pentru ca si in presa tindem spre standardele democratiei occindentale, ar trebui sa cunoasteti dictonul jurnalistic anglo-saxon ~Old news is no news!~, adica, in traducere pentru cei care nu cunosc limba engleza ~O stire veche nu este o stire!.~.

3. NU am fost niciodata contactata de nici o persoana care sa reprezinte Gazeta de Cluj si deci, niciodata nu am facut nici un fel de afirmatie fata de vreun reprezentant sau ziarist al publicatiei Gazeta de Cluj, deci, nici cea cu care sunt citata in articolul mentionat.

4. NU sunt adevarate cele sustinute in articol in sensul ca ~ Tranzacția imobiliară a dus și la condamnarea avocatei clujence Sanda Albu, fostul secretar al Composesoratului Mănăștur.~ sau ~A primit patru ani de închisoare cu suspendare și a fost pusă la plata unor daune în valoare de aproximativ 200.000 de lei.~, dar, nici multe alte afirmatii false si neverificate din articol.

5. NU sunt ~fostul secretar al Composesoratului Mănăștur~ si niciodata nu am avut calitatea oficiala de secretar al Asociatei Composesoratul Manastur, fapt ce poate fi constatat cu usurinta prin verificarea Registrului asociatiilor si fundatiilor tinut la Judecatoria Cluj-Napoca.

6. NU ati verificat informaţiile în mod rezonabil înainte de a le publica, motiv pentru care ati parazitat opinia publica cu o multime de informatii false, nerelevante prin vechime si deci lipsite de inters public, dar, care imi afecteaza grav viata personala.

7. NU ati facut ~eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.~, iar, pe susemnata m-ati contactat niciodata si m-ati implicat total nejustificat.

8. NU ati ~ respectat în redactare regulile citării.~, citand ceva ce euniciodata nu v-am spus, dar, necitand ceea ce ati compilat din alte parti, trunchiat ceea ce a determinat denaturarea adevarului prin articol.

9. NU ati respectat Codul Deontologic al Jurnalistului Elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media Contract 993/2006, care, fara echivoc, la art.9 stabileste ca: ~ Jurnalistul care distorsionează intenționat informația, face acuzații nefondate, plagiază, folosește neautorizat fotografii, imagini tv sau surse ori calomniază, săvârșește abateri profesionale de maximă gravitate.~, asa cum nu ati procedat dumneavoastra, incalcand flagrant Etica Jurnalistica.

10. NU ati respectat si ati incalcat GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ce a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și aplicabil de la 25 mai 2018, care, tot fara echivoc, prevede ca: ~ Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.~

11. NU aveti consimtamantul meu sa prelucrati si sa stocati datele mele cu caracter personal si ca atare, prin prezenta, imi exercit atat DREPTUL LA REPLICA, cat si DREPTURILE PREVĂZUTE ÎN GDPR, precum dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor( „dreptul de a fi uitat”), dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare si VA SOLICIT IMPERATIV, CA DE INDATA SI IN MOD CONCOMITENT CU PUBLICAREA PREZENTULUI DREPT LA REPLICA, SA STERGETI DIN TOATE MIJLOACELE DUMNEAVOASTRA DE STOCARE ORICE INFORMATIEI CU PRIVIRE LA ORICARE DINTRE DATELE MELE PERSOANALE SI SA INCETATI UTILIZAREA ABUZIVA A ACESTORA, enumerand nelimitativ, nume prenume si orice fotografie a subsemnatei obtinuta in orice mod. Totodata specific si faptul ca nu aveti acordul subsemnatei nici pentru prelucrarea si utilizarea în scopul niciunei transmiterii si in nici un mod a adresei mele de email utilizata pentru comunicarea prezentului drept la replica, dar, nici a datelor personale din Cartea de identitate a subsemnatei, atasata prezentei, doar, pentru a nu lasa nici un dubiu ca prezentul Drept la replica provine de la subsemnata,

Sanda Albu Cluj-Napoca, 9 aprilie 2019