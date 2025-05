Drept la replică Gulermak pentru articolul publicat în data de 29 mai 2025.

DREPTUL LA REPLICĂ SE REFERĂ LA URMĂTORUL ARTICOL

Firma turcă Gulermak, care lucrează la metroul din Cluj a fugit din India cu 8 miioane € datorii

Firma Gulermak, implicată în metroul din Cluj, acuzată de țeapă internațională: a fugit din India cu datorii de peste 8 milioane de euro!

Compania turcă Gulermak, parte a consorțiului care construiește metroul din Cluj-Napoca, este în centrul unui scandal internațional. În India, firma a părăsit brusc șantierul metroului din Kanpur, lăsând în urmă datorii neplătite de peste 8,25 milioane de euro către 53 de subcontractori. Practic, după ce a finalizat lucrările, Gulermak a dispărut fără să achite mare parte din sumele datorate.

Sub pretextul tensiunilor diplomatice dintre India și Turcia, compania și-a retras conducerea din Kanpur și a evitat orice contact cu partenerii locali. Nemulțumiți, mai mulți subcontractori au depus plângeri oficiale, acuzând firma turcă de escrocherie și reținerea nejustificată a sumelor cuvenite.

Între timp, Gulermak continuă să fie activă în România, în proiecte publice de miliarde, atât la metroul din Cluj, cât și în licitația pentru Magistrala 4 din București. Implicarea sa, în ciuda scandalului internațional, ridică semne serioase de întrebare legate de verificarea integrității firmelor participante la lucrări publice strategice.

Preluarea selectivă ridică serioase semne de întrebare privind acuratețea informațiilor și respectarea dreptului la

replică. Într-un astfel de context, în care sunt aduse acuzații care vizează activitatea unei companii în altă

jurisdicție (India), era de așteptat un minim demers de verificare și documentare, înainte de publicare.

Mai mult, articolul face o serie de afirmații și sugestii neacoperite de date și/sau informații concrete, care lasă

impresia că eventualele dificultăți întâmpinate de Gülermak în alte țări s-ar putea repeta în România. O astfel de

asociere, nejustificată de niciun element concret de susținere, creează o percepție publică complet distorsionată.

Or, este absolut inacceptabil ca reputația unei companii active pe plan local să fie afectată printr-o asociere

nefundamentată și construită exclusiv pe baza unor materiale externe și a unor simple speculații.

Astfel cum am clarificat deja în comunicatul oficial emis de Gülermak 1 , pe care îl anexăm prezentei notificări

(disponibil în limbile turcă și engleză, o traducere în limba română urmând a fi pusă la dispoziție ulterior, în

măsura în care este necesar), situația prezentată în presa locală din India reprezintă o interpretare eronată și

incompletă a faptelor.

Cum am precizat, informațiile apărute nu reflectă realitatea: proiectul metroului Kanpur se află în faza finală de

execuție, iar procedurile de închidere financiară se desfășoară în condiții normale.

Totodată, am subliniat faptul că Gülermak are o prezență continuă și solidă în India, unde implementează

numeroase proiecte de infrastructură și participă activ la noi proceduri de achiziție publică.

În esență, ne aflăm în fața unui scandal de presă locală, fără legătură cu activitatea Gülermak din

România.

Prin aceste clarificări, considerăm că sunt oferite suficiente elemente pentru a înțelege corect contextul și

pentru a evalua în mod obiectiv lipsa de temeinicie a afirmațiilor vehiculate.

II. Asocierea forțată cu procedurile și proiectele aflate în desfășurare în România – impact negativ

direct asupra Gülermak

Titlul materialului face o trimitere aluzivă și directă la proiectul Metroului din Cluj-Napoca, atribuit Asocierii

Gülermak-Alstom-Arcada, în urma unei proceduri de achiziție publică desfășurate în mod legal, transparent

și competitiv, în deplină conformitate cu legislația națională și standardele europene în materie de achiziții.

Prin formularea aleasă, se sugerează, fără niciun temei factual sau documentar, că presupusele evenimente relatate

în presa locală din India ar putea avea un impact asupra acestui proiect strategic pentru România.

Această asociere este nu doar profund eronată, ci și de natură să inducă în mod deliberat o percepție negativă, în

absența oricărei legături juridice, contractuale sau operaționale între aspectele menționate și activitatea Gülermak

în România. Proiectul de la Cluj-Napoca, ca și celelalte inițiative la care Gülermak participă, se desfășoară în

cadrul unor proceduri transparente și competitive, care implică standarde clare de evaluare și un control

riguros din partea autorităților competente

În acest context, orice presupusă acuzație care ar pune sub semnul întrebării profesionalismul, capacitatea sau

probitatea Gülermak este complet lipsită de fundament. Nu doar că asemenea sugestii nu sunt susținute de nicio

dovadă, dar contrazic în mod flagrant realitatea unei proceduri transparente și a unui proces riguros de evaluare,

desfășurat în deplină legalitate.

1 Disponibil online la adresa: Hindistan medyasının borçlarını ödemeden ülkeyi terk etmekle suçladığı

Gülermak’tan yanıt geldi: ‘Gerçeği yansıtmıyor’ – Patronlar Dünyası.

3

În plus, conținutul articolului extinde în mod nejustificat presupusele acuzații și asupra unei proceduri de achiziție

publică aflate în desfășurare – contractul pentru extinderea rețelei de metrou, Magistrala 4, secțiunea Gara de Nord

– Gara Progresul, un proiect de anvergură națională, cu o valoare estimată la peste 9,6 miliarde lei – în cadrul

căruia Gülermak este în prezent un simplu participant.