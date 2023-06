Drumul pana la o cariera in domeniul IT nu trebuie sa fie, neaparat, indelungat si nici nesigur. Alege cursuri IT online, cu suport de la prima logare si pana la angajare!

Petru Trimbitas a fondat un program unic pe piata din Romania de cursuri IT online: WellCode , bazat pe comunicarea bidirectionala intre mentor si discipol. In cadrul acestuia, vei putea beneficia atat de dezvoltarea vietii profesionale, cat si a celei personale. In perioada colaborarii sale, din Statele Unite ale Americii, cu companiile Facebook si Google, tanarul clujean a observat si constientizat modul vital in care problemele personale ne pot afecta dezvoltarea profesionala. Din acest motiv, a ales ca mentoratul sa aiba o abordare unica pe piata de cursuri IT online, in care:

mentorii sa se ocupe de dezvoltarea ta profesionala;

coachii sa te ghideze catre dezvoltarea personala si dezvoltarea unui mindset orientat spre succes.

Odata logat pe platforma, vei beneficia de sustinere totala din partea mentorilor. Acestia iti vor fi alaturi pas cu pas si te vor ghida catre gasirea solutiei ideale pentru problemele de pe platforma. Fiecare problema rezolvata se va concretiza intr-un pas inainte pana la atingerea obiectivului final: angajarea ca programator.

Una dintre diferentele majore, comparativ cu clasicele cursuri IT online, este reprezentata de faptul ca, desi lucrezi independent, nu esti niciodata singur. Mentorii sunt alaturi de tine, iar, in plus, zilnic si saptamanal, poti lua parte la call-uri cu restul participantilor de pe platforma, in cadrul carora poti schimba idei si pareri. Astfel, vei avea oportunitatea de a-ti largi cercul de cunostinte in domeniul IT si de a descoperi noi modalitati de abordare a problemelor intalnite.

cursuri it online

Dupa ce vei reusi sa parcurgi integral problemele de pe platforma, mentorii te vor ajuta sa:

iti scrii propria aplicatie;

iti realizezi portofoliul de proiecte personale;

iti rafinezi abilitatile soft skills si tehnice, care sa te ajute sa treci cu brio de etapa de interviu.

In paralel cu acest proces, coachii se vor ocupa de schimbarea mindsetului tau. Acestia te vor ajuta sa iti constientizezi limitarile, gandurile si emotiile negative si sa iti dezvolti abilitati de gestionare sanatoase. In plus, coachii te vor ghida in stabilirea unui stil de viata echilibrat, a unei igiene sanatoase a somnului si a unui ritm de viata activ. Totodata, specialistii in domeniul dezvoltarii personale te vor ajuta sa iti depasesti frica de esec si sa-ti descoperi resurse noi, care sa te mentina motivat si concentrat pe atingerea obiectivului final.

Fondat in anul 2017, mentoratul WellCode deja si-a confirmat eficienta si sute de persoane au reusit sa se angajeze ca programator. Petru Trimbitas sustine ca drumul de la dorinta pana la obtinerea primului job ca IT-ist poate fi parcurs in numai 8 luni, cu conditia sa respecti 3 reguli simple:

sa asculti si sa respecti intocmai sfaturile mentorilor;

sa dormi 8 ore pe noapte;

sa lucrezi 15 – 20 de ore saptamanal.

Programeaza o sedinta de consultanta cu mentorii chiar acum si convinge-te singur de diferenta dintre mentorat si clasicele cursuri IT online! Alegerea iti apartine si e singura care face diferenta dintre esec si succes! ”Mingea” e la tine, nu pierde momentul si ”trage la poarta”!