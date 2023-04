Drama celor care au căzut în plasa țeparului imobiliar Mihai Chezan și au cumpărat apartamente în ansamblul Tower a luat sfârșit. Studium Green, firma patronată de omul de afaceri Dorin Bob, a despăgubit clienții Tower și le-a oferit apartamente în ansamblul Seasons, de pe strada Frunzișului. Mai multe persoane care au fost înșelate de Mihai Chezan au declarat pentru Gazeta de Cluj că firma Studium Green a fost precum un colac de salvare care le-a redat speranța.

În anul 2017, omul de afaceri Dorin Bob, prin intermediul firmei Studium Green, s-a asociat cu un fond de investiții american și a preluat creanța de 19,4 milioane lei a firmei Clark International (fosta Tower). Dorin Bob a încheiat atunci o convenție cu păgubiții Tower prin care și-a asumat că le va preda apartamentele promise de Chezan. Acest lucru s-a întâmplat la finalul anului 2022, când oamenii au intrat în posesia apartamentelor pe care le cumpăraseră în urmă cu 15 ani. Viața oamenilor s-a schimbat radical, după ce au investit agoniseala de-o viață în iluzia făurită de Chezan. Unii s-au îmbolnăvit, alții au fost nevoiți să plece în străinătate pentru a aduna bani cu care să-și plătească ratele. Este vorba de peste 100 de persoane a căror viață a fost răvășită complet în urma înșelăciunii Tower. Mărturiile celor ce au fost păgubiți în afacerea Tower dezvăluie calvarul pe care oamenii au fost nevoiți să-l suporte timp de 15 ani.

„Am fost nevoiți să stăm în chirie foarte mult timp, apoi ne-am mutat din țară ca să adunăm mai mulți bani”

„Eu și soția mea ne-am hotărât să cumpărăm un apartament cu trei camere, ne planuisem să facem doi copii, ceea ce s-a și întâmplat. Au fost bani munciți din greu, am fost șofer timp de 10 ani, făceam curse România-Olanda. Săptămânal puneam bani de-o parte. În 2007 am dat banii, în 2008 am avut nunta, ni s-au născut cei doi copii, iar din cauza lui Chezan am fost nevoiți să stăm în chirie foarte mult timp, apoi ne-am mutat din țară ca să adunăm mai mulți bani. Nu am știut că terenul era concesionat și nu aparținea constructorului. Am aflat abia după aceea, după ce firma a intrat în faliment. În tot acest timp am stat în chirie, am tot sperat că se va rezolva, viața devenea din ce în ce mai grea, iar acest lucru ne-a marcat foarte tare. De-a lungul timpului am fost nevoit să achit sume mari către avocați, să fac drumuri la DNA. Am plătit pentru apartament 70.000 de euro, iar după 15 ani am intrat în posesia apartamentului. Domnul Dorin Bob ne-a făcut o ofertă după ce a preluat investiția și ne-a întrebat dacă dorim să rămânem în proiectul vechi sau vrem să ne mutăm în cel nou. Eu am ales să mă mut pe Frunzișului. Domnul Bob ne-a recunoscut toți banii pe care i-am investit. Tot respectul pentru Studium Green și Dorin Bob. Nu am avut nicio îndoială că proiectul, odată preluat de Studium Green, nu va fi finalizat, în comparație cu țeapa pe care ne-am luat-o la Tower. Până nu a venit domnul Bob nu mai vedeam nicio șansă de a ne recupera investiția și chiar nu exista nicio șansă, dacă nu ar fi preluat proiectul. Am muncit 10 ani pentru acești bani și mi-am distrus viața, gândiți-vă că în acești 10 ani parcurgeam câte 5000 de km în fiecare săptămână și din 7 nopți care trebuiau dormite eu apucam să dorm numai 3 nopți pentru acest apartament. Prima dată am achitat 50.000 de euro și după ce construcția a fost ridicată până la etajul 7, acolo unde aveam eu apartamentul, mi s-a pus în vedere că dacă nu achit toți bani îmi pierd apartamentul. Apartamentul mi-a fost predat în 22 decembrie 2022. Toată echipa Studium Green e de lăudat pentru felul în care au decis să colaboreze și să ne informeze. Eu am considerat că sunt un caz fericit pentru că nu am avut rate la bancă, dar știu persoane care au luat un credit și au girat cu un alt apartament pentru a cumpăra o locuință în Tower. Pentru că nu s-a mai edificat proiectul, acea familie a fost nevoită să plece la muncă în Italia și au amânat toate planurile de viitor pe care le aveau ca să nu-și piardă și apartamentul vechi.”, a declarat M.H.

„Când auzeam de Tower sau treceam prin zonă mi se făcea pielea de găină”

„În anul 2008 am semnat contractul care prevedea că în 2010 vom primi cheile de la apartament. Cu toate acestea, din 2010, lucrările s-au oprit, nu ne-a mai răspuns nimeni la telefoane. Apoi au început procesul, nervii. Aveam și un credit la bancă care merge și trebuia plătit. Înainte de pandemie a apărut Studium Green și au început discuțiile. Înainte de Crăciun am intrat în posesia cheilor de la apartament și ne-am mutat. A fost o perioadă foarte grea. Când auzeam de Tower sau treceam prin zonă mi se făcea pielea de găină, aveam un sentiment îngrozitor. Cu toate acestea, finalul a fost unul fericit și bun. Am achitat două tranșe, în total 70.000 de euro. Am cumpărat un apartament la parter și am fost prima persoană care a încheiat un contract în Tower, pentru un spațiu comercial. Toată stima pentru domnul Bob. Este un om de cuvânt care a înțeles ce înseamnă greutățile.”, Călin F.

„Ni s-au vândut iluzii”

„A fost cea mai proastă alegere pe care am făcut-o, să cumpăr un apartament în Tower, dar mulțumită celor de la Studium Green, am reușit după atâția ani să recuperăm investiția pe care am făcut-o. Ni s-au vândut iluzii. Am crezut că se va realiza proiectul respectiv și va fi în regulă, cu toate că, în 2008-2009, când am semnat antecontractul de vânzare-cumpărare, aflasem că ar fi anumite probleme, dar fiind un proiect mare am crezut în el și nu m-am gândit că nu o să se mai finalizeze. Problema a fost că ni s-au prezentat lucrurile într-o manieră pozitivă, ni s-a spus că sunt bani, sunt investitori și e imposibil să nu se realizeze construcția. Abia atunci când firma din spatele proiectului a intrat în insolvență am aflat că nimic nu a fost așa cum ni s-a prezentat. În momentul în care am cumpărat lucram în Italia și, în anul 2009, după nuntă am avut 5000 de euro, iar acei bani i-am plătit ca avans pentru apartament și plăteam rată direct la dezvoltator, câte 1800 de euro pe lună. În 2011, când plătisem deja 40.600 de euro, am decis să nu mai plătesc rata pentru că vedeam că lucrurile s-au oprit. Le-am spus că nu pot să le dau bani degeaba și am semnat un alt contract în care se specifica că diferența de bani va fi achitată în momentul în care se vor predea apartamentele. Mă gândeam că o să se facă lucrările, dar nu m-am gândit că o să ajungem în situația să fim despăgubiți în alt proiect, să fim mutați de acolo. În momentul în care ni s-a prezentat oferta de la Studium Green nu am stat pe gânduri, a fost un colac de salvare.”, a declarat Florin S.

„Tatăl meu era deja depășit de situație, a avut gânduri foarte urâte când a văzut că pierde toți banii”

„Familia mea a fost extrem de afectată de acest lucru, în special tatăl meu care a mers la tribunal la procese. Sunt foarte mulțumită și fericită că am intrat în posesia unui apartament. La un moment dat mi-am pierdut speranța, m-am gândit că e mai important ca familia mea să fie bine, pentru că vedeam că tatăl meu era deja depășit de situație, suferea foarte tare pentru pierdere, a avut gânduri foarte urâte când a văzut că pierde toți banii. Am cumpărat apartamentul în 2008, jumătate din preț a fost achitat cu banii jos, iar pentru cealaltă jumătate a fost făcut un credit de către părinții mei. De aceea a fost și durerea mai mare. Erau afectați pentru că au luat un credit, au plătit mulți bani și apartamentul nu era finalizat. A fost o perioadă grea, mai ales pentru părinții mei, dar acum mă pregătesc să mă mut la noul apartament de care sunt foarte mulțumită și încântată.”, a declarat Andrada P.

„Ca să cumpăr apartamentul în Tower, am vândut un alt apartament din București”

„Am cumpărat un apartament în anul 2008, iar după ce am văzut că lucrările nu avansează am plecat la muncă în Germania, unde am lucrat 12 ani, timp în care am tot sperat că se va face. Cred că dacă nu era domnul Bob nici acum nu aveam nimic. Ca să cumpăr apartamentul în Tower, am vândut un alt apartament din București și am achitat prețul integral, aproximativ 80.000 de euro. Am trăit cu speranța că se învârte macaraua, dar nici acum nu se mișcă, blocurile sunt o ruină. Am semnat recent actele de predare primire cu Studium Green, sunt foarte mulțumit. Am așteptat cu speranță ani la rând până a intervenit Studium Green care, din punctul meu de vedere, ne-a salvat. Nu am cuvinte pentru ceea ce a făcut domnul Bob. Am avut o creanță undeva și domnul Bob mi-a dat factură pentru acea creanță, am știut că am acei bani undeva, apoi am semnat antecontractul la notar. Nu cred că mai făcea cineva ceea ce a făcut domnul Bob pentru noi. Sunt foarte mulțumit. Mi s-a îndeplinit un vis. Mii de mulțumiri domnului Bob și firmei Studium Green.”, a dezvăluit Răzvan S.

„A fost un gest de omenie maximă pe care domnul Bob și întreaga lui echipă l-au făcut”

„În anul 2008, părinții mei au cumpărat un apartament, încă în fază de proiect, în Tower. La momentul respectiv, proiectul se arăta ca fiind unul dintre cele mai moderne din Cluj. Au achitat în totalitate suma pentru apartament și au așteptat să se realizeze proiectul. Pe măsură ce timpul trecea se vedea că lucrările stagnează. Au fost foarte multe ședințe ținute de administratorul firmei de atunci, domnul Chezan, care încerca să explice oamenilor care au cumpărat apartamente acolo că există niște probleme cu finanțarea de la bancă. În timp, nu s-au mai putut obține fonduri, lumea era foarte nemulțumită pentru că proiectul nu s-a concretizat. Eu am știut că există o speranță pentru că eu sunt avocatul care s-a ocupat de caz foarte mulți ani. Întotdeauna am crezut și am știut că există o speranță și că nu trebuie renunțat până când nu este trasă linia finală. Probabil persoanele care nu au trecut printr-o astfel de experiență, nu pot vedea cu adevărat impactul pozitiv extraordinar pe care Studium Green l-a avut asupra persoanelor care au ajuns să preia apartamente în Seasons. Din punctul meu de vedere, dincolo de orice discuții ce țin de business și cum și-a gândit domnul Bob toată înțelegerea pe partea aceasta, este vorba despre calitate umană. A fost un gest de omenie maximă pe care domnul Bob și întreaga lui echipă l-au făcut. Este o chestiune pe care nu cred ca altcineva ar fi făcut-o: să preia atâtea contracte, să preia procesele în care noi am fost parte. Îmi aduc aminte că, în vremea în care reprezentam o mare parte dintre clienții Tower, au fost foarte multe firme interesate să preia afacerea Tower prin dosarele de insolvență care existau la momentul respectiv. Niciuna dintre aceste firme nu a venit cu o propunere clară sau cu intenția de a-și da cuvântul în fața cumpărătorilor de apartamente că vor face ceea ce a făcut domnul Bob, dacă vor prelua afacerea. Nimeni nu a avut curajul, cuvântul și determinarea să facă acest lucru, singurul care preluat toate creanțele clienților Tower a fost domnul Bob, de asta suntem acum în posesia apartamentelor. Este un lucru foarte mare. Sunt deja 15 ani de când niște persoane au dat niște sume foarte mari de bani pentru acele apartamente, au luat credite, s-au împrumutat, și-au distrus viața în anii respectivi, pentru că și-au dat seama că vor rămâne cel mai probabil cu o datorie pe 30 de ani la bancă pentru un bun pe care nu-l vor vedea niciodată. Faptul că domnul Bob, prin Studium Green, a preluat datoria respectivă și a oferit la schimb apartamentele de care ne putem bucura nu cred că sunt suficiente cuvintele să pot exprima cu adevărat cât de mult înseamnă acest lucru. Este o chestiune de omenie maximă și de cuvânt, într-o lume în care cuvântul nu mai valorează nimic. Cu toate acestea, vedem că există excepții și să dea Dumnezeu ca aceste excepții să fie o regulă generală. Apartamentele sunt foarte frumoase, blocul este extraordinar foarte bine, realizat.”, a transmis Bianca Marian.