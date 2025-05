Desemnată primar al comunei Cojocna în noiembrie 2024, Anca Marcu – cunoscută pe TikTok ca „Vicesa” – și-a format rapid propria echipă în primărie, numindu-l consilier personal chiar pe fostul ei soț, Roman Rareș Adrian. Acesta obținuse, la rândul său, un mandat de consilier local în același an. Reporterii Gazeta de Cluj au contactat-o pe Anca Marcu pentru un punct de vedere. Am intrebat-o şi despre situația serviciilor de pază din comună pentru care oamenii sunt taxati, dar care în realitate par să nu existe.

Consilierii personali ai Vicesei

Pentru a conduce comuna Cojocna, care numără aproximativ 4.400 de locuitori, primărița Anca Marcu s-a înconjurat de doi consilieri personali aleși „pe sprânceană”: pe de-o parte, fostul său soț, Roman Rares Adrian, fără studii de specialitate, dar cu experiență în construcții în Spania – calificare invocată chiar de primăriță –, iar pe de altă parte, Daniela Lorena Șandri, membră a USR și colaboratoare apropiată.

Ambii au fost inițial consilieri locali ai Cojocnei, aleși pe lista Alianței Dreapta Unită (USR–PMP–Forța Dreptei), dar și-au dat demisia pentru a fi cooptați mai aproape de primăriţă. Demisiile lor au fost oficializate prin Hotărârile Consiliului Local nr. 66/2024 și nr. 12/2025, care au constatat încetarea mandatelor și vacantarea locurilor deținute în consiliu și în comisiile de specialitate – Daniela Lorena Șandri activând în comisiile pentru buget și cultură, iar Roman Rares Adrian în cele privind protecția socială și activitățile sportive.

Ce spune Vicesa

Am contactat-o pe Anca Marcu pentru un punct de vedere în legătură cu angajarea fostului soţ pe postul de consilier personal.

Reporter: Fostul dumneavoastră soţ, Roman Rareş Adrian, este în prezent consilierul dumneavoastră?

Anca Marcu: Da, este consilierul meu personal şi am să vă explic. Ideea este următoarea. Ştiţi că la noi în administraţie posturile sunt blocate, de exmeplu dacă am un contabil si vreau să angajez altul nu pot. Postul acela de consilier primar II cam de asta l-am ţinut, ca în clipa în care ai nevoie de cineva, schimbi şi îţi iei pe cineva de care ai neovie. Avem mai multe proiecte în desfăşurare şi aveam nevoie de cineva care are experienţă în construcţii pentru că Rareş cu asta s-a ocupat în Spania.

Reporter: Are studii superioare în domeniu?

Anca Marcu: Nu.

Pe lângă postul de consilier personal al Ancăi Marcu, Roman Rares Adrian deţine şi firma Rares Decor, care activează în domeniul construcțiilor, firma a fost înfiinţată în anul 2016 şi are sediul în Cojocna.

Firma Rares Decor a înregistrat în ultimii ani o evoluție oscilantă a cifrei de afaceri și o degradare constantă a profitabilității.

Locuitorii din Cojocna plătesc pază, dar paza nu există

În comuna Cojocna se petrece un paradox greu de ignorat: cetățenii plătesc anual o „Taxă de Pază” de 50 de lei, însă paza pare că lipsește cu desăvârșire.

În fiecare an, localnicii primesc acasă o înștiințare privind această taxă, dar serviciul pentru care sunt taxați nu mai există. Contractul cu firma de pază a fost reziliat de Primărie pe motiv că era prea costisitor. Cu toate acestea, primărița Anca Marcu a păstrat taxa, deși a renunțat la serviciu. Așa se face că, la fiecare început de an, când merg să-și plătească impozitele, oamenii mai sunt „ușurați” de încă 50 de lei pentru pază. Am întrebat-o pe Anca Marcu cum stau de fapt lucrurile.

Reporter: În legătură cu firma de pază, am văzut că există niște acuzaţii că îi taxaţi pe oamenii din comună, dar că în realitate paza nu există. Cum îi taxaţi atâta timp cât nu aveţi un contract cu firma de pază?

Anca Marcu: Noi am avut contract cu o firmă de pază până în decembrie. Am avut un paznic la primărie pe care nu l-am văzut eficient. Firma a fost contractată de fostul primar, când i-am sunat să reluăm contractul ne-au spus că sunt in insolvenţă. În clipa aceea am zis că avem mai multe variante: am primit aprobare pentru poliţia locală, ni s-au aprobat 4 posturi de poliţişti locali. Pe de altă parte, avem o reţea de camere de supraveghere pe care am făcut-o când am fost viceprimar. Pe lângă asta, am făcut acum un contract şi vom primi nişte camere de supraveghere mobile, cu alimentare solară, pe care să le putem amplasa acolo unde e necesar. Asta e soluţia pe care noi am găsit-o?

Reporter: Dumneavoastră îi taxaţi acum pe oameni, aşa-i?

Anca Marcu: Da, şi vor beneficia în acest an de pază, decoamdată beneficiază de camerele de supraveghere.

Reporter: Cum îi taxaţi pentru pază dacă încă nu beneficiază?

Anca Marcu: Ideea este că Rareş, de care vorbeam înainte, are nişte atribuţii foarte bine stabilite care sunt inclusiv pe verificarea camerelor de supraveghere, a GPS-ului de pe maşinilie primăriei şi utilaje.

Situația de la Cojocna ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri. De la angajarea fostului soț al primăriței pe postul de consilier personal – justificată prin experiența sa în construcții, dar fără o pregătire solidă în domeniu – până la taxa de pază plătită anual de cetățeni pentru un serviciu care, cel puțin momentan, nu există în formă concretă, administrația locală pare să se afle într-o etapă de tranziție confuză.

Primărița Anca Marcu susține că măsurile luate sunt parte dintr-un proces de reorganizare, menit să eficientizeze activitatea primăriei și să aducă un plus de siguranță în comună. Vorbește despre camere de supraveghere, poliție locală și planuri viitoare, însă pentru mulți locuitori ai comunei, realitatea de zi cu zi rămâne aceeași: taxe plătite, servicii vizibile puține.

