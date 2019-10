Liderul USR Dan Barna (foto), aflat in aceste zile in mijlocul unui urias scandal izbucnit cu cateva saptamani inainte de alegerile prezidentiale, alegeri in care era cotat cu sanse mari sa intre in turul II si chiar sa ii puna probleme actualului presedinte Klaus Iohannis, simte pe propria lui piele ceea ce au simtit in trecut alti politicieni executati de Sistem fix inainte de alegeri. Caci este tot mai clar, in opinia noastra, ca dezvaluirile facute despre afacerile lui Dan Barna nu sunt altceva decat o modalitate prin care se incearca scoaterea din joc a liderului USR. Asa cum se stie, partidul pe care Dan Barna il conduce a fost criticat in dese randuri de Lumea Justitiei, care nu a impartasit si nu impartaseste politicile USR, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa inchidem ochii asupra modului in care se doreste anihilarea in cursa pentru Presedintie a contracandidatului lui Klaus Iohannis. La fel am face indiferent de numele candidatului, fie el si Klaus Iohannis, la randul sau criticat, ba chiar si mai criticat de catre Lumea Justitiei.

Nu ne pronuntam asupra acuzatiilor care ii sunt aduse lui Barna, daca ele sunt sau nu reale, daca acesta a incalcat sau nu legea. Poate acuzatiile chiar sunt reale, poate Barna a incalcat legea. Fara indoiala, acuzatiile trebuie lamurite. Observam doar momentul in care pretinse fapte vechi de ani de zile apar in spatiul public, si anume in plina campanie electorala. Un scenariu pe care l-am mai vazut in anii in care DNA scotea de la naftalina, tot inaintea alegerilor, dosare in care vizati erau politicienii intrati pe lista neagra a Sistemului, care sfarseau prin a fi pusi sub acuzare si chiar incatusati. A patit-o inclusiv posibilul viitor premier Ludovic Orban, pe care DNA l-a scos din cursa pentru Primaria Capitalei printr-un dosar soldat cu achitare definitiva la ICCJ. (Click aici pentru a citi mai multe despre politicienii executati de DNA si scosi din competitie.)



Sistemul continua operatiunea cu DLAF

Astfel, dupa ce Sistemul a ordonat compromiterea lui Barna prin intermediul unor dezvaluiri aparute in propaganda de linsat lideri de partid(caci, spre exemplu, in aceeasi publicatie au avut loc nenumarate atacuri la adresa ex-presedintelui PSD Liviu Dragnea), joi, 17 octombrie 2019, a urmat o noua etapa din operatiunea declansata impotriva presedintelui USR. Mai exact, Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF) a anuntat ca i-a deschis dosar lui Dan Barna. Concret, DLAF a declansat cercetarile privind proiectele cu fonduri europene contractate de firmele lui Barna, proiecte care au constituit subiectul dezvaluirilor care l-au vizat pe liderul USR. Este vorba despre:

– proiectul “Punti comunitare”, al carui beneficiar a fost Consiliul Judetean Alba;

– proiectul “SES-am Deschide-te!”, al carui beneficiar a fost tot Consiliul Judetean Alba;

– proiectul “Biblioteca Bunelor Practici”, al carui beneficiar a fost Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DGC SRL.

Procuroarea lui Barna nu mai pleaca din DNA

Pe de alta parte, asa cum deja se cunoaste, activitatea firmei lui Dan Barna referitoare la proiectele pe fonduri europene implementate in judetul Alba a facut obiectul unei anchete a Directiei Nationale Anticoruptie. In cele din urma, dosarul a fost clasat, solutia fiind pronuntata de procuroarea Mihaela Beschiu de la DNA Alba.

Ei bine, tocmai aceasta procuroare a facut, la doua zile distanta de la operatiunea inceputa impotriva lui Dan Barna, o miscare extrem de interesanta. Mai exact, aflata pe picior de plecare din DNA, procuroarea Mihaela Beschiu a anuntat CSM ca renunta la cererea de incetare a activitatii, aspect de care Sectia pentru procurori a CSM a luat la cunostinta in sedinta din 17 octiombrie 2019: “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renuntarea la cererea de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, formulata de doamna procuror BESCHIU MIHAELA”.

SURSA: luju.ro