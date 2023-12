Mai mulți participanți la mitingurile pro-Palestina, care au avut loc în luna noiembrie, spun că li s-a interzis accesul cu anumite mesaje, că au fost duși la secția de poliție sub suspiciunea de a fi comis acte antisemite sau că reprezentanți ai Poliției i-au contactat personal pentru discuții private. „Mi s-a părut șocantă experiența. Eu, femeie singură, să fiu înconjurată de 15 bărbați înarmați”, a povestit una dintre participante. MAI nu a răspuns până la această oră solicitării ziarului.

Libertatea scria, la începutul lunii noiembrie, că alți susținători ai cauzei palestiniene erau chemați la discuții de către șefii Poliției din București sau din alte orașe de provincie.

Pe 25 noiembrie, când mitingul pro-Palestina din Piața Universității luase sfârșit, Elena, o studentă în vârstă de 19 ani, rămăsese să strângă pancartele aduse. Un jandarm s-a apropiat de ea și i-a cerut să meargă la dubă, pentru a fi verificată. „A treia oară în acea zi”, spune tânăra. După ce și-a scos din ghiozdan toate obiectele – „o sticlă goală de apă, portofel, ochelari de soare, gumă” – jandarmul i-a cerut să urce în dubă. „Fără nicio explicație. Nu mi-a zis nici unde mergem, nici din ce cauză mă iau”, povestește Elena.

A fost dusă la Secția 1 de Poliție, de pe bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 22, alături de o altă tânără, Fatima*, cetățean român de origine palestiniană.

„Cu ea au fost mult mai agresivi. Dacă la mine se uita un singur jandarm, în jurul ei stăteau cinci, la un moment dat”, își amintește Elena. La secție, din cauza unui slogan

Elena povestește ce s-a întâmplat în sala de audieri. Ea a rămas așezată pe rândul din față, alături de un jandarm, iar Fatima a fost mutată în rândurile din spate, înconjurată de trei oameni ai forțelor de ordine. A presupus că a ajuns la Poliție pentru că, în timpul mitingului, a strigat la portavoce „From the river to the sea, Palestine will be free” (De la râu până la mare, Palestina va fi liberă, n.r.).

Sloganul a devenit controversat în ultimele luni, fiind asimilat ideologiei Hamas de negare a existenței statului Israel. Expresia e populară din anii ’60 și, de-a lungul timpului, a fost folosită de mai multe grupuri – de la cele progresiste, care o consideră un apel la pace și democratizare, la grupările teroriste de tipul Hamas, explică Al Jazeera. În țări precum Austria și Germania a fost interzisă scandarea acestui slogan.

