Un taximetrist a fugărit și amenințat cu o macetă trei persoane care împărțeau fluturași electorali cu PSD.

Incidentul, in urma caruia nu au existat persoane ranite, s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, in jurul orei 15:40, la intersectia Calea Calarasilor-strada Milcov, in zona “Capatul lui 4”, din Brăila. Politia Locala este cea care a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean, la ora 17:25.

Potrivit debrăila.ro, trei tineri, membrii PSD, care imparteau pliante cu Viorica Dancila, candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale, au fost fugarite de un barbat inarmat cu o maceta.

Se pare ca individul ar fi iesit dintr-un cafe-bar atunci cand i-a vazut pe sustinatorii fostului premier.

Potrivit informatiilor obtinute in exclusivitate de DEBRAILA.ro, barbatul se numeste Bogdan Leonard Mirel, un taximetrist de 44 de ani, care locuieste in apropierea locului unde s-a petrecut incidentul. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru port fara drept de obiecte periculoase si amenintare.

