Autoritățile locale achiziționează materiale didactice și echipamente digitale pentru școlile speciale din Cluj.

Astfel a fost publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul având ca obiect furnizarea de echipamente IT, de telecomunicații, diverse tipuri de echipamente computerizate, softuri, ghiduri educaționale și jocuri educative pentru instituțiile școlare speciale.

Achiziția este parte a unui proiect mai amplu, cu finanțare europeană.

Printre echipamentele achiziționate se numără: table interactive, sisteme de sunet, camere videoconferință, scanere de documente cu cameră portabile, videoproiectoare, smartbord-uri, tablete grafice, jocuri senzoriale, de construcție, sisteme all in one, laptopuri, tablete, multifuncționale etc.

Valoarea totală estimată a dotărilor este de 3.090.629,47 lei, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 4 decembrie a.c., ora 15.00.

