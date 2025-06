Data de vineri, 13 iunie 2025 marchează startul unei noi ediții al celui mai influent eveniment cinematografic din România.



Maratonul de film transilvănean are în program pe parcursul celor 11 zile nu mai puțin de 200 de filme, care au fost vizionate integral și selectate dintr-o listă de aproximativ o mie de titluri grație echipei curatoriale, condusă de Mihai Chirilov,

directorul artistic al Transilvania International Film Festival.

Proiecții în locații inedite, la TIFF.24

Proiecțiile vor avea loc în 12 spații, atât în cinematografele din centrul orașului – Cinema Victoria, Cinema Florin Piersic și Cinema Arta, dar și în Parc Poligon Florești, Iulius Parc Open Air din Gheorgheni, la Cinema Mărăști sau Cinema Dacia Mănăștur.

Printre invitații primului weekend de TIFF se numără Danis Tanović, distins cu Oscar și Globul de Aur, care va fi prezent la proiecția în aer liber din Piața Unirii a celui mai recent film al său, Vara mea târzie (My Late Summer), Uberto Pasolini, regizor și producător renumit, un obișnuit al festivalului, care își va prezenta cel mai nou film, Întoarcerea (The Return), cu Ralph Fiennes și Juliette Binoche în rolurile principale, dar și o parte din echipa filmului Marco, adevărul inventat (Marco): regizorii Aitor Arregi și Jon Garaño, alături de actorul Eduard Fernández, premiat cu Goya pentru acest rol.

Concerte și expoziții de fotografie

Sâmbătă debutează seria de concerte de la Muzeul de Artă, cu un show live susținut de trupa Eyedrops, și tot aici vor putea fi vizitate 3 expoziții de fotografie, dintre care două semnate Cosmin Bumbuț și Hajdu Tamás.

În prima zi a weekendului de la Castelul Bánffy se vede filmul cult Rocky Horror Picture Show și va avea loc un concert al duo-ului britanic de post-punk The KVB. Duminică are loc o proiecție de neratat: Lupta invizibilă (The Invisible Fight, r. Rainer Sarnet), o combinație inedită și captivantă de death metal și arte marțiale, iar concertul serii e asigurat de legendara trupă de rock psihedelic și punk din Europa Centrală, VHK.

Mai multe detalii despre programul zilnic le puteți găsi chiar pe pagina tiff.ro.

Sursa: Cluj24