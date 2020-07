Accesoriile pot transforma orice tinuta, fie ea si minimalista, de aceea este indicat sa apelezi la ele pentru a scoate din anonimat un outfit mai vechi, in loc sa cumperi altul si, astfel, vei reusi sa reduci si impactul asupra mediului inconjurator si sa economisesti si bani.

In plus, produsele de calitate pot fi purtate ani de zile, dandu-i vestimentatiei tale personalitatea si unicitatea pe care o combinatie inatamplatoare de haine nu o poate oferi decat rareori.

Iata ce accesorii NU trebuie sa-ti lipseasca pentru a-ti transforma fara efort orice tinuta intr-una de invidiat:

Esarfe

Ai crede ca esarfa poate fi purtata doar in jurul gatului, dar nu este asa. Acest accesoriu arata senzational pe cap, ca bandana sau in jurul taliei, in loc de curea. Poti alege unele simple sau cu model, din diferite materiale, care sa iti evidentieze tinutele.

Cele din matase, de dimensiuni mai mici, pot fi purtate la gat, dar si ca accesoriu de par, dand astfel un aer frantuzesc look-ului tau. Mai mult, esarfa poate fi legata si la geanta, transformand astfel un outfit clasic intr-unul chic.

Curele

Cureaua este un accesoriu subestimat, pe care femeile evita de multe ori sa il poarte. Insa, aceasta iti va scoate in evidenta formele si mai ales talia, subliniind, in acelasi timp, feminitatea.

O centura statement, cu perle sau in nuante metalice, se potriveste perfect cu o rochie din matase. Pentru un aspect casual, o poti purta peste un tricou sau chiar peste un sacou.

Pantofi

Mai multe modele de pantofi te vor ajuta sa transformi cu usurinta o tinuta. Spre exemplu, combinatia dintre o camasa alba si o pereche de pantaloni negri poate fi complet reinventata in functie de ceea ce alegi sa porti in picioare. Cu tenisi, vei fi casual. In schimb, cu tocuri, vei fi eleganta.

Mai mult, daca ti se pare ca o rochie animal print nu te defineste, poti alege o pereche de pantofi sau cizme cu acest model. O asemenea combinatie, desi subtila, este foarte chic. Asadar, comanda incaltaminte de dama ieftina si, pentru a obtine un look de efect, opteaza pentru modele inedite, care te vor scoate din anonimat, indiferent ce haine imbraci.

Ochelari de soare

Ce este mai cool decat o pereche de ochelari de soare? Acest accesoriu este multifunctional, pentru ca poate camufla si semnele lasate de o petrecere tarzie sau de prelungirea programului la birou, iar oamenii vor crede ca esti doar stilata.

In plus, ochelarii sunt foarte importanti pentru ca te protejeaza de razele UV, care sunt la fel de daunatoare pentru ochi ca si pentru piele. Afla de aici mai multe detalii despre acest lucru.

Bijuterii

Dintre toate bijuteriile, cerceii sunt cei mai versatili si pot avea cel mai mare impact asupra aspectului tau. Sunt accesoriile perfecte pentru a crea look-uri indraznete, fara a incarca. In cazul unor tinute simple, pot fi chiar pata de culoare necesara pentru a le evidentia. Incearca combinatii neobisnuite si distractive!

Prin urmare, daca iti doresti sa arati bine, dar nu vrei sa investesti in haine, incearca sa iti accesorizezi tinutele astfel incat sa obtii un look de invidiat.

Sursa foto: unsplash.com