Elon Musk a lansat un mesaj pe platforma X, în care susține că Ucraina ar trebui să caute urgent pacea pentru a evita pierderile semnificative de vieți omenești și resurse, fără a obține câștiguri concrete în urma continuării conflictului. Musk a declarat că acest punct de vedere l-a exprimat pentru prima dată cu mai bine de doi ani în urmă, subliniind că alegerile făcute de liderul ucrainean Volodimir Zelensky au dus la o escaladare a violenței și a pierderilor umane.

Musk a criticat decizia lui Zelensky de a continua lupta, subliniind că aceasta a fost o opțiune „crudă și inumană” care a avut un impact devastator asupra populației ucrainene. În postarea sa, el a avertizat că această alegere ar putea duce la pierderi și mai mari în viitor, fără a aduce beneficii clare Ucrainei. De asemenea, Musk a adăugat că, în opinia sa, războiul ar trebui să înceteze și să se caute o soluție diplomatică, având în vedere costurile umane și economice tot mai mari.

What I said over 2 years ago was that Ukraine should seek peace or suffer severe loss of life for no gains.



The latter was Zelensky’s choice.



Now, he wants to do that again.



This is cruel and inhumane. https://t.co/44DZhnH98s