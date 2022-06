Consiliul Județean Cluj a fost obligat de Curtea de Apel Oradea, printr-o hotărâre definitivă pronunțată miercuri, să dispună refacerea procedurii de evaluare finală a activității fostului director al Teatrului de Păpuși „Puck”, Emanuel Petran.

În luna mai a anului trecut, la evaluarea finală a activității manageriale, Emanuel Petran și-a pierdut postul, după opt ani de activitate. În toată această perioadă, fostul director al Teatrului de Păpuși Puck a susținut că procedura prin care a fost evaluat s-a făcut în mod ilegal, neavând legătură cu rezultatele sale manageriale, ci cu anumite interese de ordin politic.

Emanuel Petran a ocupat postul prin concurs la 1 iunie, în anul 2013. Primul mandat a fost de 3 ani, de la 1 iunie 2013 până pe 31 mai 2016, iar al doilea contract de mandat a fost încheiat pentru 5 ani, între 1 iunie 2016 și 31 mai 2021. Prelungirea cu doi ani față de contractul anterior fiind o recunoaștere a meritelor sale din partea Consiliului Județean Cluj. În cele două mandate a avut parte de rezultate excepționale, care reies din rapoartele de activitate pentru întreaga perioadă 1 iunie 2013- 31 mai 2021. Cu toate acestea, în urma evaluării din mai 2021, Emanuel Petran nu a obținut calificativul minim (nota 9), care i-ar fi permis să-și prelungească contractul automat și a fost depunctat de comisia de evaluare obținând numai nota 8,87, fiind necesară organizarea unui nou concurs.

CJ Cluj, obligat să refacă procedura de evaluare

Acesta a contestat în instanță procedura de evaluare, iar în 30 septembrie 2021 Tribunalul Cluj i-a dat câștig de cauză.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M P E -S in contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Cluj, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Judeţul Cluj. Anulează Dispoziţia nr. 99 din 10 martie 2021 a Consiliului Judeţean Cluj și obligă pârâţii la refacerea procedurii de evaluare finală a managementului Teatrului de Păpuşi „Puck”, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Obligă pârâţii, in solidar, să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 2.000 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 30 septembrie 2021.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de către reprezentanții Consiliului Județean Cluj, cu toate acestea Curtea de Apel Oradea a menținut sentința Tribunalului Cluj.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenţii-pârâţi Consiliul Judeţean Cluj, Judeţul Cluj, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Admite recursul incident declarat de recurentul-reclamant Mureşan Petran Emanuil Simion, împotriva Sentinţei nr. 2415/CA din 30.09.2021 pronunţată de Tribunalul Cluj, pe care o casează în parte în sensul că înlătură considerentele referitoare la neefectuarea evaluării pe anul 2020, pe care le înlocuieşte cu considerentele expuse în prezenta decizie. Menţine în rest sentinţa. Obligă recurentii-pârâti să plătească în favoarea recurentului-reclamant suma de 2595 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. DEFINITIVĂ.”, se arată în soluția pe scurt.

Prin Urmare, Consiliul Județean Cluj este nevoit să refacă procedura de evaluare finală a activității fostului director al Teatrului de Păpuși „Puck”, Emanuel Petran.

„M-au lăsat 24 de zile să mor de foame”

Emanuel Petran susține că Vakar Istvan și Szep Gyula, membri ai comisiei de evaluare, au fraudat procedura, iar Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a legalizat-o. Pentru a trage un semnal de alarmă, fostul director al Teatrului de Păpuși Puck a făcut greva foamei timp de 24 de zile.

„Curtea de Apel Oradea a decis refacerea procedurii de evaluare, acum să vedem ce ne vor spune domnii de la Consiliul Județean Cluj. După ce au făcut credeți că vor face lucrurile ca pe apă? Eu zic că nu, dar vom vedea. Sunt convins că-mi vor fi puse alte piedici pentru că deja există rumoare acolo, există interpelări nelalocul lor, ceea ce arată că deși ei sunt dovediți hoți, iertați-mi sintagma, dar ăsta este adevărul, în continuare fac ceea ce gândesc, ca și cum s-ar trezi pe o moșie lăsată de părinții lor. Ei bine nu este moșia părinților lor, trebuie păstrată o legalitate, banii sunt publici, ei ar trebui să administreze nu să influențeze politic aceste lucruri.

M-au lăsat 24 de zile să mor de foame și s-au ascuns după faptul că există un proces și că nu-și dau cu părerea. Să-și dea cu părerea acum. Ceea ce a spus instanța a dovedit că am avut dreptate. Domnul Vakar Istvan și domnul Szep Gyula au fraudat evaluarea, iar domnul Alin Tișe a legalizat-o. Domnul Tișe care este avocat. Se pune problema că domnul Tișe nu înțelege o fraudare a unei evaluări? Este normal ca în România să trebuiască să faci greva foamei ca să-ți obții dreptatea? Toată lumea vedea că este o nedreptate pentru că nu mă notaseră pe un an și pentru că toate rezultatele mele de la Teatrul de Păpuși Puck erau excepționale. Cum să-mi faci așa ceva? Să-mi pornești procese, să tremur un an de zile că voi fi nevoit să-mi vând casa ca să pot plăti unor hoți care s-au înțeles între ei daune. Este normal?”, a declarat Emanuel Petrean.

„Tișe ne vinde la bucată pentru interesele sale personale”

Emanuel Petran susține că a ajuns în această situație în urma unei campanii împotriva sa, pornită în vara anului trecut, care are în centru refuzul de a accepta o donaţie din fondul Guvernului Ungariei – Bethlen Gabor. Fapt care i-a deranjat atât pe colegii săi maghiari, cât și pe politicienii din UDMR.

„Donația respectivă a fost cireașa de pe tort. Au fost mai multe lucruri care mi-au fost spuse, nu le reiau acum. Acei bani m-ar fi făcut șantajabil, nu era legal să semnez. Ăsta este rolul fondurilor Bethlen Gabor? Domnul Tișe dă curs acestor lucruri prin legalizarea fraudei? Domnul Tișe este înțeles cu UDMR-ul ca să spele bani din fondurile Bethlen Gabor și ne vinde la bucată pentru interesele sale personale. Eu voi face tot ce-mi stă în putere ca să iasă adevărul la iveală. Ca să-mi găsesc dreptatea a fost nevoie să vină oameni de la București să mă sprijine, fără să fiu membru de partid și fără să-mi ceară să intru în partidul respectiv.”, a adăugat Emanuel Petran.

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj,

„Trebuie să primim hotărârea emisă de Curtea de Apel Oradea, după aceea vom demara procedura de evaluare așa cum prevede regulamentul. Dacă sentința obligă la o reevaluare, este o procedură legală care trebuie aplicată. Evaluarea în sine este atributul exclusiv al comisiei, nu poate nimeni să se substituie, să înlocuiască oamenii membri din comisie, ca atare ei au libertatea totală de a puncta. O sentință nu poate puncta în locul membrilor comisiei, ci doar să-i oblige să reanalizeze. Prin urmare, o nouă comisie va avea toată libertatea să analizeze și să tranșeze evaluarea. Din acest motiv evaluarea poate fi contestată în cazul unor nemulțumiri. La vremea respectivă am văzut raportul de evaluare, am considerat că este în regulă și, ca atare, l-am aprobat. Va trebui să vedem care sunt motivele pentru care instanța a decis acest lucru și ne vom conforma sentinței. Dacă sentința stabilește anumite criterii pe care trebuie să le avem în vedere la reevaluare, în mod obligatoriu trebuie să ținem cont de acele coordonate. Pe de altă parte, dacă sentința ne obligă doar la reevaluare, atunci se va face o reevaluare după regulamentul Teatrului de Păpuși Puck și regulamentul Consiliului Județean Cluj.”, a declarat Alin Tișe.

„Nu am niciun aranjament cu nimeni pentru niciun ban”

Referitor la acuzația făcută de Petran, potrivit căreia ar exista o înțelegere între președintele CJ Cluj cu UDM pentru a „albi” banii din fondurile Bethlen Gabor, Alin Tișe a afirmat că nu își dorește să intre în jocul fostului director al Teatrului de Păpuși Puck.

„Eu am încercat să discut cu domnul Petran, l-am contactat personal, pe telefonul mobil, în prima zi în care dânsul a început greva foamei și i-am propus să ne întâlnim și să discutăm toate aceste probleme. Dânsul a refuzat și a susținut că vrea să facă greva foameni mai departe. În mod evident nu am de gând să intru în jocul pe care domnul Petran îl dorește. Eu nu am niciun aranjament cu nimeni pentru niciun ban venit din România sau din străinătate. Dacă dânsul are vreo dovadă că există o asemenea înțelegere, ar fi trebuit în mod obligatoriu, de atâția ani de când este dumnealui acolo, să le pună la dispoziția instituțiilor statului. De ce n-a făcut asta? E foarte grav dacă dânsul știa anumite chestiuni și nu le-a adus la cunoștința parchetului sau DNA. De asemenea, aceeași comisie pe care dânsul o contestă în evaluare, este aceeași comisie pe care a acceptat-o în momentul în care a fost ales și numit manager. Atunci comisia a fost bună și oamenii respectivi au fost buni, iar ulterior când nu i-au dat nota dorită de dânsul nu a mai fost buni?”, a afirmat președintele Consiliului Județean Cluj.

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, vicepreședintele Consiliului Județean, Vakar Istvan a declarat că nu își dorește să dea naștere unor interpretări în cazul reluării procedurii de evaluare, prin urmare a decis să se recuze din comisie.

„Încă nu mi s-a comunicat motivarea sentinței, să văd ce anume dorește Curtea de Apel Oradea, dar oficial se va relua procedura conform standardelor. Nu știu nici când, nici cum, dar ce vă pot spune este că, în urma acuzațiilor care mi se aduc, mă recuz din toate comisiile de acest gen, pentru a nu lăsa loc de interpretări.”, a declarat Vakar Istvan.