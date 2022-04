Primarul Emil Boc s-a arătat mai deranjat ca niciodată de construcțiile ilegale ridicate în orașul de cinci stele și, așa cum face de cele mai multe ori, a aruncat vina pe arhitecții care au făcut planuri de construcție în extravilan.

„Toleranța zero pentru construcții ilegale în Cluj-Napoca. Sub nicio formă nu voi tolera, o spun fără patimă, doar din respect pentru cetățenii Clujului. Actualul cadru legal spune că, cine construiește fără autorizație nu are altă alternativă decât demolarea, prin lege. Adică, prima dată oprirea lucrărilor, dacă nu le oprește facem plângere penală și dacă nu o demolează o facem noi. E cu tragedie la capătul firului, ai investit bani, etc.

Arhitecții au obligația morală să își facă ordine în breaslă. Când te contactează un cetățean să-și facă casă, cere-i certificatul de urbanism să vezi că are dreptul de a construi. Că dacă e în extravilan, cum îți permiți tu, arhitect, să îi faci plan să construiască? Acest expert trebuie să respecte legea”, a declarat edilul Emil Boc, la ZIUA LIVE.

