Federația Share, cea care a manageriat programul Cluj-Napoca – Capitală Europeană a Tineretului 2015 are zeci de procese pentru datorii neachitate. Problemele s-au ținut lanț de reprezentantul Federației Share, Vlad Pop, după ce festivalul Untold s-a ”spălat pe mâini” de probleme și a lăsat Federația plină de datorii. Încă o lovitură pentru Vlad Pop vine de la Municipiul Cluj-Napoca căruia Federația Share trebuie să-i plătească aproximativ 27.000 euro pentru că a păstrat nelegal timp de doi ani un apartament aflat în proprietatea municipalității.

În mai 2018, Consiliul Local Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca au dat în judecată Federația Share, solicitând instanței ca Vlad Pop să plătească municipalității chiria, penalitățile și majorările de întârziere și cheltuielile cu utilități (energie electrică, apă) pentru un apartament din Piața Unirii nr. 2, aflat în proprietatea municipalității și care l-a pus la dispoziția Federației Share.

Concret, în 18.11.2013 între Municipiul Cluj-Napoca și Federația Share s-a încheiat un contract de asociere, având ca obiect și scop asocierea părților contractante în vederea realizării în comun a proiectului ”Cluj-Napoca – Capitala Europeană a Tineretului în anul 2015” în temeiul căruia ”Municipiul Cluj-Napoca participă cu dreptul de administrare/folosință constituit pe temeiul dreptului de proprietate asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuințe”. Contractul a fost încheiat pe perioadă determinată, până în 31.12.2015. Cu toate acestea, după încetarea contractului, Federația Share nu a predat spațiul către Municipiul Cluj-Napoca și s-a folosit de acesta, încă aproape doi ani, respectiv până în 11.04.2017, când Vlad Pop a predat spațiul.

În cererea de chemare în judecată. Municipiul Cluj-Napoca a arătat că, în mod normal, închiriază spațiul respectiv cu prețuri cuprinse între 950 euro și 1.800 euro, potrivit unor anunțuri publicate pe site-urile de imobiliare. Din cauza faptului că Vlad Pop nu a predat respectivul apartament, municipalitatea a pierdut o grămadă de bani pe care i-a cerut ulterior în instanță. Concret, Municipiul Cluj-Napoca a cerut Judecătoriei Cluj-Napoca să oblige Federația Share să-i plătească suma totală de 127.032 lei, aproximativ 28.000 euro reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului din 01.01.2016 – 11.04.2017, majorările de întârziere și cheltuielilede utilități, plus cheltuieli de judecată.

Federația Share nu a depus întâmpinare și nici nu s-a prezentat în instanță prin reprezentant.

La sfârșitul lunii februarie 2019, judecătorul Nicoleta Felicia Bulieris a admis cererea Municipiului Cluj-Napoca și a obligat Federația Share la plata sumei de 124.032 lei, adică aproximativ 27.000 de euro.

”Instanța reține că pentru utilitățile consumate și neachitate pe perioada derulării contractului, pârâtei i se antrenează răspunderea contractuală, in timp ce pentru ocuparea fără titlu a spațiului în cauză în perioada 01.01.2010-11.04.2017 și consumul de utilități se antrenează răspunderea delictuală a pârâtei, fiind întrunite condițiile ,respectiv: fapta ilicită, prejudiciul încercat de reclamanți, existența raportului de cauzalitate între fapte și prejudiciu și culpa pârâtei.

În consecință, va obliga pârâta la plata sumei de 86.301 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului pentru perioada 01.01.2016 – 11.04.2017 și la plata sumei de 29.101 reprezentând cheltuieli de utilități pentru spațiul respectiv. În ceea ce privește penalitățile, va obliga pârâta la plata suma 8.630 lei reprezentând majorări de întârziere”, a arătat judecătorul.

Festivalul Untold a lăsat Federația Share în datorii

Federația Share a fost organizatorul evenimentului Cluj-Napoca Capitala Europeană a Tineretului 2015 care a fost compus din mai multe proiecte gestionate de federație, managementul a fost descentralizat, fiecare proiect având un manager de proiect și o echipă dedicată, în special proiectele strategice precum Untold Festival, Day 15, Cluj Never Sleeps, Volunteers’ Academy sau Blink.

Federația Share a fost înscrisă la Tribunalul în martie 2013. În momentul constituirii, Vlad Pop a devenit președintele Federației Share, iar primarul Emil Boc co-președinte. De altfel, principalul finanțator al Federației Share a fost Primăria Cluj-Napoca. Cât despre festivalul Untold, menționăm că doar prima ediție a fost organizată de Federația Share, iar ”conceptul” Untold a fost mereu în proprietatea lui Bogdan Buta, după ce a înregistrat marca pe numele său. În toamna anului 2015, Buta a fondat societatea Untold SRL, împreună cu Sorin Gadola, creând în același timp și un ONG – Asociația Untold. Prin acest ONG au solicitat municipalității milioane de lei pentru organizarea Untold 2016.

Problemele pentru Federația Share au apărut după prima ediție a festivalului Untold care a rămas cu o grămadă de datorii către furnizorii de servicii și către firmele ce au făcut comerț în incinta festivalului. Datoriile se ridicau, după cheltuirea banilor încasați din bilete, la 500.000 de euro. O parte dintre furnizori s-au adresat instanțelor clujene, solicitând ordine de plată. Încă există numeroase procese pe rolul instanțelor de judecată în care Federația Share are calitatea de inculpat.

Vlad Pop, trimis în judecată pentru obținere ilegală de fonduri

În martie 2019, Vlad Popa fost trimis în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni: fals în înscrisuri și obținere ilegală de fonduri. Potrivit procurorilor, prin prezentarea unui extras de cont fals, Vlad Pop ar fi prejudiciat Primăria Cluj-Napoca cu aproape o jumătate de milion de euro.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin rechizitoriul din data de 18.02.2019, emis în dosarul nr. 226/P/2017, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Pop Vlad pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, prev. de art. 306 din C. pen și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen. Cu aplicarea art. 38 alin 1 din C. pen. Reținându-se în sarcina acestuia că, în calitate de președinte al unei organizații nonguvernamentale, în luna decembrie 2014, a prezentat documente false cu date inexacte și incomplete (la data 02.12.2014 a prezentat extrasul de cont cu nr. 175/01.12.2014 al Băncii Transilvania falsificat, cu aceeași ocazie a omis să evidențieze în cererea de finanțare, în proiect și în celelalte documente împrumutul contractat în luna noiembrie 2014, folosit la rezervarea artiștilor pentru programul din 2015, după care la data de 12.12.2014 a prezentat documentul fals privind suma de 452.000 euro către un impresar), pentru primirea aprobărilor necesare acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca referitoare la proiectul „Rezervarea artiștilor internaționali principali pentru programul 2015”, acțiune care a avut ca și rezultat obținerea pe nedrept, la data de 16.12.2014, a finanțării nerambursabile în sumă totală de 1.800.000 lei”, au precizat, pentru Ziar de Cluj, reprezentanții Parchetului Curții de Apel Cluj.

Vlad Pop a declarat că împreună cu avocatul a depus un memoriu de clasare în care a explicat că procurorii nu au dreptate.

„Am dat declarații. Am fost la București. Mi-am luat avocat. M-am dus și la juriști. Noi am depus un memoriu de clasare în care le-a explicat că nu au dreptate. Nici nu știu pe ce și-au construit investigația. Spuneau că operațiunile economice nu sunt corecte. Eu am încercat să le arăt că toate operațiunile s-au făcut în mod legal. Dosarul se referă la plata artiștilor de la UNTOLD, în special AVICII și Guetta, dar și alții. De ce sunt doar eu trimis în judecată? Pentru că președintele suferă pentru orice, chiar dacă afară plouă. Le-am arătat că toate sumele anchetate ajungeau la artiști. Despre prejudiciu nu știu nimic până nu văd rechizitoriul. Eu nu mi-am băgat nici un leu în buzunar, ba mai mult am rămas cu datorii”, a explicat pentru Ziar de Cluj, fostul președinte al FEDERAȚIEI SHARE, Vlad Pop.