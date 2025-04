Dacă mai avea cineva dubii că trăim într-un oraș care visează digital, dar trăiește pe hârtie, Primăria Cluj-Napoca tocmai a băgat 240.000 de lei (48.000 de euro) în tipărirea Jurnalului Municipal, publicația de suflet a lui Emil Boc, în care, printre poze cu lucrări neterminate și proiecte „smart” care sclipesc doar în PowerPoint, găsești și chipul primarului, nelipsit, ca o icoană de birou.

În 2021, același Jurnal costa 7.000 de euro. Astăzi, în era „digitalizării profunde” promovate din toate microfoanele de la Primărie, costă de aproape șapte ori mai mult. Dar ce contează? Clujenii plătesc. Că doar n-au altceva mai bun de făcut cu banii decât să sponsorizeze campania de imagine a unui primar care, în loc să comunice online, cum ar face orice administrație coerentă în 2025, preferă să își tipărească „realizările” pe hârtie de ziar.

„Digitalizare”, dar cu miros de cerneală proaspătă

Așadar, în plin avânt digital, cu o direcție specială de digitalizare înființată în Primărie și cu o strategie de transformare digitală aflată în dezbatere publică, administrația Boc o arde old school: scoate reviste. Cu poze color, hârtie lucioasă și miros de toner.

Tirajul? 200.000 de exemplare. Adică suficient cât să înfășori tot cartierul Gheorgheni cu ele. Fiecare exemplar costă 1,2 lei și conține 32 de pagini: jumătate color, jumătate alb-negru, ca și adevărul din textele promovate.

Distribuția se face în 21 de locații, probabil pe unde mai apar nostalgicii hârtiei sau pe unde campania de imagine trebuie să fie văzută chiar și de cei fără internet. Că Facebook-ul oricum e plin de reclamele plătite de PNL.

Jurnalul Municipal, transformat în albumul foto personal al lui Emil Boc

​În ediția din octombrie 2023 a Jurnalului Municipal Cluj-Napoca, primarul Emil Boc apare în 25 de fotografii pe parcursul celor 33 de pagini ale publicației. Aceste imagini îl surprind pe edil în diverse ipostaze, precum premierea cuplurilor care au aniversat 50 de ani de căsătorie sau recunoașterea asociațiilor de locatari în cadrul concursului „Curățenie generală”. Un locuitor al orașului a remarcat această prezență semnificativă, afirmând: „25 de poze cu Marele Cârmaci în 33 de pagini ale ‘Jurnalului Municipal’, distribuit pe banii noștri prin tot Clujul, ca să aflăm și noi de ‘Realizările Mărețe'”.

Jurnalul fantomă de 48.000 de euro. Plătit, dar de negăsit

Nu am putut vizualiza ziarul realizat de Primăria Cluj-Napoca în anul 2024, deși acesta a fost plătit cu 48.000 de euro din bani publici, deoarece publicația nu este disponibilă pe site-ul instituției. Așteptăm un răspuns oficial din partea purtătoarei de cuvânt a primarului Emil Boc, cu privire la locul în care s-a „pierdut” ziarul și suma aferentă.

Garamond, o tipografie cu pedigree de dosar penal

Contractul a fost atribuit, evident, prin cumpărare directă, că doar așa se mișcă lucrurile în administrația clujeană: rapid, fără bătăi de cap, fără licitație, fără concurență. Firma care a pus mâna pe bani? Garamond Tipografie SRL, firmă cu relații sănătoase: 78% din firmă e deținută de Adevărul Holding SRL, controlată de nimeni altul decât Cristian Burci – un personaj celebru, dar nu tocmai pentru afaceri curate.

Burci a fost pus sub sechestru de DIICOT pentru un prejudiciu de 8 milioane de euro în dosarul Romvag Caracal, și deși în libertate, afacerile lui încă merg bine. Mai ales când vin bani de la stat. Ce-i drept, e greu să mai ții minte dacă Jurnalul e despre Clujul de mâine sau despre dosarele de ieri.

În ultimii cinci ani (2019–2023), firma a traversat o perioadă dificilă, marcată de scăderea cifrei de afaceri, pierderi financiare constante și reducerea personalului. Dacă în 2019 înregistra o cifră de afaceri de aproape 2,4 milioane euro și pierderi moderate, în 2023 a ajuns la doar 1,75 milioane euro și o pierdere netă de peste 250.000 euro. Activele și capitalurile proprii s-au diminuat semnificativ, iar numărul mediu de angajați a scăzut de la 27 în 2022 la doar 20 în 2023, semn că firma se confruntă cu dificultăți operaționale și financiare accentuate.

Jurnalul Municipal, revista glossy a unui oraș „smart”

Conținutul Jurnalului? Nimic nou sub soare: șantiere pozate din unghiuri avantajoase, proiecte în derulare de 10 ani, declarații optimiste despre viitor și, desigur, Emil Boc în toate ipostazele posibile cu cască de protecție, cu foarfeca la tăiat panglici, cu zâmbetul robotizat, cu gândul la alegeri.

Este, în esență, o broșură electorală cu pretenții de transparență. Numai că nu e tipărită pe banii PNL sau ai domnului Boc, ci pe banii noștri. Din bugetul municipiului. Adică din fiecare parcare cu plată, fiecare amendă, fiecare leu adunat din taxe și impozite.

De altfel, Primăria Cluj-Napoca tipărește acest Jurnal în fiecare an, de parcă ar fi un ritual de primenire electorală. În loc de bilă albă pentru digitalizare, o bilă de hârtie, capsată și distribuită cu zâmbetul pe buze.

Clujul viitorului. Fără parcări, dar cu reviste

Să recapitulăm: în loc să investească banii în parcări, piste de biciclete funcționale, spații verzi reale (nu desenate în randări), digitalizare pe bune sau – de ce nu? – în școli, spitale sau centre sociale, administrația Boc preferă să bage 48.000 de euro într-o revistă.

În timp ce în alte orașe se lansează aplicații, platforme de participare civică și consultări online, la Cluj se face „informare publică” prin metodele anilor ’90: pliante și reviste pe hârtie, distribuite ca pe ziarul Scânteia, dar cu poza lui Boc în locul lui Ceaușescu.

Jurnalul Municipal vs. Birocratizarea aplicației My Cluj

E absolut halucinant cum Emil Boc reușește performanța de a sufoca și cele mai banale inițiative de digitalizare cu un strat gros de birocrație absurdă. După ce a transformat Jurnalul Municipal într-un panou de propagandă personală plin de texte cu titluri pompoase și zero substanță, acum birocratizează până și aplicația MyCluj, o platformă care ar fi trebuit să fie un canal rapid și eficient de comunicare cu cetățenii.

Dacă vrei să semnalezi o groapă sau un bec ars, trebuie să te autentifici prin ROeID sau eCont, ca și cum ai încerca să accesezi un cont bancar, nu să ajuți la buna funcționare a orașului. Practic, Boc îți spune: „Mulțumesc că vrei să contribui, dar mai întâi fă 3 pași înapoi, completează cinci formulare și dovedește că exiști.” Digitalizare? Mai degrabă un sistem opac menit să ascundă incompetența sub pretextul „siguranței datelor”.

În timp ce Bloc scoate albumul, clujenii scot portofelul

​În timp ce Primăria Cluj-Napoca investește 48.000 de euro pentru a tipări 200.000 de exemplare ale albumului personal al primarului, aceasta a decis să majoreze semnificativ tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcate ilegal. Astfel, costul pentru ridicarea unui autovehicul va crește de la 247,09 lei plus TVA la 396,11 lei plus TVA, iar tariful pentru transport va urca de la 169,80 lei plus TVA la 272,21 lei plus TVA. De asemenea, taxa zilnică de depozitare va fi majorată de la 43,11 lei plus TVA la 69,11 lei plus TVA. Aceste ajustări, care nu au mai fost efectuate din 2017, au fost discutate în ședința Consiliului Local din 7 aprilie .

Clujenii au dreptul să citească numai laudațio despre Boc

Într-un oraș care aspiră la titlul de Capitală Culturală Europeană, deciziile administrației locale par să contrazică acest obiectiv. Primăria Cluj-Napoca a inițiat demersuri pentru desființarea chioșcurilor de ziare, invocând motive estetice și de modernizare urbană. Această măsură a redus semnificativ punctele de distribuție a presei scrise, afectând accesul cetățenilor la informații verificate și de interes public. În paralel, administrația locală a investit sume considerabile în chioșcuri multifuncționale, fiecare costând aproximativ 55.000 de euro, pentru comercializarea de flori și ziare.

„Digitalizarea” la Cluj e un PDF printat de 200.000 de ori

Dacă ar exista un premiu pentru cea mai ironică utilizare a cuvântului „digitalizare”, Clujul l-ar câștiga detașat. Nu pentru că n-ar avea resurse, ci pentru că le toacă pe lucruri inutile, menite doar să întrețină o imagine politică.

Așa că data viitoare când vezi o groapă în asfalt, un tramvai care întârzie sau o aplicație care nu merge, gândește-te că banii tăi n-au fost irosiți: au fost investiți într-o revistă. Una lucioasă, cu poze frumoase și promisiuni color, capsată la cotor și tăiată la format finit.

Pe scurt, Clujul nu e doar orașul digital, e orașul unde viitorul vine cu 4+1 culori, pe hârtie de 45 g/mp.