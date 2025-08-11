Primarul Clujului, Emil Boc, a luat o decizie importantă în 2025 de a elimina tradiționalele focuri de artificii de Revelion, înlocuindu-le cu un spectacol modern de drone și lasere. Această măsură a fost motivată de dorința de a proteja mediul și animalele de companie, afectate de zgomotele puternice produse de artificii. Boc a subliniat necesitatea „de a ne reîmprietenim cu natura” și a evidențiat faptul că în Cluj sunt înregistrați oficial peste 56.000 de câini și zeci de mii de pisici, iar reducerea zgomotului aduce beneficii întregii comunități animale.

Totuși, în ciuda acestei interdicții pentru Noaptea de Revelion, în timpul festivalului Untold 2025 desfășurat în Cluj-Napoca, în fiecare noapte au loc spectacole pirotehnice cu artificii autorizate, care au generat nemulțumiri în rândul unor locuitori din cauza zgomotului și perturbării somnului. Acest fapt evidențiază un contrast între politica locală de protecție a mediului pentru sărbători și tradiția festivalieră ce include spectacole pirotehnice ca parte a ofertei culturale și de divertisment.

La nivel național, utilizarea și comercializarea articolelor pirotehnice sunt acum reglementate prin modificarea și întărirea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, promulgată de președintele României, Nicușor Dan, la 6 iunie 2025. Noua legislație introduce sancțiuni mai dure, inclusiv pedepse cu închisoarea între 1 și 5 ani pentru activități ilegale legate de petarde și artificii, limitează accesul minorilor și persoanelor neautorizate la aceste materiale și impune controale stricte pentru prevenirea distribuirii produselor pirotehnice periculoase.