Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a trimis o recomandare organizatorilor de evenimente din oraș, la ZIUA LIVE, să nu renunțe la acestea și să le adapteze noilor prevederi care permite desfășurarea manifestărilor cu până la 500 de participanți.

“La Cluj-Napoca există peste 3.000 de oameni care lucrează în sectorul cultural, organizații nonguvernamentale au aici un rol important. Îi sfătuiesc pe toți acești organizatori să își desfășoare evenimentele în formele prevăzute de lege, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va avea loc în luna august, iar cu până la 500 de participanți și celelelalte entități organizatoare pot să își desfășoare activitatea.

Am cerut fiecărui participant să își țină evenimentul, dacă se poate, deoarece noi, cei de la primărie, le vom susține financiar. Desigur, Untold va avea alte nuanțe, dar evenimentele mai mici pot fi organizate. Nu trebuie să dormim în acest domeniu, pentru că este un avantaj major al Clujului.

Untold nu a luat bani de la primărie cu excepția primei ediții, organizată de noi în cadrul candidaturii pentru competiția Capitala Europeană a Tineretului. Electric Castle nu are susținere financiară de la primăriei, iar Jazz in the Park are o susținere financiară modestă din partea noastră, pe o anumită componentă , dar va primi sprijinul orașului într-un fel sau altul”, a spus primarul, potrvivit zcj.ro.