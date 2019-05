Jurnalista Emilia Șercan a declarat joi, la Digi24, despre perchezițiile la mai mulți ofițeri din poliție dar și la domiciliul șefilor Academiei de Poliție în dosarul amenințării sale pentru a abandona anchetele despre doctorate, că este posibil să se afle că ofițerul care a amenințat-o a fost doar un executant și comanda a venit din altă parte.

„Lucrul acesta nu poate sa spuna decat un singur lucru, ca procurorii au indicii legate de implicarea rectorului si a altor angajati. Din cate inteleg sunt si doi prorectori vizati, nu stiu daca si acasa la acestia s-au facut perchezitii. Deci vorbim de conducerea extinsa a Academiei. Eu cred ca din moment ce procurorii DNA au decis sa faca aceste perchezitii, au indicii care arata implicarea lor in santajul care a fost pus la cale la adresa mea.

Am spus de cand am aflat, din dimineata in care ofiterul a fost dus la audieri, avand in vedere ca e foarte tanar, ca a terminat facultatea de 1 an de zile, ca nu are lagatura cu zona de doctorat, nu poate sa fie decat un simplu executant si autorii morali sunt alte persoane. Si e posibil sa aflam ca autorii, cei care au comandat amenintarile cu moartea la adresa mea, sunt alte persoane.

Din cate stiu eu nu sunt perchezii acasa la Barbulescu, cel care mi-a trimis mesaje de amenintare, inteleg ca perchezitiile vizeaza 5 persoane despre care nu se stia pana acum ca ar avea vreo implicare in aceasta cauza”

Procurorii DNA efectuează, joi, mai multe percheziții, în dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan, la domiciliul rectorului și al prorectorului Academiei de Poliție, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis jurnalistei Emilia Şercan, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie A.I. Cuza, au obţinut titlul de doctor.

„ Inculpatul a ameninţat-o pe jurnalistă că, că în caz contrar, aceasta va suferi acte de violenţă şi îi va fi suprimată viaţa”, arată procurorii DNA.

