Emma Răducanu (19 ani, locul 67 WTA) a confirmat participarea la Transylvania Open 2022, turneu care se va desfăşura la Cluj-Napoca între 10 și 16 octombrie, şi le-a transmis românilor un mesaj special.

„M-am simțit foarte bine anul trecut în Cluj, oamenii au fost extraordinari și m-au făcut să mă simt extrem de bine. Așa că sunt încântată și fericită să revin anul acesta.

De fiecare dată când am ocazia, ador să mă întorc în România. Tatăl meu este de acolo și am multe amintiri plăcute. Aștept cu nerăbdare să mă întorc, ne vedem în curând”, a spus Emma Răducanu.

Transylvania Open oferă premii totale de 251.750 de dolari. Jucătoarele acceptate până acum pe tabloul principal sunt Barbora Krejcikova, Irina Begu, Anastasia Potapova, Anhelina Kalinina, Anna Bondar, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Sorribes Tormo, Xiyu Wang, Nuria Parrizas Diaz, Ann Li, Ana Bogda, Tereza Martincova, Magda Linette, Diane Parry, Kaja Juvan, Jule Niemeier și Emma Răducanu.

