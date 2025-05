Subsidiara din România a companiei britanice de software Endava a înregistrat o scădere semnificativă în 2024, raportând o cifră de afaceri de 1,26 miliarde de lei, în scădere cu 6,4% față de anul precedent. Profitul net a scăzut și el cu 27,7%, de la 184,69 milioane de lei la 133,6 milioane de lei. De asemenea, numărul mediu de angajați a scăzut cu peste 1.000 de persoane, de la 4.372 în 2023 la 3.333 în 2024, conform informațiilor publicate de profit.ro.

Endava România SRL are sediul social în Cluj-Napoca și birouri în mai multe orașe importante, printre care Brașov, București, Craiova, Iași, Pitești, Târgu-Mureș, Sibiu, Suceava și Timișoara. Compania deservește clienți din diverse industrii, inclusiv procesare plăți, servicii financiare, tehnologie, media și telecom, retail și logistică.

La nivel global, Endava are peste 12.000 de angajați și centre de livrare în mai multe țări, inclusiv Argentina, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Columbia, Croația, Malaezia, Mexic, Moldova, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Uruguay. Endava a fuzionat în 2016 cu ISDC, o companie cu operațiuni în România încă din 1999, iar în 2018 s-a listat la bursa din New York sub simbolul DAVA.