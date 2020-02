O afacere românească acuzată de corupție a dus la decapitarea ministrului de interne din Tanzania. Președintele Tanzaniei, John Magufuli, l-a demis pe ministrul de Interne, Kangi Lugola, acuzându-l că a achiziționat echipamente de la o firmă românească fără a se consulta cu Ministerul de Finanțe sau cu Parlamentul și fără ca achiziția să fie prevăzută în proiectul de buget al țării sale. O serie de politicieni din Tanzania au fost audiați în legătură cu această tranzacție.

În afacere s-a vehiculat public numele Rom International Solution, compania din România implicată în afacere.

Rom International Solution nu apare inregistrata la Registrul Comertului din Romania, insa Rom Solutions LTD. este o companie fondata de profesionisti români, al cărei principal domeniu de activitate este consultanța în supraveghere, securitate, tehnologie informațională, comunicații și alte servicii conexe, potrivit unei prezentari proprii. Compania are sediul in Tanzania, scrie flux24.ro.

Din enunțul de activitate al companiei se poate înțelege că ar avea legături cu serviciile secrete.

CIUDATA AFACERE TRANSELECTRICA DIN TANZANIA

De asemenea în Tanzania apare și o altă firmă românească: SMART Tanzania, unde Transelectrica deține 70% din afacere, restul fiind la Ministerul Economiei.

Un scandal privind Smart Tanzania a apărut în 2016 fiind relatat de ziarul Bursa.

„Valentin Şoneriu, liderul ALDE Braşov, a venit la mine şi mi-a spus că are aviz de la SRI şi SIE ca să-l pun acolo (la SMART Tanzania), fiindcă altfel voi avea probleme în Tanzania. A venit în birou la mine şi am martori”, a spus conform sursei citate fostul șef al SMART.

Smart Tanzania Company Limited a fost creată în parteneriat cu un politician și om de afaceri tanzanian, Richard Kasesela, care ulterior a ajuns guvernator al regiunii Iringa din Tanzania.

La comentariile articolului apar însă informații foarte interesante: In operatiunea Tanzania sunt implicate zeci de firme private romanesti,care au fost atrase de Razvan Pintilie-pe post de agent comercial si Dan Moldoveanu-pe post de protector.Itele sunt mult mai incalcite si includ si implicari in campaniile electorale din Tanzania.

Dan Moldoveanu (Daniel Andrei Moldoveanu) este fostul șef al Comunității de Informații de la Palatul Cotroceni. Numele său a fost pomenit în multe afaceri controversate.

Doamna Viorica Enescu este mana dreapta a lui Razvan Pintilie propietarul lui Rom Solution LTD Zanzibar. Aceasta individa executa cu sfintenie ordinele lui Pintilie, fara a respecta nicio regula. Amândoi au dat tepe foarte mari in Emirate si au interdictie de a mai intra acolo. In Yemen Pintilie a combinat-o cu un yemenit mult mai in varsta ca sa obtina tot ce vroia iar acum in Zanzibar a cuplat-o cu un masai de 33 de ani. Daca cineva le verifica contabilitatea firmei lor din Zanzibar ramane interzis, se mai spune într-un alt comentariu la articolul din Bursa.

Razvan Pintilie și Gheorghe Alexandru sunt implicați în inginerii de finanțare care au venit în favoarea anumitor activități politice din Tanzania și Regiunea Zanzibar (cele două campanii electorale prezidențiale din 2015), dar și în interesul lor. În 2014, Razvan Pintilie și Robert Kraus au fost arestați în Tanzania pentru fapte de corupție. În prezent, cazul lor este procesat.În acest moment, Razvan Pintilie îl folosește pe Stefan Lichwar ca interfață pentru a găsi un final pentru un alt proiect din Dar Es Salaam, este un alt comentariu de data aceasta în limba engleză.

FLUX 24 ia cu beneficiul de inventar informațiile din aceste comentarii dar unele se confirmă din diferite surse. Mai mult persoanele menționate în comentarii nu au cerut site-ului respectiv eliminarea acestora.

TUN DE 2,1 MILIARDE EURO

Arestarea celor 2 în 2014 este menționată și de presa din Tanzania.

În stire se spune că la aceea vreme Răzvan Pintilie avea 47 de ani și Kraus-27, dar că un personaj important a oprit procesul celor 2:

Procuratura a finalizat investigațiile asupra procesului a doi români, Razvan Pintilie (47 de ani) și Robert Kraus (27 de ani), acuzați de utilizarea frauduloasă a comunicațiilor și pricinuirea unei pierderi de 2,1 miliarde de euro – către guvern și autoritatea de reglementare a comunicării din Tanzania ( TCRA).

Avocatul principal al Statului, Tumaini Kweka, a declarat magistratului principal rezident Isaya Arufan, la Curtea Magistratului Rezidențial Kisutu din Dar es Salaam, că urmărirea penală a fost în măsură să înceapă audierea, dar directorul Procuratiilor Publice (DPP) nu și-a dat acordul.

ARTICOLUL DIN BURSA, 22 FEBRUARIE 2016

Fostul director de la SMART S.A., Constantin Iacov susţine că Valentin Şoneriu a prezentat un extras de cont fals cu ocazia încheierii actului adiţional prin care a fost eliberat din funcţia de director general al SMART Tanzania, căutând să inducă în mod nereal impresia că în contul societăţii mai existau banii transferaţi din SMART SA. Este vorba de circa 500.000 de dolari, despre care oficialii Transelectrica afirmă că Iacov i-ar fi transferat fără drept în Tanzania.

Domnul Iacov acuză că domnul Şoneriu a semnat un document potrivit căruia, la data de 28 ianuarie 2016, cea mai mare parte din sumele intrate anterior în contul SMART Tanzania nu fusese utilizată în nici un mod, respectiv 474.858,91 de dolari.

Domnul Iacov acuză: „În decembrie, Valentin Şoneriu, fără nici o aprobare, a luat bani din societate pentru nevoi personale. Domnul Şoneriu are conturile blocate, deoarece este executat de Fisc şi de mai multe bănci. A scos din conturile SMART Tanzania 62.700 de dolari, din care recunoaşte că trebuie să restituie 30.000 de dolari. Cei 62.000 de dolari nici măcar nu apar ca bani transferaţi către el, pentru că este executat de Fisc. Banii au fost, de fapt, transferaţi într-un cont din SUA. Există o doamnă, Viorica Enescu, care a transferat cei 30.000 de euro, bănuiesc ca la ordinul lui Valentin Soneriu, iar Valentin Şoneriu recunoaşte că a primit această sumă, potrivit extrasului de cont. Acum întrebarea este cine a scos banii din Tanzania? Eu nu am scos niciun ban şi nici nu o să scot”, a declarat dl. Iacov.

Domnul Iacov a mai spus: „Domnul Iulian Butnaru (administrator SMART şi omul lui Chiţoiu care conduce din umbră Smart S.A.), joi, la şedinţa Consiliului de Administraţie, când eu eram în avion spre România, între orele 14:00-16:00, a spus că banii din Smart Tanzania, cei 500.000 de euro, sunt deturnaţi din Tanzania de către Iacov. Şedinţa CA al Smart S.A. a fost înregistrată audio. Şi se poate verifica această afirmaţie. De această deturnare nu ştia nimeni, decât DNA, iar el nu avea cum să afle de la procurori. Deocamdată, eu sunt numit în Board of Directors în SMART Tanzania, am contract de mandat ca Director General cu o durată de cinci ani, dar rămân până pun firma pe picioare, apoi plec, exact cum am făcut la SMART S.A. Dacă Valentin Şoneriu nu va pune la loc banii pe care i-a furat, mă oblig, după începerea anchetei DNA şi după demararea urmăririi penale, să creditez personal societatea cu 500.000 de euro, pentru ca SMART S.A. să nu aibă pierdere. Voi plăti din banii mei, ca Statul Român să nu piardă”.

Domnul Iacov a mai precizat că, joi seară, la orele 20:32 (n.r. anterior jurnalistul nostru a cerut o reacţie domnului Şoneriu cu privire la acuzaţiile de furt din partea domnului Iacov) a primit mesaj de la Valentin Şoneriu, care spune: „Am hârtie de la Richard (n.r. unul din acţionarii SMART Tanzania), banii sunt în cont”.

„Şoneriu, joi seară, minţea fără nicio problemă”, ne-a mai spus Constantin Iacov, adăugând: „Şoneriu credea că nu o să pot ajunge la cont, pentru că, neavând rezidenţă, nu ţi se dă voie, chiar dacă eşti reprezentantul unei firme, însă m-am dus cu o persoană din guvenul tanzanez, la bancă, şi am luat extrasul de cont. Gaşca lui Daniel Chiţoiu (n.r. fost ministru de finanţe) spera că eu nu aş putea să vin cu dovezi şi era numai vorba mea contra celei a lui Şoneriu, dar eu am nişte acte pe care o să le depun la DNA, sub semnătură, să vedem cine minte. În momentul în care se va cere comisie rogatorie, vor vedea că cele spuse de mine corespund cu realitatea, iar extrasul măsluit de Şoneriu este un fals, iar aceasta este o infracţiune”.

Domnul Constantin Iacov spune: „Valentin Şoneriu, liderul ALDE Braşov, a venit la mine şi mi-a spus că are aviz de la SRI şi SIE ca să-l pun acolo (la SMART Tanzania), fiindcă altfel voi avea probleme în Tanzania. A venit în birou la mine şi am martori”. Domnia sa mai spune că Şoneriu a fost audiat la DIICOT BRAŞOV într-un dosar cu cămătari.

Referitor la sigilarea biroului de către actuala conducere a SMART S.A., domnul Iacov spune că aceasta este o faptă penală. „În afară de organele de cercetare penală şi de parchet nu are nimeni voie să sigileze o încăpere Şi să sechestreze bunuri. În plus, ei m-au dat afară, fiind plecat în delegaţie de serviciu, trimis de SMART S.A., cu toate că eu il anuntasem pe dl. ministru Costin Borc de intenţia mea de demisie, care ar fi intrat în vigoare abia din data de 19.04.2016”, a precizat domnul Iacov, continuând: „Există un grup infracţional în jurul Transelectrica care a trimis scrisori în Tanzania la TANESCO, compania de stat, omologul de acolo al celor de la Transelectrica, la partenerii din Egipt, o firmă care a avut o cifră de afaceri de 2,2 miliarde euro în anul 2015, ca să nu mai lucreze cu SMART Tanzania. S-a blocat negocierea unor contracte de aproximativ 4,5 miliarde de euro cu garanţii asigurate, iar suma pe care ar urma să o obţină Smart Tanzania ar fi de 2,2 miliarde de euro. Dacă mă înlătura pe mine, acest grup infracţional obţinea pentru el însuşi o parte din bani, pentru că lucrările s-ar fi realizat de Transelectrica, în subantrepriză cu firme prietene. Toţi aceşti oameni se învârt în jurul lui Daniel Chiţoiu, respectiv preşedintele ALDE Braşov, Valentin Şoneriu, Toni Teau (preşedintele directoratului Transelectrica), Constantin Văduva (membru în Consiliul de Administraţie al Transelectrica), Iulian Butnaru (actual membru în Consiliu de administraţie al Smart S.A.). Dumnealor, pentru mine, reprezintă nişte potenţiali infractori, care vor să pună mâna pe acest business ca persoane fizice, exact cum a făcut Vanghelie. Pentru mine nu este nicio diferenţă între Chiţoiu şi Vanghelie, iar dacă Parlamentul îl lăsa din mână pe Daniel Chiţoiu, astăzi era în puşcărie sau era condamnat pentru fapte penale”. „Toate aceste persoane au fost numite prin exercitarea influenţei de către Daniel Chiţoiu”, mai susţine domnul Iacov.

Consiliul de Administraţie al SMART S.A. a aprobat, în data de 08.10.2015, acordarea unei susţineri financiare – capital de lucru, în valoare de 500.000 EUR, către SMART Tanzania, susţin oficialii Transelectrica, care mai spun că în 9 noiembrie 2015 a fost încheiat un contract prin care SMART SA se obliga să împrumute SMART Tanzania Company cu suma de 500.000 euro pentru 12 luni. De asemenea, în 14 decembrie 2015, a fost semnat, potrivit Transelectrica, un Protocol de cooperare între SMART S.A. şi SMART Tanzania prin care SMART S.A. şi-a asumat obligaţia de a finanţa prin împrumut susţinerea economico-financiară a SMART Tanzania.

Reprezentanţii Transelectrica, care deţine 70% din SMART, ne-au declarat că singura decizie luată de către acţionarii SMART SA privind activităţile din Tanzania este cea din 09.07.2015, prin care Adunarea Generală a Acţionarilor SMART SA a aprobat înfiinţarea unei societăţi în Tanzania, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, respectiv angajarea unor resurse în limita sumei de 20.000 EUR, incluzând un aport la capitalul social de 5.000 EUR.

Domnul Iacov a comentat: „Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SMART SA, care limitase la 20.000 de euro implicarea financiară a SMART SA în Tanzania, de care aminteşte Transelectrica, nu are nicio legătură. Cei 20.000 de euro au fost aprobaţi în scopul înfiinţării societăţii. Aprobarea AGA Smart S.A. a fost solicitată pentru că era în competenţa AGA să aprobe înfiinţarea unei societăţi la care Smart S.A. să deţină participaţii. Orice om «normal la cap» îşi dă seama că nu poţi să trăieşti cu 20.000 de euro/an. O firmă care participă la licitaţii de 4,5 miliarde de euro, trebuie sa aiba o finanţare lunara de minim 100.000 eur. Transelectrica induce in eroare când afirmă că Smart S.A. nu putea să acorde împrumutul. Precizez că cei 20.000 euro au avut ca destinaţie doar înfiinţarea Smart Tanzania. După înfiinţarea Smart Tanzania, Consiliul de administraţie a aprobat, legal Şi statutar, contractul de împrumut.Există extrasul de cont care dovedeşte că nu am fost plătit, nu o să încasez niciun ban. Doar după ce societatea va intra pe profit, atunci o să-mi iau eu banii pe munca mea”.

Constantin Iacov mai spune că aprobarea este perfect legală, precizând: „Reprezentanţii Transelectrica au vrut să facă o firmă în Tanzania cu 20.000 de dolari? Eu am avut până acum plătit în Tanzania doar biletul de zbor şi cazarea, toate protocoalele de acolo sunt făcute pe numele meu, pe persoana mea, nu am decontat un ban, nici la Smart S.A., nici la SMART Tanzania, şi nici nu o să decontez. M-am întâlnit cu oficialităţi din Tanzania şi i-am adus de două ori în România, pe banii mei, pentru SMART S.A.. Unde e nelegalitatea că CA-ul SMART S.A. a aprobat un contract de împrumut, acesta având o dobândă de 8% pe an? Nu cred că există o altă societate, în ţara noastră, care împrumută cu asemenea dobândă. La bancă se cere în jur de 3% astăzi. Avem dovezi! SMART Tanzania va garanta la momentul semnării toate contractele încheiate, adică toţi banii vor intra la SMART Tanzania., apoi aceasta va plăti la SMART Tanzania atât împrumutul, cât şi dobânda. Cum am semnat eu nelegal un contract de împrumut, dacă am fost împuternicit de Consiliul de Administraţie?”

Domnul Iacov a declarat: „Cu SMART Tanzania nu pot să mă duc la licitaţie ca partener sau contractor general, neavând experienţa similară, căci e o societate nou înfiinţată în Tanzania, iar din această cauză nu ar fi luat nimeni în considerare compania. Dacă nu am un protocol de susţinere cu o societate (în speţă, Smart S.A.) care să garanteze că are experienţă, care are o cifră de afaceri în ultimii ani, nu am fi putut participa la nicio licitaţie în Tanzania. Smart Tanzania avea nevoie de SMART România, care să susţină aceste lucruri. SMART SA deţine 95% din societatea din Tanzania Şi prin protocolul de cooperare (atât de blamat de Transelectrica), eu am semnat ca SMART S.A. să primească şi 10% din profitul operaţional al Smart Tanzania”.

În 4 februarie 2016, SMART Tanzania Company, reprezentată de domnul Adrian Corbu, a încheiat un contract de mandat pe 5 ani cu domnul Constantin Iacov, prin care acesta este mandatat să îndeplinească calitatea de director general al SMART Tanzania, primind în schimb o remuneraţie lunară de 12.000 USD, mai spun reprezentanţii Transelectrica. Referitor la aceste acuzaţii, domnul Iacov ne-a spus că nu a încasat niciun ban, spre deosebire de domnul Valentin Şoneriu, fost director general al SMART Tanzania, care şi-a încasat banii şi chiar mai mult decât se stabilise prin contractual de mandat.

Domnul Iacov susţine: „Pe data de 19 februarie 2016 trebuia să depunem dosarul la o licitaţie de aproximativ 300 de milioane de euro şi am reuşit cu partenerii noştri din Egipt – Elsewedy – să amânăm acest termen cu 14 zile.

SMART Tanzania ar avea în jur de 50% din acest contract”.

„S-a incercat blocarea semnării acestui contract de către oamenii lui Daniel Chiţoiu, prin adrese pe care Iulian Butnaru si Hariss Nicorescu le-au semnat şi trimis către Tanesco (structura similară Transelectrica) şi potenţialii noştri parteneri din Tanzania”, a mai spus Constantin Iacov, continuând: „Actuala structură a acţionariatului SMART Tanzania este următoarea: SMART SA – 95%, Richard Atufigwege Kasesela – 5%”.

Domnul Iacov susţine că a trimis un mail către actualul director SMART S.A., domnul Harris Nicorescu, şi către ceilalţi directori de la SMART S.A., prin care a anunţat că dl. Richard Kasesela doreşte să-şi vândă o parte din acţiuni sau tot pachetul, iar aceştia nu au răspuns.

Conform domnului Iacov, mail-ul pe care l-a trimis conţinea următorul mesaj: „Bună ziua! Vă anunţ că, în urma discuţiei avute cu acţionarul de la SMART Tanzania Company Limited, domnul Richard Kasesela, acesta doreşte să-şi vândă în foarte scurt timp un pachet de acţiuni pe care îl deţine la SMART Tanzania Limited. În acest sens, vă rog să delegaţi pe cineva care are dreptul să negocieze şi să semneze în numele SMART S.A. Eu am fost dat afară în mod abuziv de nişte tehnocraţi. (…) Vă rog să luaţi o decizie în scurt timp, deoarece este păcat ca munca mea de doi ani să fie ruinată prin luarea SMART Tanzania de către alţi acţionari, care pot influenţa activitatea în Tanzania”.

Domnul Iacov ne-a mai spus: „Din discuţiile avute cu Richard Kasesela am înţeles că acesta a avut convorbiri şi cu alţi posibili parteneri, adică şi cu domnul Valentin Şoneriu”.

• Iacov: „Tot Consiliul de Administraţie de la SMART este format din oamenii lui Chiţoiu”

Acţionarii SMART sunt, în prezent, Transelectrica (70%) şi Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (30%).

Constantin Iacov a mai precizat: „Autorităţtile competente trebuie sa verifice modul de schimbare al reprezentanţilor Statului Român în acţionariatul Smart S.A. Eu bănuiesc că acest transfer al calităţii de reprezentant al Statului Român în acţionariatul Smart S.A. s-a făcut abuziv, fără o bază legală clară Şi explicită, doar prin interpretarea greşită a unui act normativ, care prevedea că reprezentantul Statului Român la Transelectrica (atenţie, doar la Transelectrica, nu şi la filiale, spre deosebire de actele normative precedente) nu va mai fi Secretariatul General al Guvernului, ci Ministerul Economiei.Voi face o sesizare şi în acest sens către autorităţile competente, pentru a verifica această acţiune”.

„Transelectrica a schimbat reprezentantul Statului Român la SMART S.A., respectiv Secretariatul General al Guvernului cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri fără hotărâre de Guvern”, arată domnul Iacov susţinând: „Guvernul Ponta nu a vrut să schimbe reprezentantul statului decât cu hotărâre de Guvern, însă actualii oficiali ai Transelectrica au făcut această modificare, fără niciun act normativ, nu există niciun act la Registrul Comerţului. Trebuia hotărârea de Guvern pentru schimbarea reprezentantului Statului Român în calitate de acţionar al SMART S.A.

Prin ordonanţa de guvern adoptată de Guvernul Ponta a fost schimbat reprezentantul Statului Român doar la Transelectrica, nu scrie nicăieri de SMART S.A. Filialele sunt societăţi distincte de societatea mamă, consider că ar fi trebuit menţionat expres că schimbarea se face Şi la filiale, aŞa cum în trecut, când au mai fost astfel de schimbări, au fost precizate în mod explicit Şi filialele Transelectrica.

Există la Guvern o solicitare de acum un an de zile făcută de către mine către minister, la care mi s-a răspuns că, pentru schimbarea reprezentantului Statului Român este nevoie de hotărâre de guvern. Ceea ce au făcut ei se numeşte abuz în serviciu”.

Domnul Iacov a mai declarat: „Cei de la Transelectrica au făcut o hârtie la Ministerul Economiei şi au spus că au acţiuni la SMART S.A., pentru ca Sorana Baciu, secretar de stat, să-i numească pe oamenii lui Daniel Chiţoiu. Consiliul de Administraţie de la SMART S.A. este format din oamenii lui Chiţoiu – Iulian Butnaru, Cristina Stoian, Harris Nicorescu. Daniel Chiţoiu conduce din umbră, astăzi, Transelectrica şi SMART. Vrea să falimenteze SMART S.A., deoarece va apărea o nouă firmă, privată de data asta, care va face mentenanţă şi care va avea preţuri de trei ori mai mari. Au înţeles că Africa e o mină de aur pentru toată lumea. De aceea au încercat să îl acopere pe Şoneriu că a furat cei 500.000 de dolari în Tanzania. Tot de aceea au încercat să schimbe actualii reprezentanţi ai Smart Tanzania, pentru a pune mâna pe această companie”.

Fostul director general al SMART a mai spus: „Oficialii Transelectrica (Toni Teau, Constantin Văduva, Ion Smeianu) au fost la sediul SMART S.A., la Şedinţa noului Consiliul de Administraţie, în data de 12 februarie cu lecţia învăţată. Dacă vor pune mâna pe Smart Tanzania, aceste lucrări de miliarde de euro vor fi dirijate către firme private, nu catre Smart S.A. Cât timp am fost la conducerea Smart S.A., marea parte a lucrărilorau fost făcute chiar de SMART S.A. fără a fi direcţionate catre firme private prietene ale Transelectrica. La DNA o să duc şi hârtii cu firme pe care domnul Văduva a încercat să mi le impună”.

„Toate aceste acţiuni, de schimbare rapidă a Consiliului de administraţie al Smart S.A., de schimbare a mea ca director general al Smart S.A. mă duc cu gândul că, în afara de faptul că oamenii din jurul lui Daniel Chiţoiu vor să pună mâna pe Smart Tanzania, vor să transforme Transelectrica şi Smart S.A. în puşculită electorală pentru Daniel Chiţoiu, anul acesta fiind un an electoral”, susţinând: „Pe data de 19.02.2016, când am fost la Smart S.A. pentru a-mi recupera bunurile sechestrate abuziv, în afara faptului că am fost împiedicat o perioadă de timp să intru în posesia acestora, am asistat la un scandal generat de faptul că, actualul director general Hariss Nicorescu, a ameninţat un salariat că-l dă afară pe motiv că acel salariat a refuzat să semneze un contract antedatat. La nicio săptămână după numirea în funcţie, Hariss Nicorescu le cere salariaţior Smart S.A. să facă ilegalităţi!”

• Valentin Şoneriu spune că nu a avut nici un moment drept de semnătură în bancă sau acces direct la conturi

Valentin Şoneriu ne-a transmis următoarea replică la acuzaţiile făcute joi de Constantin Iacov: „Probabil pe fondul unor frustrări de ordin personal, domnul Constantin Iacov vorbeşte despre un litigiu care nu există. La momentul formulării acuzaţiilor, joi, 19 februarie 2016, SMART Tanzania are în conturi sumele menţionate în articol (vezi link). Ne exprimăm îngrijorarea ca astfel de informaţii «pe surse» să nu fie cumva o intenţie mascată de delapidare.

Totuşi, în cazul în care acuzaţiile au fost formulate având o intenţie ulterioară de furt, facem precizările: Valentin Şoneriu a fost director general SMART Tanzania în perioada 15.11.2015 – 01.02.2016, timp în care a reuşit să înainteze negocierile cu Tanesco până la stadiul de propunere fermă, precum şi să negocieze un contract de subantreprenor general cu ELSEWED. Valentin Şoneriu nu a avut nici un moment drept de semnătură în bancă sau acces direct la conturi, dreptul de semnatură în bancă poate fi, conform legii din Tanzania, mandatat doar către rezidenţi, la momentul eliberării din funcţie, s-au facut toate acţiunile legale de predare-primire, care se găsesc în documente semnate, documente care includ un extras de cont. Anexa 1 la contractul de mandat, nr 1/16.11.2015, semnată în ultima zi de mandat a domnului Şoneriu atesta faptul că suma menţionată este în cont”.

Dl. Iacov susţine că anexa la care face referire dl. Şoneriu este un fals, o hârtie care nu are nicio semnătură sau ştampilă de la bancă, din care nu se înţelege nimic, motiv pentru care i-a cerut dlui. Şoneriu să certifice că sumele precizate în acea hârtie reprezintă soldul contului. „Documentul prezentat de dl. Soneriu ca fiind extras de cont nu seamăna deloc cu documentul original pe care dl. Iacov l-a obţinut de la banca din Tanzania şi pe care îl va prezenta organelor de cercetare penală”, a mai menţionat Constantin Iacov.

Comentariu:

”Ne mai întrebăm/mirăm de ce ALDE șovăie și „sare din barcă în barcă” la ordin!

Scheletii din dulapul lui Tăriceanu și Vosganian (presupun că Sterling și urmașa EXXON – dacă or fi numai astea?! – îi controlează subtil!) și scheletii din dulapul lui Chitoiu le transmit câte un „viu” impuls!

Și uite așa se duce de râpă echilibrul politic în România!”