Nu este o noutate că în ziua de astăzi, prin intermediul tehnologiei, tot mai mulți escroci reușesc să își pună în aplicare planurile meschine și să-i înșele pe toți cei care le pică în cale, în special din punct de vedere financiar. Era tehnologizării a adus, odată cu sine, noi mijloace de escrocherie și de înșelăciune, după cum urmează să vă prezentăm și povestea unei clujence pe care escrocii au „capturat-o” printr-o aplicație de dating, dovedindu-se că aceasta nu este singura victimă și că inculpații și-au creat o întreagă rețea la nivel național.

„Nu mai avem timp să trimitem scrisori de dragoste”

Mirela este o educatoare în vârstă de 32 de ani, care s-a hotărât să își caute jumătatea pe Tinder, o aplicație destinată dating-ului și legăturilor romantice, din cauza lipsei de timp – „E tot mai greu, cu atâtea pe cap, să ai timp să ieși în oraș la diverse întâlniri până îți găsești alesul, cum se practica pe vremuri. Suntem atât de ocupați cu munca, încât nu mai avem timp să trimitem scrisori de dragoste sau să ne aranjăm și să mergem la petreceri, așteptându-ne în van pețitorii”, ne mărturisește aceasta, care a ajuns să apeleze la Tinder prin intermediul prietenelor sale – „Îmi tot ziceau să-mi instalez și eu Tinder, că o să am sute de bărbați din care o să pot alege și, culmea, toți o să mă vrea. Ele ieșiseră deja la câteva întâlniri, pentru distracție, la început, însă erau mulțumite de rezultate. Am zis să încerc. Și chiar aveau dreptate, în doar câteva zile ajunsesem la peste 100 de posibile compatibilități, eram abordată non-stop de diferiți pretendenți fără să fac nimic, practic”, și astfel l-a întâlnit pe el (sau ea? ei?, răspunsul fiind încă în aer), fără să bănuiască coșmarul ce va urma.

„Profesioniștii știu că trebuie să formeze o legătură emoțională mai întâi”

Dintre toți bărbații, Mirela a greșit involuntar, cramponându-se de un anume Jack Patrick Anderson, un om de afaceri stabilit în Cluj, care ar fi avut, însă, firma în Brașov: „Primul lucru care m-a șocat la el era cât de bine știe limba română. Avea și o poveste sfâșietoare de viață. Pe scurt, mi-a zis că e la origini bulgaro-american și că și-a petrecut 28 de ani din viață în America, până când i-a murit soția. Da, mi s-a părut tragic, a spus că erau căsătoriți de doar doi ani și că a murit la naștere, rămânând singur cu fetița lor. S-a descris drept un familist convins și m-a aburit cu poveștile astea lacrimogene, cu cât de greu îi e unui bărbat singur să crească un copil. Mi-a zis că după moartea soției s-a hotărât să facă o schimbare drastică de peisaj, ca să uite, și așa s-a mutat în România, după care întreaga sa viață s-ar fi limitat la job, naveta Cluj-Brașov și, în principal, la copil. Recunosc, m-a emoționat și a știut să-mi ajungă la inimă, asta și pentru că a fost suficient de inteligent și răbdător cât să își elaboreze un plan prin care să mă manipuleze psihologic. Nu a venit să dea totul afară deodată, profesioniștii știu că trebuie să formeze o legătură emoțională mai întâi. A luat-o treptat, ușor, până când a reușit să-mi intre sub piele și am ajuns să discutăm și chestiuni mai personale, moment în care a început să-mi împărtășească și povestea lui dramatică de viață.”, își amintește Mirela, cuprinsă de amintiri, regrete și frustrări din cauza faptului că și-a pus speranțe deșarte în ceva ce, la acel moment, părea extrem de real pentru ea.

„Îmi vorbea despre căsătorie și copii. Era non-stop în viața mea. Devenisem dependentă de el”

„Investea enorm de mult timp în mine – mă suna de cel puțin două ori pe zi, iar aici nu pot să cred că nu mi-am dat seama, vorbea mult prea bine și natural româna! Însă am pus asta pe seama faptului că spusese că s-a mutat aici acum 6 ani. Îmi asculta problemele, îmi dădea sfaturi, ne uitam simultan la filme și le comentam, devenise, practic, o relație online. Îmi vorbea despre căsătorie și copii. Nu am bănuit nimic. Nu mai sunt la vârsta la care să mă joc cu astfel de lucruri. Eram sigură că și pentru el e la fel, având în vedere că avea un copil. Singura problemă era că nu ne întâlniserăm încă… se făcuseră patru luni de când era non-stop în viața mea. Devenisem dependentă de el.” ne spune Mirela, care devenise suspicioasă în privința faptului că întotdeauna când ar fi vrut să se întâlnească fizic, intervenea ceva. „Erau deja patru luni și noi încă nu avusesem nicio întâlnire față în față, destul de ciudat, având în vedere că ambii aveam, practic, domiciliul în Cluj. Mereu când îi propuneam ori intervenea ceva, ori se schimba planul pe ultima sută de metri. Afaceri, călătorii, probleme la muncă, ultima dată spusese că trebuie să se întoarcă în America din cauză că mama lui s-a îmbolnăvit foarte rău, dar că promite că se va revanșa cu vârf și îndesat la întoarcere. Chiar și în aceste condiții, încă mă suna și petrecea mult timp cu mine. Îmi pusesem încrederea în el. Mi se părea prea mult timp irosit pentru o simplă scamatorie.”

„Era un cont de peste 900.000 USD, plata necesară ridicându-se la 200.000 USD”

Întrucât escrocul reușise să îi câștige încrederea Mirelei, a început să își pună în aplicare planul pentru care investise atât de mult timp și energie emoțională. „M-a sunat într-o zi, destul de panicat, dacă îl pot ajuta să transfer niște bani din contul lui, că nu are deloc conexiune la internet și că e urgent, că îmi dă toate datele de care am nevoie. M-am pripit puțin la început, dar nu pentru că m-am gândit că ar vrea să mă jefuiască, ci pentru că era vorba de datele lui personale. L-am întrebat de unde are atâta încredere în mine și mi-a răspuns că ar fi culmea să nu aibă încredere în viitoarea sa soție, că știe că nu am intenții necurate și că nu își face probleme în privința integrității mele. Mi-a dat datele contului și am făcut transferul. Era vorba, într-adevăr, de foarte mulți bani, însă m-am gândit că e o treabă ce are legătură cu firma lui, așadar, sumele exorbitante n-ar mai fi constituit o problemă. Era un cont de peste 900.000 USD, plata necesară ridicându-se la 200.000 USD. Am făcut ce mi-a cerut și apoi am continuat totul normal, ca înainte. M-a mai rugat de câteva ori, însă cu sume mai mici. N-am mai bănuit nimic.”, totul până într-o zi în care s-a trezit cu contul gol…

„Am fost blocată peste tot, nu l-am mai putut contacta nici telefonic, îmi lipseau 3500 de lei din cont”

„M-a sunat într-o zi de pe alt număr să mă întrebe dacă îi pot transfera doar 100 de lei pe card, până ajunge acasă, că și-a uitat portofelul în care se aflau cardul și telefonul la hotel, nu are decât în haină un card gol pe care nu l-a folosit și că se grăbește, iar peste 2 zile ajunge în Cluj și ne putem vedea. Eram în extaz. Problema era că transferul nu putea fi realizat către IBAN-ul pe care mi-l dăduse el. Mi-a spus că e urgent, că nu are cum să se deplaseze și că rămâne în stradă, dacă îi pot da datele mele să realizeze el transferul. Știu că am fost fraieră și am greșit. Dar comparativ cu banii din contul pe care mi-l dăduse el, ai mei erau o nimica toată, chit că pentru mine asigurau traiul pe o lună. M-am gândit că dacă a avut atât de multă încredere în mine, ar fi fost stupid ca eu să n-am. Și cel mai trist e că eu chiar aveam încredere în el. Erau doar o sută de lei, voiam să-l văd și să-l pot ajuta. I-am dat datele, după acest episod, am fost blocată peste tot, nu l-am mai putut contacta nici telefonic și, cum era de așteptat, îmi lipseau 3500 de lei din cont.”

Mirela era în șoc, însă s-a hotărât să meargă la poliție. Astfel a aflat nu doar că nu e prima victimă, ci că bărbatul în care își pusese încrederea nu există, de fapt, fiind un personaj cu o identitate falsă. Pozele folosite de individ îi aparțin lui Jordan Bach, un celebru life coach, iar „mama” individului, din poze, este nimeni alta decât Marianne Williamson, spiritual leader. Există numeroase plângeri vizavi de acest individ, toate urmărind firul aceleiași povești, iar cele mai multe fiind înregistrate în Cluj și Brașov. Polițiștii atrag atenția în a avea o atenție sporită cui îi acordăm datele cu caracter personal și, dincolo de asta, ne spun cu fermitate să nu acceptăm să îi facem nimănui niciun serviciu de acest tip. Este, cu siguranță, o rețea bine pusă la punct, iar detaliile conturilor sunt mai mult ca sigur furate. Escrocii vor ca acel transfer (din contul furat către contul-destinație) să fie făcut de altcineva, pentru a suporta persoana respectivă consecințele în cazul identificării unei adrese IP. Feriți-vă de acest personaj extrem de popular pe Tinder în Cluj și, în special, de necunoscuții de pe internet care încearcă să vă intre sub piele și să vă folosească pentru diverse servicii murdare!



