Spectatorii care plătiseră bilete la filmul de la Cinema Florin Piersic au fost dați afară, în urma haosului provocat de ploaia de la Cluj, anunțată încă de acum 24 de ore.

”Deci sunt la “Florin Piersic” la TIFF si asteptam de 30 de min peste ora de incepere a filmului sa primim “vesti din Piata Unirii”. Si ne-au dat afara. Ca ploua in Piata Unirii. Penibil! 300 de oameni sunt scosi in acest moment din sala. #tiff2019”, a scris Lavinia Florea, pe Facebook.

Organizatorii ar fi putut ști că vineri seara va ploua, dacă sunau la Meteo. De dimineața s-a spus că gala de deschidere ar putea avea loc chiar și la Casa de Cultură a Studenților, dar sala nu li s-a părut să aibă ținută.

Cel mai bine, organizatorii au evacuat 300 de oameni din scaunele de la Cinema Florin Piersic în ploaie, pentru a-i muta în sală pe cei plouați din Piața Unirii.

Gala ar fi trebuit să înceapă la 21.00, dar organizatorii au tot sperat că ploaia se va opri. Spectatorii s-au adunat și au stat în ploaie, în ținutele de gală.

“Din păcate vremea nu a vrut să colaboreze, așadar evenimentul din această seară se mută conform următorului program:

Pentru cei cu bilete:

21:30 – Casa de Cultură a Studenților

21:45 – Universitatea Sapientia

21:45 – Cinema Arta

22:15 – Cinema Victoria

23:45 – Universitatea Sapientia

23:45 – Cinema Arta

23:45 – Cinema Florin Piersic

00:00 – Casa de Cultură a Studenților

Pentru cei cu invitație:

21:45 – Cinema Florin Piersic

Vă mulțumim pentru înțelegere.” , au anunțat cei de la TIFF.

”Am asteptat foarte mult Tiff-ul din acest an si ma simt profund dezamagita. A fost foarte urat ce s-a intamplat in seara asta. Nu mi se pare normal sa astepte atata lume sa afle ce se intampla in Unirii pentru ca apoi sa vina cineva sa spuna ca se anuleaza filmul. Mai ales ca poate multa lume a ales acest film si pe considerentul locatiei si a faptului ca nu dorea sa stea afara, tocmai pentru ca s-a gandit ca poate va ploua. Nu e prima seara in care ploua in Cluj, deci cred ca va puteati organiza mai bine in privinta aceasta si sa aveti un plan B. Pe langa asta, mi se pare de-a dreptul absurd ca dupa ce din cauza lipsei voastre de organizare s-a anulat filmul, TOT EU sunt nevoita sa merg sa imi schimb biletul. Sper ca nu o sa se intample la fel si maine la Bontida si o sa luam o teapa ca si in seara asta, dupa ce o sa mergem 30 de km pana acolo. Ma asteptam la mai mult din partea unui festival care are atatea editii in spate”,a postat Alexandra Vișa.

”N-am aterizat bine la Tiff, in Unirii, ca a inceput ploaia si organizatorii ne-au trimis care incotro, spre 3 locatii: Piersic, Victoria, Casa de Cultura. Serios, lumea a venit pregatita cu umbrele, pelerine, s-a umplut efectiv spatiul din Unirii, adica ar fi asistat toata lumea la deschidere pe ploaie! Ce tampenie!”, a relatat fosta jurnalistă Sigina Pop.