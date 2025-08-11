În dimineața zilei de 11 august, ora 09:00, în Florești, s-a dat oficial startul lucrărilor la ceea ce primarul Emil Boc a numit „momentul zero” al metroului clujean: săparea puțului de lansare pentru „cârtițele” mecanice – celebrele TBM-uri (Tunnel Boring Machines) care vor mușca din pământul de sub oraș pentru a contura primele tuneluri ale Magistralei I.

Evenimentul, marcat printr-o conferință de presă organizată la ora 09:00, a reunit reprezentanți ai mass-media și oficiali implicați în proiect. În loc să pornească din Sopor, așa cum era prevăzut inițial, Guvernul a decis ca startul forajului să fie mutat la Stația Teilor din Florești, punct strategic al noii linii.

Este estimat că TBM-urile vor putea să-și înceapă mușcăturile subterane din luna septembrie.

Cu un buget colosal de circa 2 miliarde de euro, provenit din fonduri PNRR, certificate verzi și bugetul național, proiectul nu a fost lipsit de provocări: alunecările de teren au întârziat calendarul lucrărilor și au pus în pericol atât muncitorii, cât și utilajele, fiind necesară montarea a 94 de stâlpi de ciment pentru stabilizarea solului înainte ca lucrările pentru puțul de lansare să poată porni.

Pe lângă edilul Emil Boc, au mai fost prezenți reprezentanții Alstom și GÜLERMAK, precum și viceprimarul Dan Tarcea.

„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, au început lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe, ne vedem pe șantier”, a transmis primarul Clujului, Emil Boc, citat de G4Media.

Antreprenorul general, GÜLERMAK, a confirmat că se va lucra – începând cu 11 august – la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine – „cârtițele”), structura subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj.

Timp de câteva luni se vor săpa șanturi verticale și se va turna beton pentru a se forma structura de contur a puțului de lansare, a mai anunțat constructorul. „Amplasat în zona stației Teilor (stația 2), în comuna Florești, puțul de lansare este proiectat să deservească două TBM-uri, câte una pentru fiecare dintre cele două galerii paralele ale magistralei de metrou. Puțul de lansare este structura cheie din care vor porni cele două TBM-uri care vor excava tunelurile metroului. Este o lucrare de mare precizie, deoarece necesită alinierea perfectă a pereților mulați și a structurii de ghidaj cu traseul planificat al tunelurilor, precum și condiții optime pentru coborârea și asamblarea echipamentelor în subteran. Pentru echipa noastră, această etapă reprezintă un moment esențial în implementarea proiectului, iar angajamentul nostru este să o executăm la cele mai înalte standarde tehnice, cu aceeași rigoare pe care am respectat-o în marile proiecte internaționale implementate până acum”, au transmis reprezentanții GÜLERMAK, într-un comunicat de presă.

Proiectul Metroului clujean a fost scos din PNRR, Primăria Cluj bazându-se în acest moment strict pe resursele financiare pe care ar trebui să le asigure Ministerul Transporturilor, conform contractului angajat pentru acest proiect. Într-o primă fază, proiectul metroului a beneficiat de un avans de la Minister, astfel că până în prezent, Primăria Cluj ar fi plătit constructorului facturi în valoare de peste 220 de milioane de euro. Magistrala I de Metrou Cluj este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

„Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban. Aceste lucrări reprezintă coloana vertebrală a proiectului și vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane. Proiectul este construit cu materiale durabile, soluții de iluminat inteligent și tehnologii eficiente energetic, reflectând standardele europene în materie de mobilitate urbană sustenabilă”, se precizează în comunicatul GÜLERMAK.

