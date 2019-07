Cata emotie si bucurie poate incapea in inima unei proaspete mamici? Mai multa decat iti poti imagina! A fi mamica de baietel este o experienta cu mult diferita fata de a fi mama a unei fetite. Toata casa iti va fi plina de trenulete, masinute si alte jucarii specifice unui baietel. Va fi foarte amuzant sa descoperi o alta lume a jucariilor! Cand vine vorba de vestimentatia acestuia, iti spunem sincer ca nu te vei plictisi de varietatea de culori cu care iti poti imbraca baietelul! Dar cum il imbraci corect? Fiecare copil este unic si cu timpul iti vei da seama cum ii e mai bine bebelusului tau si cel mai bine e sa faci diverse incercari.

De aceea, draga mamica, iata cu ce haine nou nascuti iti poti imbraca baietelul, mai ales pe timp de vara.

Alege intotdeauna haine pentru nou nascuti confectionate din tesaturi naturale

O mamica grijulie este atenta la calitatea materialelor, mai ales cand este vorba despre un pui de om care nu are inca dezvoltat sistemul imunitar. Asta inseamna ca pielea bebelusilor este foarte subtire si extrem de sensibila, predispusa la alergii si iritatii. Din acest motiv, baietelul tau se va simti foarte confortabil in haine pentru nou nascuti confectionate din bumbac. Mai mult decat atat, bumbacul lasa pielea sa respire si previne transpiratia excesiva. Acest material este foarte placut la atingere, moale si pufos. Tocmai de aceea, asigura-te ca hainutele pe care le poarta micutul tau are grija de pielea lui sensibila.

Alege haine pentru nou nascuti colorate si cu imprimeuri haioase

Universul colorat al baieteilor nu se rezuma doar la albastru. Poti alege haine pentru nou nascuti in diferite combinatii de culori, imprimeuri haioase sau culori uni. Daca vrei ca baietelul tau sa fie mereu in centrul atentiei, imbraca-l in haine pentru nou nascuti cu imprimeuri haioase, precum: hipopotam, robotel, ursulet, broscuta sau elefantel. Nu doar ca va fi extrem de simpatic dar, toate aceste motive il vor incanta si pe puiul tau. Din seria haine pentru nou nascuti nu trebuie sa lipseasca din garderoba bebelusului tau: salopete cu maneca scurta, pieptarase, body-uri, pantalonasi cu botosei, caciulite si manusi. Sfatul nostru este sa iti imbraci prichindelul si in functie de necesitatile tale. Spre exemplu, daca tie iti este frig si simti nevoia sa pui un hanorac, gandeste-te ca si puiul tau resimte aceeasi senzatie si are nevoie de o bluzita in plus!

Haine pentru nou nascuti uni

O varianta inspirata pentru orice mamica de baietel sunt hainutele in culori uni. Sunt extrem de versatile si pot fi combinate cu usurinta si cu alte hainute. Printre cele mai cautate haine pentru nou nascuti, potrivite pentru zilele calduroase, se numara piesele in culori azur deschis, verde lime, turcoaz, crem sau alb. La randul lor, toate acestea pot fi combinate si cu alte culori, precum alb sau crem.

Daca vrei ca puiul tau sa creasca sanatos si armonios, nu ezita sa ii achizitionezi haine pentru nou nascuti de cea mai buna calitate. Iar pe Liloo vei gasi o gama impresionanta de modele, incepand de la body-uri pentru nou-nascuti si salopete, pana la bluzite cu capse, pantaloni cu botosei si pantaloni cu manseta. Toate produsele marca Liloo sunt fabricate in Romania, confectionate din bumbac de cea mai buna calitate, care protejeaza pielea sensibila a bebelusului tau. Mai mult decat atat, la toate imprimeurile hazlii se foloseste doar vopsea ecologica pe baza de apa. Descopera ofertele de pe Liloo si bucura-te de cateva clipe de shopping!