Profesorul Kántor Zoltán, cercetător de la Budapesta, originar din Timișoara, director al Research Institute for Hungarian Communities Abroad din Budapesta, instituție subordonată guvernului Ungariei, a ținut o conferință la Cluj intitulată „Nationalism and kin-state policy: Hungary and the Hungarians Abroad”.

În timpul prelegii, profesorul a precizat că unul din modurile în care maghiarii înțeleg să-și conserve etnia este aceea a căsătoriilor din interiorul comunității. Statistica prezentată de profesorul Kantor arată că, în Transilvania, între 1956 și 2017, a existat cel mai scăzut nivel al căsniciilor mixte din zonele locuite de etnici maghiari. Ardealul se situează sub Slovacia și sub Vojvodina, alte state cu o minoritate maghiară însemnată numeric.

„În momentul în care apar căsnicii mixte, am observat că în 75 la sută dintre cazuri copiii rezultați sunt trimiși la școală în limba majoritară și abia 25 la sută în limba minorității”, a spus Kantor, potrivid media9.ro.

Pe de altă parte, o altă statistică arată că maghiarii din Transilvania relaționează cel mai bine cu maghiarii din Ungaria, dar pe locul al doilea vin românii, ceea ce este surprinzător pentru cercetătorii din țara vecină. Este surprinzător, în sens invers, pentru fiecare dintre noi. Cel puțin la Cluj, nu au existat niciodată probleme de împrietenire între Vasile și Bela, Alexandru și Sandor. Dimpotrivă. Relațiile interumane trebuie să țină cont de calitate și compatibilitate, nu de nume și etnie.

Ce a mai spus profesorul. Că după ce zeci de ani maghiarii emigrați din Transilvania au ales să se mute în Ungaria, acum acest proces a încetinit. „După 2018, tot mai mulți aleg Austria sau Germania”, a arătat Kantor.

