O lecție de profesionalism, modestie și răbdare dată de judecătorul de la Curtea de Apel Oradea

Judecătorul Mihai Udroiu a încercat să promoveze de la Curtea de Apel Oradea la Curtea de Casație și Justiție, însă nu a trecut de proba interviului. Menționăm aici doar câteva fragmente din interviu. Fragmentele pot fi considerate drept mărturii din viața și experiența magistratului după ale cărui cărți de pregătesc generații întregi de studenți, juriști și viitori avocați, judecători sau procurori în materia dreptului penal și a procedurii penale.

”Intotdeauna am incercat sa clarificam urmatoarele elemente: este hotararea inteligibila, este scrisa cursiv, rationamentele sunt coerente? Eu am evaluat hotarari si de la judecatori din contencios si din civil si am incercat sa citesc sa vad daca, eu nefiind specializat pe aceasta materie, reusesc sa inteleg coerent motivarea solutiei date de judecator. Daca motivarea e coerenta, punctajul e… Generam un standard abstract, e important ca hotararea sa fie coerenta, e important sa fie clara si convingatoare.”

”N-am optat pentru o insularizare a judecatorului. Cred ca judecatorul este conectat la toate elementele ce tin de mediul social. Ceea ce e important este ca integritatea eu o percep ca fiind o integritate sistemica si colectiva, Astfel incat comportamentul trebuie sa fie de asemenea natura incat sa nu afecteze in nicio forma integritatea personala a judecatorului sau integritatea sistemului din care face parte. Problema integritatii e o problema de proportionalitate, e o problema intotdeauna de echilibru, de drepturile judecatorului la viata privata si celelalte drepturi in calitate de cetatean si, de cealalta parte, respectarea integritatii sistemului judiciar ca ansamblu. Aici este nuanta fina in functie de care fiecare judecator ar trebui sa evalueze si sa gaseasca balansul corect al acestei evaluari.”

”In principiu, suntem de acord ca opiniile exprimate in doctrina nu afecteaza impartialitatea. Insa, atunci cand problema de drept este foarte delicata si poate depinde de esenta solutiei, ori de cate ori am vazut in motivele de apel citate dintr-o cartea de-a mea sau in care eram coordonator, intotdeauna am precizat in sala ca ‘avem niste motive de apel in care sunt citate o serie de lucrari elaborate de mine sau in co-autorat. Considerati ca exista vreun motiv de afectare a aparentei de impartialitate?’ Daca oamenii au zis ca nu, si vor sa ii judec eu, merg mai departe. Oricand am vazut ca exista dubii am insistat sa imi invedereze daca aceasta opinie exprimata in doctrina poate afecta standardul de aparenta de impartialitate, eu neavand o problema sa fac declaratie de abtinere si sa judece alti colegi.”

”Dincolo de discutiile de impartialitate subiectiva sau obiectiva, functionala sau personala, cred ca justitia trebuie sa se vada ca este facuta, astfel incat orice persoana informata de buna credinta si onesta care participa la o sedinta publica de judecata trebuie sa aiba convingerea ca intr-o cauza particulara justitia a fost realizata. Drepturile fundamentale fac parte din structuri supraconstitutionale. Mi se pare ca cel mai mare pericol in activitatea fiecarui judecator, fiecarui procuror este sa golesti de continut substanta unui drept cu valoare supraconstitutionala. Vorbeam de art 6 din Convenita EDO care chiar in primul alineat vorbeste despre dreptul la un tribunal independent si impartial facand o legatura esentiala intre independenta si impartialitate. Aceasta Conventie cu jurisprudenta Curtii eu o percep ca facand un corp supraconstitutional a carei respectare este obligatorie pentru fiecare judecator, iar prudenta in desfasurarea activitatii… nu ai nicio satisfactie sa pronunti o hotarare daca exista discutii cu lipsa de aparenta de impartialitate a judecatorului. Eu sunt prudent, prefer sa imi evalueze altcineva situatia prin raportare la standard, decat sa ma evaluez eu atunci cand exista discutii. In practica nu au existat. Singurele declaratii de abtinere pe care le-am facut au fost fie ca a fost sotia mea judecator in prima instanta, fie ca in caile extraordinare de atac pronuntasem eu hotararea.”

”Eu nu sunt cu nimic mai deosebit decat orice alt judecator posibil de la Inalta Curte. Pe o parte dintre contracandidati ii cunosc, pe altii nu ii cunosc. Ce pot sa ofer este o garantie de seriozitate, de echilibru si de indeplinire cu buna credinta a activitatii. Cred ca asta se poate castiga prin candidatura mea. Altfel, nu traiesc din acumulari, nu am nimic particular despre care sa spun ca sunt alesul societatii sa desfasor activitate in cadrul Casatiei.”

