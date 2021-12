La final de an, europarlamentarul clujean Rareș Bogdan le-a transmis românilor că se simte foarte fericit din pricina faptului că are o soție cu părinți milionari, frumoasă și sportivă.

El a mărturisit că este un mare iubitor de artă și colecționează tablouri și icoane, unele de mare valoare. De asemenea, politicianul este un mare iubitor de ceasuri scumpe, unul dintre ele primit chiar de la soția lui, Florina Bogdan.

«Acest ceas l-am primit de la soția mea acum 7-8 ani. Soția mea, trebuie să înțelegeți, că este fiică de multi-milionari. Am o soție foarte sportivă și foarte bogată. Și frumoasă, ce îți trebuie mai mult?», a spus politicianul.

Europarlamentarul PNL a vorbit și de momentul care l-a deranjat cel mai tare în cariera lui de persoană publică. El susține că

«Cel mai tare m-a deranjat când au atacat-o pe soția mea. Era vorba de perioada anului 2014, când eram pe o baricadă puternică anti-Ponta, anti-PSD și atunci au apărut atacuri înfiorătoare legate de faptul că am făcut o zi de naștere și o nuntă strict în scop de PR. (…) A fost o nuntă unde au venit oameni foarte importanți într-adevăr. I-au criticat rochia de mireasă a soției mele. Sunt lucruri mici, dar care m-au deranjat. Soția mea a plâns pentru că i-au zis că a fost kitchoasă rochia», a mai spus Rareș Bogdan.

«Sărac și cinstit, nu există așa ceva. Trebuie să fie bogat și cinstit sau bogat și mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem. Eu am spus atunci când am intrat în politică, am șocat în unele emisiuni. Pentru că am spus, domne, eu nu sunt sărac! Eu sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult! Eu vreau să fiu bogat și cinstit, vreau să fiu un politician care să intru bogat…și am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică. Bogăția nu constă numai în finanțe bogăția constă și în bagajul educațional și cultural. Mare parte din clasa politică din România are o problemă cu cititul cărților. Nu te poți opri la Trei iezi cucuieți», a mărturisit Rareș Bogdan în podcast-ul lui Codin Maticiuc.