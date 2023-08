Parlamentari, miniștri, ambasadori din 16 de țări, alături de reprezentanți ai peste 200 de companii participă pe data de 4 august, la Cluj-Napoca, la cea de-a doua ediție a „The Public-Private Sector Forum” (PPSF 2023), un eveniment internațional de amploare dedicat domeniului IT&C care va avea loc în cadrul festivalului UNTOLD, sub egida Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Camerei Deputaților, în organizarea clusterelor Cluj IT și Transilvania IT și cu susținerea partenerului principal Visa, precum și al Meta și NTT Data România.

PPSF 2023 reunește, pe de o parte, reprezentanții legislativelor naționale din țările europene care elaborează actele normative în domeniul IT&C, iar pe de alta companiile private relevante din zona tehnologiei, din necesitatea de a crea o platformă de lucru și de dialog comună.

„The Public-Private Sector Forum”, prin complexitatea sa, va aborda provocările și oportunitățile învățării accesibile pentru toți, oferind acces la informații valoroase și la resurse esențiale pentru toți actorii implicați. Pe măsură ce domeniul digital modelează tot mai mult economia, elemente precum productivitatea și competitivitatea sau cerințele pentru alfabetizarea digitală devin esențiale într-un număr covârșitor de profesii.

Prima ediție a avut loc în octombrie 2022, în siajul Conferinței Plenipotențiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care a avut loc București în prezența a peste 3.000 de delegați din 187 de state, un moment remarcabil pentru România în context mondial pentru a se afirma drept unul dintre principalii actori în stabilirea politicilor și priorităților în domeniul comunicațiilor.

Tema generală a Forumului din acest an este „A Global Agenda for The Digital Future”, fiind structurat în trei panel-uri principale: „Skills digitale în era AI”, „Incluziune financiară în era digitală”, precum și „Metaverse: viitorul tehnologiei?”. Prezentările realizate de cei trei invitați speciali ai PPSF 2023 constituie, de asemenea, momente-cheie ale zilei. Aceștia sunt Newton Howard, Director al MIT Synthetic Intelligence Lab și profesor la Universitatea Oxford (tema: Creating the brain implant of the future) și Dr. Pipa Malmgren, fost consilier al Președintelui SUA George W. Bush.

„The Public-Private Sector Forum va fi deschis de către Președintele Comisiei IT&C din Camera Deputaților, Sabin Sărmaș, de CEO-ul & Founder-ul UNTOLD, Bogdan Buta, iar intervenții vor fi susținute de către Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, Ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizării din România, Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Inovației și Dezvoltării din Bulgaria, Milena Stoycheva, Primarului Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, precum și Maria Metz, CEO al NTT DATA România.

“Forumul a avut un mare succes anul trecut, de la prima ediție, pentru că s-a concentrat pe soluții practice, pe chestiuni de detaliu, în locul discuțiilor generale care rămân la stadiul de vorbe și politețuri. Am decis, împreună cu cele două clustere organizatoare, ca a doua ediție să aibă loc la Cluj. Orașul are nevoie de evenimente precum Forumul Public-Privat pentru a da substanță eforturilor factorilor de decizie, iar concluziile la care vom ajunge la capătul celor trei zile vor avea un impact pozitiv la scara întregii țări”, declară Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei IT&C din Camera Deputaților.

Maria Luciana Axente, responsabil AI and AI for Good Lead al PricewaterhouseCoopers, Cornel Amariei, CEO și co-fondator al .lumen, Iurie Țurcanu, fost Vicepremier pentru Digitalizare al Republicii Molvova, precum și Alin Mituța, Eurodeputat în Parlamentul European vor oferi proiecții și răspunsuri la cele mai importante provocări pe care implementarea instrumentelor AI le presupun în piața forței de muncă, într-un dialog moderat de Sabin Sărmaș și introdus de către Andrei Kelemen, Director Executiv al Cluj IT Cluster.

România se clasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința competențelor digitale. Inteligența artificială a deschis larg o ușă care va rămâne astfel pentru totdeauna. În acest peisaj, dominat de AI și web 3.0, angajații români riscă să rămână total necompetitivi la scară globală în lipsa unor programe privind educarea și dobândirea de competențe adecvate. Iar acest lucru va avea efecte la nivelul întregii noastre economii, adâncind și mai mult decalaje istorice privind dezvoltarea.

În cel de-a doilea panel al PPSF 2023, moderat de Vlad Mercori, CEO Stakeborg, care va fi introdus de o intervenție a deputatului George Tuță, chestor al Camerei Deputaților, va fi dezbătută problematica incluziunii financiare în era digitală împreună cu Milena Stoycheva, Ministru al Inovației și Dezvoltării din Bulgaria, Alin Chitu, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor din România, Eugen Rădulescu, Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României, Jakub Kiwior, Regional Managing Director pentru Europa Centrală și de Est al Visa și Radu Hanga, Chairman of the Board al Bursei de Valori București.

Deși România este una dintre cele mai mari țări ale UE, înregistrăm decalaje considerabile și în privința utilizării metodelor de plată electronice. Peste 70% dintre plăți sunt realizate în țara noastră în continuare cu cash, iar 40% din populația adultă nu are un card de debit sau de credit. 20% din populația adultă nu știe nimic despre ce înseamnă plățile online. Vom afla de la invitați care sunt riscurile de a nu evolua suficient de repede în direcția incluziunii financiare.

Jakub Kiwior, Director Regional pentru Europa Centrală și de Est, Visa: “Incluziunea financiară a fost întotdeauna o prioritate pentru Visa şi ne bucurăm să participăm la dezbateri valoroase precum Forumul Public-Privat găzduit de Parlamentul României, care pot contribui la configurarea unui viitor mai digitalizat și mai favorabil financiar pentru toți românii. Visa şi-a asumat misiunea de a îmbunătăți accesul la educaţie financiară pentru micile afaceri și consumatori și de a îi sprijini să se adapteze şi să prospere într-o lume tot mai digitalizată. Pentru aceasta, dezvoltăm produse și soluții care fac plățile digitale mai accesibile și contribuie la optimizarea afacerilor, și cooperăm cu guvernele în cadrul unor programe care permit indivizilor și comunităților să beneficieze de cunoștințe și servicii financiare care pot constitui un pas către un viitor mai bun”.

„Metaverse: viitorul tehnologiei?”, segmentul final al evenimentului, va fi introdus de Bianca Muntean, Director Executiv al Transylvania IT Cluster și îi are în prim-plan pe Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizării din România, Andi Cristea, Deputat în Parlamentul României, responsabil pe dosarul Metaverse desemnat la nivel european din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Beniamin Mincu, Co-founder & CEO al MultiversX și Vitnija Saldava, Public Policy Lead pentru România al companiei Meta pentru România, Bulgaria și Țările Baltice.

Internetul a fost o mare oportunitate pentru lumea întreagă, dar mai cu seamă pentru țările cu economii emergente din Europa de Est. Astăzi, 7% din PIB-ul României este realizat în zona de IT&C. Discuția se va axa pe provocările și oportunitățile momentului: cum putem construi durabil în era web 3.0 și dincolo de aceasta?

A doua zi, pe 5 august, va avea loc un workshop dedicat oficialilor publici, fără acces general, care va facilita schimbul de cunoștințe în domeniul competențelor digitale, formularea unor soluții eficiente pentru dobândirea competențelor digitale și evaluarea unor potențiale proiecte. Rezultatele și contribuțiile mesei rotunde care reunește factori de decizie la la nivel înalt vor fi cuprinse într-un whitepaper, care va rezuma principalele constatări și provocări identificate, soluțiile potențiale și oportunitățile de colaborare pentru promovarea competențelor digitale.