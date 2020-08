Chiar dacă pandemia a lovit din plin industria organizării de evenimente culturale, asociațiile nu vor să renunțe la aceste adunări, marea majoritate jucând deja un rol de tradiție în comportamenul multora dintre Clujeni. În mai puțin de jumatea de an rămasă, peste 60 de proiecte culturale se anunță a fi desfășurate în județul Cluj, proiecte variate ce țintesc toate categoriile sociale și de vârstă.

A doua sesiune de finanțare locale în regim de urgență s-a încheiat săptămâna trecută în cadrul ședinței Consiliului Local de pe 3 August. Ședința a avut ca scop principal aprobarea mai multor finanțari de la bugetul local pentru diferite asociații clujene care își desfășoară activitatea în domeniul cultural.



Așa se face că, dintr-un buget total alocat de 2.88 milioane de lei, primaria a oferit acest ajutor financiar la peste 60 de asociații culturale care se vor ocupa de organizarea unor evenimente pe perioada următorului an.



Printre evenimentele mari ce se vor organiza se numără renumitul Jazz In The Park. Deși considerat la nivel un festival mic, jazz in the park reprezintă un eveniment major pentru clujenii care vor să se relaxeze pe in parc și să se bucure de muzică bună.În 2019, ultima ediție de Jazz in The Park a adus festivalului titlu de Cel mai bun festival Eropean de dimensiuni mici.

Asociația “Fapte”, cea care se ocupă de organizarea festivalului, ne-a declarat că sunt în “curs de perfectare” al/a tuturor aspectelor legate de siguranță. Aceștia au mai precizat că evenimentul va avea dimensiuni mai mici față de anii trecuți iar locația va fi, de asemenea, schimbată.



”Deocamdată nu am finalizat desfășurarea evenimentului, zilele astea perfectăm toate detaliile pentru ca totul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru cei care participă.

În acest moment vă pot spune că va fi un eveniment de mici dimensiuni, care va avea loc în aer liber, dar nu în Parcul Central, și care va respecta cadrul legal impus de autorități. Voi reveni însă la începutul săptămânii viitoare cu un răspuns complet la ce ne-ați întrebat, după ce știm exact cum se va desfășura totul”, a declarat Laura Laurențiu din partea Asociației Fapte.

Pe lângă jazz, un alt festival îndrăgit de clujeni este cel de Street Food, acesta a primit și în anul 2020 finanțare de la bugetul local 45.000 de lei pentru desfășurarea în condiții optime și la capacitate maximă. Festivalul aduce împreună restaurante din toate colțurile României și nu numai într-o combinație de gusturi și arome la care cu greu poți rezista.

Președintele asociației, Constantin Covaliu, ne-a declarat că încă analizează posibilitatea organizării unui astfel de eveniment, deoarece fondurile totale par să fie insuficiente. Acestia vor reveni în scurt timp cu o decizie publică.

În plus, evenimentele culturale de dimensiuni mici nu au fost nici ele neglijate. De la evenimente cu caracter cultural, menite să facă istoria Clujului conoscută printre cetățeni și până la competiții de poezie sau tango, toate acestea vor avea loc în Cluj în următoarea perioadă așa că fiți cu ochii pe ele

Cu toate că aceste evenimente se vor desfășura în condiții cât mai sigure pentru cetățeni, din cauza contextului actual, clujenii trebuie să țină cont și de măsurile individuale pe care aceștia le pot lua pentru a se proteja pe ei cât și pe cei dragi. Gazeta de Cluj recomanda purtarea măștii de protecție, spălarea și dezinfectarea mânilor periodica precum și păstrarea unei distanțe corespunzătoarea față de cei din jur.



Atașat veți găsi lista cu toate firmele ce au primit finanțare, precum și sumele alocate acestora, în ordine descrescătoare.

