ÎN DATA DE 29.10.2024 ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 ALĂTURI DE COMUNA LETCA
LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATE VA AVEA LOC ,,ZIUA RECOLTEI”- EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI – A X-A EDIȚIE !
ÎN CADRUL ACESTUIA SE VOR PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ȘI PRODUSELE PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN TERITORIUL GAL VALEA SOMEȘULUI !
BUNA DISPOZIȚIE VA FI ASIGURATĂ DE ARTIȘTII ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ LIVIU BORLAN, BAIA MARE ȘI DE ANSAMBLUL FOLCLORIC BERINȚANA!
DE LA ORA 14.00 VA AVEA LOC CONFERINȚA ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI, LA PENSIUNEA CASA DIN LAZURI, COMUNA LETCA, SAT LEMNIU, STR.PRINCIPALĂ NR.33!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!