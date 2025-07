Gazeta de Cluj a pus mâna, în exclusivitate, pe rechizitoriul celebrului dosar de corupție al fostului general SRI Florian Coldea și al lui Dumitru Dumbravă – un document exploziv de peste 200 de pagini, prin care procurorii încearcă să arate cât de influenți erau aceștia.

Rechizitoriul conține multe interceptări explozive, care demonstrează cum sistemul de justiție din România funcționa la comanda lui Coldea și Dumbravă. Gazeta de Cluj urmează să publice, în exclusivitate și în mai multe episoade, interceptările din rechizitoriu, care sunt de-a dreptul șocante, dezvăluind discuții între personajele-cheie din dosar și activitatea lor infracțională.

DNA a finalizat ancheta în dosarul în care sunt vizați generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, considerați arhitecții unui sistem represiv care a acționat împotriva politicienilor, magistraților, oamenilor de afaceri și a mii de cetățeni nevinovați, prin intermediul Binomului DNA–SRI și al unei rețele de procurori și judecători. Parchetul anticorupție a anunțat joi, 3 iulie 2025, trimiterea în judecată a fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, a fostului șef al Direcției Juridice din SRI Dumitru Dumbravă și a avocatului Doru Trăilă. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență în formă repetată, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități (în calitate de autor sau complice), precum și spălare de bani.

Axa Coldea-Dumbravă-Trăilă

Pe 26 iunie 2025, procurorul-șef al Secției de combatere a corupției din DNA, Mihaiela Moraru-Idorga, a finalizat rechizitoriul într-un dosar penal complex, în care principalii acuzați sunt foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, alături de avocatul Doru Trăilă. Cei trei sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat, prin care au oferit, contra unor sume considerabile, promisiunea exercitării unor influențe politice și instituționale la nivel înalt.

Grupul a fost activ într-o serie de afaceri în care Coldea, Dumbravă și Trăilă ar fi promis rezolvarea favorabilă a unor situații juridice în schimbul unor sume mari de bani. În două cazuri distincte, aceștia ar fi susținut că pot influența decizii în favoarea unor persoane anchetate penal. Activitatea lor a inclus și practici ilegale de tipul exercitării fără drept a unor atribuții specifice avocaților, deși unii dintre ei nu aveau calitatea necesară. În plus, banii obținuți ar fi fost „albiți” prin firme de consultanță și contracte fictive.

Pe lângă cei trei principali inculpați, în dosar apare și Dan Victor Tocaci, acuzat că a sprijinit activitatea grupului, în special prin atragerea ca „client” a unui om de afaceri cercetat penal, căruia i s-ar fi promis intervenții pe lângă procurori și judecători.

Wang Yan, un milionar chinez al cărui nume apare şi în dosarul Shanghai care cercetează un caz de trafic cu minore, este suspectat că a mințit în fața organelor judiciare în două rânduri, în timp ce Mihai Guțanu este acuzat că a încercat să influențeze declarațiile martorilor și a favorizat inculpații pentru a-i ajuta să scape de răspundere penală.

În rechizitoriu sunt menționate și două firme, Wise Line Consulting SRL și Strategic Sys SRL, suspectate că ar fi fost folosite pentru a disimula proveniența banilor obținuți din aceste activități ilegale.

Constituirea grupui infracţional organizat

Între 2018 și 2020, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru-Florel Trăilă au constituit un grup infracțional organizat, profitând de influența pe care primii doi o dețineau ca foști ofițeri de rang înalt ai SRI, iar al treilea din poziția sa de avocat cunoscut. Grupul a fost activ până în 2024 și a avut ca scop comiterea de infracțiuni de corupție, activități ilegale de consultanță juridică și spălare de bani.

Aceștia au pus pe picioare un mecanism infracțional bine structurat, care pornea de la identificarea unor persoane sau firme aflate în dificultate juridică ori administrativă și care căutau sprijin din partea unor oameni influenți. Coldea și Dumbravă au înființat firme de consultanță care, prin notorietatea asociaților, atrăgeau clienți și dădeau o aparență de legalitate. Trăilă sau alți avocați semnau contracte de asistență juridică cu persoanele dispuse să plătească pentru influență. Contractele de consultanță erau folosite pentru a masca serviciile ilegale sau banii primiți pentru trafic de influență.

Activitatea era minuțios planificată. Între firmele celor trei au fost încheiate contracte și acte adiționale care modificau obiectul și valoarea serviciilor, tocmai pentru a justifica sume mari de bani transferate fără un temei real. Obiectul consultanței era formulat vag, iar sumele încasate nu puteau fi urmărite clar. În paralel, au fost încheiate contracte cu firme de investigații private, care se ocupau de monitorizarea adversarilor din procese — fie ei părți, avocați, experți sau chiar judecători.

De exemplu, în cazul firmei Alpha SPV SRL, anchetatorii au identificat acțiuni de culegere de informații și monitorizare asupra magistraților, avocaților și altor persoane implicate. În cazul Elsid și Electrocarbon, gruparea a comandat verificări asupra primarului din Câmpina, Moldoveanu Ioan Alin, dar și asupra apropiaților săi.

Structura grupului era una clar ierarhizată și activitatea sa avea caracter de continuitate. Cei implicați vorbeau despre „echipe specializate” pe penal sau comercial. Dumbravă afirma că nu se amestecau zonele de activitate, deși el era singurul angajat al uneia dintre firmele implicate, ceea ce arată că în realitate se referea la întreaga rețea. Același mod de lucru a fost identificat în mai multe cazuri, precum cel al lui Hideg Robertino sau Filip Robert-Dorin, unde clienții erau aduși prin recomandări, iar banii erau rulați printr-un circuit financiar bine stabilit.

Coldea era descris de ceilalți ca „șeful cel mare”, cel care decidea dacă un caz este acceptat și cât costă influența. Dumbravă și Trăilă discutau detaliile strategiei, dar deciziile importante erau luate cu aprobarea lui Coldea. Discuțiile înregistrate și prezentate de Dumbravă arată că „businessul” era condus de altcineva și că fiecare avea un rol clar în schema infracțională.

Încă din 2018, Coldea a propus martorului Dumitru Cocoru înființarea unei firme pentru dezvoltarea unor proiecte, susținând partea financiară și promovarea. Firma Strategic Sys SRL a fost înregistrată în 2020, iar Cocoru a fost trecut ca administrator. Deși activitatea declarată era legată de inginerie și consultanță tehnică, obiectul includea și consultanță în relații publice, afaceri, IT și comunicare — domenii utile pentru mascarea activităților ilegale.

Tot în 2018, Dumbravă a înființat Wise Line Consulting SRL, firmă de consultanță în afaceri și management, prin care ulterior a fost semnat un contract cu casa de avocatură a lui Trăilă. Contractul acoperea, printre altele, și „consultanță anticorupție”. Ulterior, în 2020, a fost încheiat un act adițional care permitea subcontractarea unor consultanți pentru culegere de informații și elaborare de strategii — activități care, în realitate, însemnau supraveghere, presiune și trafic de influență.

Interceptare Dumbravă Dumitru – Hideg Roberto-Cătălin – Tocaci Dan Victor

„DUMBRAVĂ DUMITRU: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului şi doi, să rezolvaţi problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta. .. și. .. şi. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Păi, nu v-am spus că. .. [neinteligibil]. ..

TOCACI DAN-VICTOR: .. .şi ăsta are. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Eu am. ..

DUMBRAVĂ DUMITRU: Nu-mi reproşează mie, că nu. .. nu suntem în relaţia asta. Dar cumva mă Simt eu nasol,

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Am fo. ..

DUMBRAVĂ DUMITRU: Pentru că e prima dată când se întâmplă asa ceva. Lucrez din 2018 cu el şi nu s-a mai întâmplat.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Aici am vorbit, de la început v-am spus.

DUMBRAVĂ DUMITRU: Mda!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Că nu pot aici. După aia întrebam. Mă duceam la țigani, mă împrumutam.

DUMBRAVĂ DUMITRU: Nu!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Am zis. .. Ă. .. Zice: „Nu! ”.

DUMBRAVĂ DUMITRU: .. .[neinteligibil, vorbeşte în același timp cu HIDEG ROBERTINO-

CĂTĂLIN]. .. dar nu trebuia cumva să. .. adică din. .. din prima nu trebuia să mai semnaţi cu el ceva, nu ştiu.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: lar cealaltă problemă care nu pot s-o rezolv şi m-am făcut de râs.

DUMBRAVĂ DUMITRU: Și avocatul. .. E o situaţie. .. vă spun. .. mă Simt nasol eu, mă simt că nu mi s-a întâmplat până acuma. .. niciodată. .. [neinteligibil]. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Și el îmi spune că. .. şi el îmi spune că. ..

DUMBRAVĂ DUMITRU: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .nu e bine nici din partea astalaltă, că c. .. că sunt supărate. ..

TOCACI DAN-VICTOR: Și mie mi se spune la fel. .. mă sună de la. .. BOGDAN. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .că sunt supărate persoanele celelalte, adică avocatu” e unu”, o parte. .. [neinteligibi[]. .. una.

DUMBRAVĂ DUMITRU: .. .[neinteligibil]. .. Da, dar cu sunt cumva la mijloc între dumnevoastră şi el.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Păi. .. Asta. .. Aşa mi-a zis şi el.

DUMBRAVĂ DUMITRU: £ o problemă. O s-o. .. o. .. gândim o formulă, da” puneţi în ordine! ”

Modul de gândire al inculpatului Dumbravă Dumitru, comportamentul acestuia şi al celorlalți membrii ai grupului se reflectă în discursul inculpatului Tocaci Dan Victor pentru care inculpaţii Coldea Florian și Dumbravă Dumitru au devenit un model de viaţă:

„(. JTOCACI DAN-VICTOR: Bă, păi, dacă era. .. CĂTĂLINE, încă o dată îţi explic.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Că e băiatu’ lu” ăla şi al lu” ăla și al lu” dracu! .. .

TOCACI DAN-VICTOR: Tu n-aj. .. Tu, tu n-ajungcai niciodată în combinaţia asta pentru că tu

pentru ci nu ești o miză. Tu ai văzut ce a zis şi MITICĂ? Că ce? „Nouă nu ni s-a întâmplat niciodată așa ceva. Să vină cineva să nu ne dea banii. ”. Crede-mă, crede-mă! Vezi că ei. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, mă, dar așa să fi fost, în halul ăsta, cu toată lumea?

TOCACI DAN-VICTOR: Da!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cu toată lumea s-a comportat la fel?

TOCACI DAN-VICTOR: Au dar bani ăștia ca să se salveze. .. să-nchidă dosarele şi astea

. .. [neinteligibil). ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Şi ăștia ce mai fac, mă, cu banii dacă au atâţia, la atâtea sume?

Îţi dai seama câţi oameni au fost în discuţiile astea?

TOCACI DAN-VICTOR: Da! Ai fost. .. ?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .pe care i-au mermelit ci în toate felurile pământului?

TOCACI DAN-VICTOR: Păi, stai, mă, puțin! Se lua — să zicem! — se lua o sumă, 5 milioane. Nu lua F. C. -u”, uite, așa. .. .[neinteligibil]. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Păi, nu zic, mă, că lua F. C. -u’ tot, dar, ca idee, ei cereau pentru toți, aşa?

TOCACI DAN-VICTOR: Da! Da!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Ce dracu” au făcut, mă, cu atâția bani? Că au fost mii de

dosare făcute la mişto p-aicea. Mii, mă, mânca-ți-aş gura!

TOCACI DAN-VICTOR: Nu ştiu”.

Structura grupului, modul de acțiune şi rolul lui Coldea

Probele administrate dovedesc în mod indubitabil că asocierea a avut la bază o structură ierarhică și un plan de acţiune determinat, în scopul obţinerii de avantaje financiare.

Rolul inculpatului Coldea Florian de lider incontestabil al grupului a fost recunoscut atât de către membrii grupării, respectiv de către inculpatul Dumbravă Dumitru şi inculpatul Trăilă Doru

Inculpatul Tocaci Dan Victor, şi respectiv de către persoanele care au fost racolate sau care au apelat la serviciile acesteia, precum Hideg Robertino – Cătălin sau Filip Robert – Dorin. Toţi vorbesc despre

Coldea Florian ca despre „șeful cel mare”, cel care hotărăşte dacă un contract se încheie, dacă se mai derulează și condiţiile în care se desfăşoară.

Astfel, deşi cu ocazia audierilor a negat existența unui înțelegeri cu inculpaţii Coldea Florian şi Dumbravă Dumitru, susținând că nu ţinea legătura cu inculpatul Coldea Florian și că l-a întâlnit doar ocazional, în cadrul discuţiilor cu martorul Hideg Robertino – Cătălin, înregistrate în mediu ambiental de către acesta şi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală, inculpatul Trăilă Doru vorbeşte despre un sistem decizional, despre o ierarhie și despre „seful cel mare”, făcând un tablou perfect al grupului infracțional organizat:

„TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ă. .. Dar ideea era următoarea, că eu am înțeles, sistemu” lor de decizie este destul de centralizat, adică seful cel mare el ia decizia, numai că, după aia, la implementare se ocupă ăia mici.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. .. Aia e problema, că ei acum îmi spun că. .. e şeful, DAN.

M-am certat pe aicea, m-a certat că: „Bă, că ce. .. ”, că a vorbit cu domnu” general.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Cine?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A vorbit cu domnu” general.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: /-a dat şi lor mesaj.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Domnu”. .. așa și. .. Că să fac rost de bani. „De unde, mă, frate, 3 milioane? Bă, DANE, şi oricum. .. [neinteligibil]. .. ”. Eu plăteam, să zicem, poate, ceva la Fonduri, da” rez. .. rămâneam descoperit în partea astalaltă. Și era ca şi. .. Adică. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: La care?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Pentru mine. .. Ăștia cu EPPO, cu fondurile. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: A! Cu prejudiciu”.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Că cu am două plăţi, una la dumneavoastră și una la prejudiciu.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Dacă plăteam la prejudiciu, picam de rahat în partea asta la. .. la cabinet, adică e. .. Și plus că, oricum, nici nu aveam cum să rezolv. Nici într-o parte şi în asta, adică ați văzut. .. [neinteligibil]. .. Şi atunci cu ce să. .. nu ştiu ce să fac. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Acuma vă spun eu sincer: e o diferență majoră între. .. onorariile noastre şi prejudiciu.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da! Cum să. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL. : Primu” e prejudiciu”. Acum sincer vă spun, fără nicio ezitare.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Deci, eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră număru” | e. .. sau banii dumneavoastră sunt partea de prejudicii, că noi mergem înainte. Adică n-am o problemă legată nici de 2 mii de. .. [neinteligibil]. .. cât o fi şi aşa, dacă obținem ceea ce ne interesează pe toți, şi anume o soluţie care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță mă refer. Ă. .. Eu mâine am o ședință iarăşi cu dunmealui și o_să mai stăm de vorbă și pe alte dosare şi despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el. Și o să mai discut o dată. Ne-a dat nouă mesaj că a vorbit cu. .. cineva cu dumneavoastră, atâta mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cu mine?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Cu. .. V-a transmis un mesaj, ceva de genu” ăsta.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, că. .. am fost acuma înainte să. .. că a venit. .. am venit mai devreme și mi-a zis: „Vino mai devreme dacă vii acolo! ”, aicea la — ce-i asta? — terasa asta.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: A! Aici e o cafenea.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mda! Asta aicea. Da! Şi a zis: „Vino un pic mai devreme! ”, eram prin Oraș şi „. .. Că vreau să-ţi zic ceva, că a vorbit şi. .. ”. Era un pic supărat, într-adevăr, că nu reuşim să plătim prejudiciu”, vă daţi scama! .. .[offează]. .. Şi dacă n-am plătit nici lu’. .. Aicea, la „„„[neinteligibil]. .. iară, cred că. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Eu v-am spus de data trecută că. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Nu conta situaţia şi. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: De aia spun.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Reacţia donmului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispozitii, din ce m-am prins cu și. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: .. .gle trebuie executate. Cam asa vede lucrurile,

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: ŞI. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Că dacă esti sef toată viata. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A! Se exe. .. Mă execută, să-nțeleg? .. . [râde]. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Nu, nu, nu. Dispoziţiile să fie executate, nu oumenii. .. .[râde]. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, da” aicea înţeleg. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ce simpatic sunteți!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-aţi zis la un moment dat că v-a zis să mă lăsaţi în pace, că. ..

să nu. .. Cum a zis? Să nu fiţi nu ştiu cum.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: A. .. cumva, dar. .. ă. .. el e. .. V-am spus. E un om. .. e un om care e dintr-o bucată şi așa e el învățal. Structurile militare sunt pe genu” ăsta, de regulă, da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Pe mine nu mă interesează şi lucru” ăsta, mă interesează data încasării de către dumneavoastră a banilor.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cât la sută. Da. 17. Bun! Am înţeles! Bun! Acum ziceţi că. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Fiţi atent! Mâine eu vreau să mai am o discuţie, să văd. .. pe dosaru” dumneavoastră ce pulem face, pentru că 23 mai, 23 mai. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Vă întâlniți cu amândoi sau. .. ?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Numai cu. .. Ardealul, direct. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A!

TRĂILĂ DORU-FLOREL: .. .contactul meu cu. .. [neinteligibil]. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Am înţeles!

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Vorbesc cu el, dar ce discut cu el merge dincolo, nu am nici cea mai mică ezitare.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: SL, rugăminte paul d. . „vorbesc cu fiumiealeii şi vedem în ce măsură negativ orice am face, vă comunic. Dacă. .. pe varianta în care s-ar putea, o să am nevoie de sprijinu’ dumneavoastră pe parte documentară. Vă răspund ăştia eficient, adică de genu” dacă ne organizăm, să ne facă o scrisoare de invitaţie, pe care s-o traducă în română, să facă o rezervare de bilet de avion dus-întors. .. ?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Asta o rezolvăm. (. ..)”.

În cadrul unei alte întâlniri cu martorul denunţător, inculpatul Trăilă Dorul Florel a confirmat că modul de acțiune este discutat cu inculpatul Dumbravă Dumitru, precum şi faptul că orice discuţie cu martorul cra comunicată între inculpaţi, fiecare dintre ci lăsându-i impresia că îl susține în fața celorlalţi inculpaţi:

„TRĂILĂ DORU-FLOREL: A. .. Cum aţi avansat cu domnu”. .. ca discuţie?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Deci, am vorbit cu prietenu” nostru și a zis că. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Știu, că am fost la el. .. ă. .. ieri sau alaltăieri, nu mai ştiu când m-am văzul cu el, și mi-a zis că aţi fost la dânsu”.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-a zis că a înțeles situaţia.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Înm!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Și, de fapt, am explicat-o de la-ncepul, nu neapăra! că. .. a fost o chestie de a. .. și. .. Na! În mare, lucrurile nu au fost aşa. .. n-au decurs așa cum au. .. au fost. .. ă

. .. [râde]. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Cum ar fi părut că se vor întâmpla.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Cam așa. .. Cel puţin asta am lămurit în mare că. .. am vorbit un lucru. .. Am explicat situația legată de plecarea mea acolo, care e. .. era absolut necesară pentru că altfel, în România, n-am nicio variantă să. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: .. . [neinteligibil]. .. într-un viitor destul de. .. [neinteligibil]. .. de Curtea de Apel, ne vom lămuri pe chestia legată de controlu’ judiciar în ceea ce vă vizează pe durata asta.

Adică. .. Bun, există posibilitatea, tehnic vorbind, să. .. ă. .. rămânem fără control judiciar. adică să nu mai aveți nicio interdicţie de niciun fel. Asta înseamnă că sunteți în poziția în care ar trebui să vă obţineţi și buletin normal şi pașapori, și toate celelalte.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: V-am zis că şi eu am vorbit cu dumnealui, mi-a zis că v-aţi văzut cu donmu”’ TOCACI sau. .. Cum îl chema?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cu DAN, da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Aşa. A. .. Ideea de bază e următoarea: că dânsul, ca şi mine, suntem mai, oarecum mai, hai să zicem, eu am fost oarecum mai relaxat și am înţeles ideea că eu sunt mai conectat la fenomenu” de afaceri decât sunt ei. Dar seful dumnealui a fost cel mai supărat pe dumneavoastră, dacă mă întrebaţi pe mine. Și mie mi-a transmis, prin dumnealui, a zis că sunt un fraier şi că nu trebuie să fac aşa afaceri. Eu i-am explicat că trebuie să mai vedem şi oamenii de lângă noi, nu numai aşa. .. Dar dânsul a fost cel supărat pentru că a zis: „Domnule, oamenii care nu au. .. [neinteligibil]. .. ”.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Păi da, da’e. .. ă. ..

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Eu i-am explicat că ţine de alte evenimente. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Dânsul mi-a spus: „Donile, da” noi nu i-am promis niciodată că vom face noi ceva în legătură cu plecatu” din țară. Noi i-am spus ne ocupăm de dosar. .. obtinem ceva pozitiv. ”. Mie așa mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Nu, nu, nu. Dânsul, nu neapărat personal, dar prietenu’. .. celălalt. .. ă. .. Nu, a zis că. .. undeva în octombrie, noiembrie rezolvăm problema, pentru că altfel. .. Eu de atunci am fost cu DAN TOCACI şi am vorbit clar: uite, pol să fac numai în condițiile astea. Deci, am zis la început. .. [neinteligibil]. .. am minţit. .. ă. .. am păcălit pe cineva, am vrui Să spun ceea ce nu voiam să audă cineva sau de ce aș fi făcut chestia asta?

TRĂILĂ DORU-FLOREL. : Da. (. .)”.

În concluzie, inculpatul Trăilă Doru – Florel a susţinut în mod explicit că echipa lor funcționa după modelul unei structuri militare, că inculpatul Coldca Florian cra liderul şi își impunea autoritatea în cadrul grupului, fiind cel care trebuia să își dea acordul cu privire la demersurile pe care le efectuau și care controla şi partea financiară a activităţii, iar cu privire la fluxul informațional și comunicarea deciziilor în cadrul grupului a precizat că aveau loc întâlniri periodice cu inculpatul Dumbravă Dumitru care transmitea informații către inculpatul Coldea Florian și invers.

La rândul său, în cadrul discuţiilor cu martorul Hideg Robertino – Cătălin, inculpatul Tocaci Dan – Victor a invocat o relaţie de prietenie veche cu inculpațţii, exprimându-și în mod repetat devotamentul faţă de aceştia şi sprijinul total:

TOCACI DAN-VICTOR: CĂTĂLINE! CAĂTĂLINE, te rog eu frumos, mi-am luat-o în bot şi mi-o iau. Aştia. .. oamenii ăştia mă ştiu cu ei de 25 ani. Sunt prietenii mei. Cum ai fost și tu cu mine de am stat la pahar de spriț şi asta. Nu i-am rugal niciodată nimic, te-am rugat. .. Am zis asta. .. Am făcut cea mai mare greșeală a vieţii mele că m-am băgat în căcatul ăsta. Ai înţeles? Cea mai mare.

Că am zis să te ajul. Să te ajut, că. .. aia. M-ai înțeles? Nu vreau să fac. .. Eu te-am rugat frumos.

M-ai făcut de căcat!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cine, mă, eu?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, tu. Deci tot. ..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mă, ești tu sigur de ce zici?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, eu sunt foarte sigur. Eu suni foarte sigur. Și ţi-am spus: acuma, pentru ei, eu m-arunc în fața mașinii. Pentru ei. Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Eu știu cine sunt oamenii ăia.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Ce pot să spun? !

TOCACI DAN-VICTOR: Aia suni oameni, au fost corecți şi asta. .. Și am stat, m-am rugat de ei să te ajute, să preia cazul, să te preia avocatul, să te ia. .. că ai avul numai papagali. Să-ţi preia cazul.

M-am rugat de ei. Și au zis: „Bine, mă, hai! ”.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .[neinteligibil]. .. de câteva ori. ..

TOCACI DAN-VICTOR: Ţi-a promis cineva. .. Aşa.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: .. .să le spui că nu le pot plăti banii? ”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupție a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor față de mai mulți suspecți și cu privire la mai multe fapte.

Astfel, se disjung cercetările față de suspectul Wang Yan, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată, constând în două acte materiale comise la datele de 28 mai 2024 și 12 iulie 2024.

De asemenea, se disjung cercetările față de suspectul Guțanu Mihai, pentru infracțiunile de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului, ambele în formă continuată, constând în trei acte materiale, cu aplicarea dispozițiilor privind concursul de infracțiuni.

Se disjung cercetările față de SC Wise Line Consulting SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, precum și față de SC Strategic Sys SRL, tot pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

Se disjung cercetările și cu privire la faptele de evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr. 241/2005, presupus a fi săvârșite de avocatul Dănău Alexandru.

Se dispune disjungerea și în legătură cu faptele de corupție (trafic de influență și cumpărare de influență), sesizate de SC Vlăsia SRL, prin administratorul special Săvulescu Aurel.

De asemenea, se vor continua cercetările cu privire la faptele de trafic de influență și cumpărare de influență, comise în legătură cu firmele controlate de Adamescu Bogdan-Alexander și Tufan Emil-Mihai.

Cercetările vor continua și pentru fapte de șantaj, sesizate de Hideg Robertino-Cătălin.

Se disjung cercetările și pentru alte fapte de trafic de influență, în legătură cu firmele controlate de Adamescu Bogdan-Alexander și Tufan Emil-Mihai, pentru care, la data de 15 mai 2024, Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției s-a sesizat din oficiu.

Se vor efectua cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, precum și pentru fapte de spălare a banilor, cu referire la dispozițiile Legii nr. 51/1995 și Legii nr. 129/2019.

În plus, cercetările vor continua cu privire la celelalte fapte sesizate, inclusiv de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Dosarul nou constituit, ca urmare a acestor disjungeri, urmează să fie înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției.

