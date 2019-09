Liviu Alexa: “In clasamentul PSD, daca nu ar exista si regiunea HarCov, Clujul ar fi pe ultimul loc. La 7%, PSD Cluj are nevoie de curatenie si munca”

Noul președinte al PSD Cluj, Liviu Alexa, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Gazeta de Cluj. Acesta a vorbit despre viziunea personală asupra politicii din zilele noastre, ce înseamna management politic, care este cea mai mare provocare dar și despre cum vede viitorul PSD-ului.

Reporter: Prima intrebare este una simpla, de ce v-ati asumat aceasta functie?

Liviu Alexa: Propunerea a venit din partea doamnei Viorica Dancila, presedintele PSD, si a domnului Mihai Fifor, secretar general, care mi-au cerut un singur lucru: sa tai “curentul” tuturor blaturilor politice facute la Cluj. Am acceptat pentru ca sunt un om de Stanga, mi-am asumat aceasta afinitate politica si ca jurnalist fara sa ma prefac, fara sa ma ascund, spre deosebire de jurnalistii care sustin Dreapta si carora le e rusine sa clameze acest lucru. Mie nu mi-e rusine cu PSD. Am acceptat pentru ca vreau in Cluj-Napoca si in judetul Cluj sa existe respect pentru realizarile PSD si nu sunt putine, dupa cum vreau sa existe si un partener in persoana mea si a echipei mele care sa primeasca si criticile, fiindca nici o guvernare nu e perfecta. A critica inseamna sa aduci argumente, sa vii cu solutii si nu sa zbieri muiepsd. Clujenii au fost in mod direct beneficiarii masurilor bune luate de guvernarea Dancila, de guvernarea PSD, medicii, pensionarii, functionarii publici, inclusiv oamenii de afaceri au beneficiat de mai multi bani in buzunar, mult mai multi bani in buzunar decat orice alt guvern de dreapta.

Reporter: Ce inseamna management politic pentru dumneavoastra? Ce trebuie sa faca un manager politic in viziunea dvs?

Liviu Alexa: I-am spus doamnei Dancila ca accept sa ma inham la aceasta munca, insa nu vreau sa candidez la primarie si nici nu-mi doresc alte demnitati prin transgazuri si romgazuri, ca domnul Lapusan Remus.

Un manager politic este cel care organizeaza activitatea de partid si se asigura ca exista create conditiile ca partidul sa repire si sa creasca atat din punct de vedere politic, cat si operational.

Un manager politic se asigura ca numirile in functiile care depind de PSD la Cluj, ma refer la orice fel de posturi, sa fie ocupate de oameni cu educatie si caracter, nu de sinecuristi si analfabeti, nu de oameni din anturajul familial al presedintelui. Cel putin asta e viziunea mea.

In PSD Cluj au fost promovati cu rare exceptii oameni extrem de slab pregatiti intr-o gramada de pozitii cheie. Cum sa ai respect si rezultate , cum sa fii de folos cetatenilor cand tu promovezi moime politice in functii de consilieri locali si incompetenti ca Vasile Ilea in posturile de reprezentare? Nasra s-a pus pe el insusi deputat, cat de mic trebuie sa ai caracterul ca sa faci asta? Si-a pus prietenul pe postul de senator, ma refer iar la Vasile Ilea, care-i dadea bani de cravate, ca nu avea Nasra bani nici de asa ceva, iar astazi Ilea injura PSD.

I-am cerut doamnei Dancila incredere si am primit-o si mai ales puterea de a stabili impreuna cu echipa PSD Cluj cine merita sa ocupe o functie importanta, fara sa mai apelam la oameni din deal. In Germania, SPD face pentru functiile politice regionale concurs, ceea ce mi se pare incredibil si foarte util. Cam asa ar trebui sa ajungem si noi in toata politica romaneasca, daca vrem ca cetatenii sa isi redobandeasca increderea in politicieni.

Reporter: Credeti ca actuala clasa politica clujeana ar trebui sa se rebranduiasca si ca are nevoie sa fie mai „smart”?

Liviu Alexa: Nu imi permit eu sa dau sfaturi clasei politice acum, cand eu nu am demonstrat nimic, dar daca ma refer la clujeni, o sa imi aduc mereu aminte de accidente politice precum pedelistul Sorin Apostu si penelistul Horea Uioreanu, precum finul lui Boc, Tise cel cu averea tot mai mare de la an la an, sau precum pseudopesedistul Remus Lapusan, care si-a tras o sinecura la Transgaz din care ia 10.000 de euro fara sa sufle. Apropo de asta, functia de sef la firma asigurari UNIQA de unde mai ia 10.000 de euro pe luna a obtinut-o Remus Lapusan prin Ioan Rus. Functia de sef Transgaz de unde ia tot 10.000 de euro a obtinut-o tot prin Ioan Rus.

Clasa politica clujeana a devenit un creuzet in care isi topesc aurul starpituri.

Sa va zic alta. Ca om care a condus PSD Cluj atatia ani si s-a imbogatit de pe urma partidului cu nesimtire, Remus Lapusan n-a fost in stare sa doneze la partid nici mcar bani de un xerox. PSD Cluj zici ca e camin studentesc, foloseste un xerox in chirie si da 0,7 lei per pagina.

Stiti cat a dat Remus Lapusan in ultimele luni cotizatie la partid? 250 de lei pe luna. Pai cum sa creasca partidul la Cluj in forta operationala la asemenea contributii?

Revenind la intrebare, ca m-am luat cu vorba, politicienii de tip nou nu mai pot fi “desenati” intr-un portret clasic: dar cred ca trebuie sa fie muncitori, sa fi facut ceva in viata asta pana sa intre in politica, sa inteleaga noile mijloace de comunicare, sa fie curiosi de viitorul comunitatii lor sau al tarii lor.

Reporter: Cum arata in viziunea dvs omul politic „smart” si politicianul trecutului?

Liviu Alexa: N-as vrea sa fac eu pe expertul in politica, insa cunosc politicieni din trecut care maine pot sa fie chemati si negociaza mai bine ca actualii. Cunosc politicieni din trecut care maine vin si cu ochii inchisi fac singuri bugetul Romaniei. Stiu multi politicieni din trecut care pot sa dea lectii de organizare a unei campanii electorale multor politicieni de azi. De ce i-as vorbi de rau? Doar ca sa par cocos? Unul dintre cei mai tari politicieni din istoria Romaniei este Viorel Hrebenciuc. Un „rezolvator”, un „party whip” cum nu a avut si nici nu va avea vreodata Romania, de o inteligenta deasupra cuvantului geniu, un om care castiga in trecut si mereu orice negociere prin doua calitati – cunoasterea perfecta a adversarului, a nevoilor lui, si puterea de a se tine mereu de cuvant. El poate fi considerat un om vechi, dar daca PSD l-ar aduce inapoi, si asta e parerea mea bineinteles, doar pentru o luna, va garantez ca ar rezolva problema cu numarul de voturi din parlament.

Reporter: Unde vedeti organizatia PSD Cluj in viitorul apropiat?

Liviu Alexa: Vreau sa fac o precizare, avand in vedere cat de tarziu am intrat in aceste proiect. Eu n-am presiunea rezultatelor si, va garantez, ca nu ma sinucid daca se va decide ca trebuie sa plec din functia de presedinte. Dar vreau sa muncesc. Am fost fost trimis sa fac curatenie intr-un partid la Cluj in care sacii de gunoi sunt fizic nedusi cu lunile. M-am uitat astazi in debaraua partidului, e infiorator sa vezi atata mizerie si delasare. Acest partid in acest moment nu are de niciunele la Cluj: nicio baza materiala, nici bani in cont, consilierii judeteni si toti oamenii de pe posturi platesc cotizatii de 3 lei la partid si apoi se cocosesc ca ei au iesit pe propria lor putere. Auzeam astazi o consiliera PSD de la judet cum ii spunea unui oficial al partidului ca ea merita sa fie acolo, ca nu PSD a pus-o, in conditiile in care respectiva doamna a ajuns acolo datorita PSD, iar sotul ei a ajuns primar de comuna datorita PSD, ca sa nu mai vorbesc de un post intr-o descentralizata pe care si-l tine in asteptare. Ma refer la primarul din Apahida, caruie i se pare ca este foarte inteligent daca spune ca e deasupra PSD. Misiunea este sa le bag tuturor in cap inapoi aceasta sigla, sa le reamintesc ca, cu rare exceptii, tot ce sunt ei se datoreaza acestor trei litere.

Sigur, e enervant sa iti spuna asta un mucos de 40 de ani, asa cum ma cred ei. Dar mucosul ala are realizari in viata privata mai multe ca ei. Cine nu intelege sa respecte PSD in interior nu poate sa aduca respect pentru PSD in exterior. Organizatia PSD Cluj va creste imediat dupa momentul in care o voi reaseza pe traseul politic corect, cu organizatii locale, cu proiecte comune, cu comunicare moderna. Apropo de comunicare, in Cluj-Napoca ditamai oras universitar si de business, PSD nu a organizat niciodata o scoala de vara pentru cei care iubesc Stanga, pentru tinerii care vor sa invete politica si sa respecte valorile social democratiei.

Inca ceva: rezultatele extrem de proaste din Cluj au afectat major si zonele geografice din jurul Clujului, prin promovarea slaba a politicilor de Stanga. Fiecare straduinta a PSD Bistrita-Nasaud sau Alba sau Mures sau Maramures sau Salaj sau Bihor sau Satu Mare a fost anulata de lenea si rateurile PSD Cluj. Ca sa nu mai zic de colegii din alte judete din Moldova sau sudul tarii care fac cifre electorale excelente si vine Clujul si ia 7% zadarnicindu-le munca.

Reporter: Credeti ca „barfele de crâșmă” si atacurile la adresa dumneavoastra din interiorul partidului se vor opri in viitorul apropiat ,iar colegii vor incerca totusi sa se alature viziunii dvs?

Liviu Alexa: Ce atacuri, trei maraieli pe facebook ma lasa rece. Pe mine nu ma intereseaza daca colegii mei vor incerca sa se alature viziunii mele. Ei trebuie mai intai sa invete sa respecte Statutul si conducerea nationala. Aceiasi scandalagii care zbierau in 2016 la Kilometrul 17 ca Bucurestiul ii sclavageste, o fac si acum, cu minora diferenta ca grupului de pucisti i s-a alaturat nesimtitul de Nasra, ipocritul care a fost numit presedinte interimar prin aceeasi metoda perfect legala. Va dati seama despre ce pinguini politici vorbim aici? Mai avem un personaj desprins din teatrul lui Caragiale – deputatul Cornel Itu care si el constant se alatura corului de bocitoare care se plange de conducerea nationala.

Exista o expresie care il caracterizeaza pe domnu Itu in mod plenar: „E tare ca fularul”. Iar despre realizari, sa te lauzi dupa o cariera indelungata de deputat ca singurele tale realizari in fata cetatenilor sunt muzeul locomotivelor si Tetapolis, un parc de cercetare care sta pe hartie de 5 ani, mi se pare jenant.

Barfele de crâșmă nici macar nu imi sunt straine, imi plac si mie. Stiu si eu un sef DSV la Cluj care a stricat casa unei familii trainice cu doi copii sau ca si-a dus noua nevasta in institutie. Si eu pot sa va barfesc ca imi aduc aminte cum un actual deputat implicat in campania Aureliei Cristea si a lui Buzoianu lua bani de la un ziarist ca sa scuipe secrete din campanie in timpul campaniei. Eu aici insa am venit pentru altceva, pentru a echilibra balanta dintre Dreapta si Stanga in Cluj. Daca nu era regiunea Har-Cov unde PSD n-a stat niciodata bine, Cluj-Napoca ar fi pe ultimul loc la rezultatele din intreaga tara.

Reporter: Care este cea mai mare provocare momentan pentru dvs?

Liviu Alexa: Cea mai mare provocare a mea este sa ii fac pe toti ce iubesc Stanga sa inteleaga ca Liviu Alexa nu e papagalul de Nasra si ca ii astept pe toti la partid sa munceasca. Apoi, sa ii fac sa inteleaga ca acest partid iese incetul cu incetul de sub gheara lui Ioan Rus. In fine, o alta provocare va fi sa gasim calea spre mintea clujenilor, pentru a le arata ca ce au facut pedelistii in Cluj, ma refer la Boc si Tise , trebuie sa se termine. Acesti oameni au imbatranit pe functii si li se pare ca Clujul e pe persoana fizica. Ingamfati si hrapareti, Boc si Tise toaca cu nemiluita zeci de milioane de euro pe prostii si nu se preocupa de problemele reale ale orasului si judetului.

Reporter: Care dintre zicale credeti ca se potriveste in momentul de fata organizatiei PSD „Cine nu are batran sa isi cumpere” sau „Este momentul ca javrele batrane sa paraseasca PSD”, ultima ii apartine lui Vasile Dancu si a fost acordata intr-un interviu in Gazeta de Cluj.

Liviu Alexa: Nu stiu daca domnul Vasile Dancu a spus asa ceva, nu ma bagati in ceva ce nu pot verifica acum.

Mie imi plac batranii cum vreti dumneavoastra sa le spuneti, fiindca „batranii” au experienta de viata si un intreg raboj de greseli facute pe care poate uneori poti sa nu le mai repeti. Imi plac „batranii” pentru ca, datorita experientei lor, ne pot ajuta sa deschidem usi nebanuite, usi pe care adeseori ca tanar nici nu le vezi. In politica, insa, as schimba putin cugetarea: Cine nu mai are batrani sa si-i aduca inapoi.

Reporter: Care este mesajul pe care doriti sa il transmiteti colegilor din PSD Cluj?

Liviu Alexa: Ca nu voi ceda la santajul si scandalul unora si m-as bucura sa-i vad la masa sau pe teren muncind alaturi de noi, cei care dorim o schimbare de atitudine a unui partid care are 7%.

Primari care au castigat municipiii grele si care fac cifre adevarate la alegeri sunt alaturi de mine, ma refer la Cristian Matei de la Turda si Morar Costan de la Dej. Si se gasesc primari cu 1000 de voturi in comuna, cum e doamna Lucia de la Chinteni, care sa pretinda ca statutul PSD nu trebuie respectat, care sa pretinda ca ei sunt mai tari ca si partidul. Nu mai merge asa. Unora li se pare o amenintare, dar transmit foarte rece si calm urmatorul lucru: Statutul partidului este sfant. Iar ei l-au incalcat si acum sunt intr-o culpa pe care ei o constientizeaza dupa ce le-a trecut fierbinteala socului cu numirea lui Liviu Alexa.

Sunt ei mai tari ca PSD? Mi-e imposibil sa cred, dar daca se considera asa, in urmatoarele 8 luni, dupa ce le dizolv organizatiile locale, o sa le gasesc alternative viabile, oameni educați si muncitori care sa ii contracandideze. Unii uita ce am spus mereu, ce a confirmat si doamna Viorica Dancila, in toate alocutiunile post numirii mele: la Cluj nu se mai poate asa, ori veniti sa munciti, ori ne spunem la revedere. Cu mentiunea ca, si va dau in exclusivitate aceasta abordare, le pregatesc o surpriza acestor primari care nu respecta statutul. Ei se astepta sa ii exclud ca sa poata sa se tireze la partidul tradatorilor, Pro Romania. Am gasit o chichita juridica care imi va permite sa ii izolez politic, fara sa-i exclud. Astfel incat o sa ramana la fel de ficusi in primariile lor precum domnul Iohannis la Cotroceni.

Barna nu face voturile pentru turul 2, nu are cum sa faca din punct de vedere al cantitatii, caci el are pe urban doua-trei orase, in plus, propriul partid il distruge. Viroca Dancila, prima femeie premier din istoria Romaniei, va ajunge in turul 2.

Apoi, in turul 2, toti romanii trebuie sa se gandeasca ce sa aleaga intre Iohannis si Viorica Dancila. Adica intre un frigider gol precum Iohannis, care si-a dezamagit pana si propriul electorat, sau Viorica Dancila, o femeie echilibrata si faina, tenace si curajoasa.