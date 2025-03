Gigi Becali a fost contactat de Gazeta de Cluj pentru a clarifica intențiile sale privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale. Omul de afaceri și politicianul a declarat că încă nu a luat o decizie finală, dar a recunoscut că testul reacției publice face parte din strategia sa. În plus, a sugerat că are un plan.

R: Bună ziua, domnule George Becali! V-am sunat să îmi dați o declarație în legătură cu candidatura dumneavoastră la alegerile prezidențiale.

Gigi Becali: Hai să vedem săptămâna care vine să mă hotărăsc 100%.

R: Încă nu v-ați hotărât?

Gigi Becali: Nu încă!

R: Presa vorbește… de asta v-am contactat.

Gigi Becali: De aia am și spus… ca să vorbească presa. Să dea domnul să fie așa, hai să vedem. Dacă e să depun, depun. Prima dată am aruncat așa să văd ce zice lumea, să văd dacă am șanse de intrat în turul 2. Dacă am șanse în turul 2, normal că depun. Hai… nu vreau să vorbesc mai mult. AM UN PLAN, DA?

R: Spuneți-mi care e planul!

Gigi Becali: Bine, hai că am un plan, pa, pa!

Aceste declarații vin în contextul în care AUR își pregătește strategia pentru viitoarele alegeri prezidențiale, iar poziția lui Becali ar putea influența dinamica internă a partidului.

