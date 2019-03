Cu totii ne dorim sa ne simtim bine “in pielea noastra”, sa debordam de energie si vitalitate, insa , de cele mai multe ori omitem sa-i acordam corpului nostru grija si atentia de care are nevoie. In ultima perioada se vorbeste tot mai mult despre adoptarea unui stil de viata sanatos, construit pe cei trei piloni de rezistenta, si anume miscarea fizica, alimentatia si odihna. E foarte important, insa, sa ne consturim acest stil de viata sanatos in concordanta cu personalitatea, nevoile si activitatile noastre de zi cu zi, pentru a deveni o parte integrata in viata noastra, intr-un mod placut si armonios.

Dincolo de indrumarile teoretice, acorda atentie corpului tau, asculta-i nevoile, si incearca mai multe variante de sport inainte de a te axa doar pe una dintre ele. Mereu vei avea libertatea sa schimbi ambientul salii de sport, cu cel mai apropiat parc sau chiar cu ringul de dans, pentru a evita rutina.

Sa vedem, in continuare, ce implica exercitiile de tip cardio in comparatie cu cele de forta, enumerand cateva dintre avantajele si dezavantajele acestora:

Exercitiile de tip cardio au in prim plan spoririea activitatii sistemului cardiovascular(inima si vase de sange), pentru a creste consumul de oxigen si implicit a metabolismului. Astfel, daca iti doresti sa slabesti, alergatul, mersul pe bicicleta si aerobicul sunt alternative foarte bune deoarece cresc arderile si ajuta la eliminarea toxinelor prin transpiratie. Pe de alta parte, daca intentia ta este sa-ti cresti masa musculara si sa ai un corp perfect tonifiat, exercitiile de forta, anaerobe, sunt alegerea potrivita. Indiferent ca alegi sa fac sport in sala de fitness, sau in aer liber, alege un echipament de sport care sa-ti vina bine si sa fie potrivit contextului in care iti desfasori activitatea. Alege din gama variata de echipamente sportive, disponibile pe www.decathlon.ro, si bucura-te zi de zi de progresele tale vizibile pe trupul tau tot mai tonifiat.

Exercitiile cardio sunt dinamice si consuma calorii fara a solicita prea mult musculatura, ceea ce inseamna ca efortul fizic este resimtit la un nivel mai redus, fiind compensat de bataile alerte ale inimii si activitatea intensa a plamanilor. Exercitiile la aparate, implica o doza crescuta de forta si hotarare, antrenand selectiv anumite grupe de muschi. Ca atare efortul este resimtit mai intens si dezvoltarea musculaturii este mai pronuntata. Cu cat masa muculara este mai dezvoltata cu atat corpul arde mai multe calorii chiar si in stare de repaus.

Activitatea cardio reduce stresul si tumultul emotional. Asadar, daca ai diverse obiceiuri nocive precticate pe fundal anxios, precum fumatul sau mancatul in exces, exercitiile cardio pot fi o solutie foarte buna de a te echilibra mental si emotional. Aerobicul sau dansul sunt activitati sociale, ce iti sporesc increderea si buna dispozitie, avand in acelasi timp efecte uimitoare asupra sanatatii corpului tau. Daca preferi, insa, sa te detasezi de zgomotul exterior, sa te detensionezi si sa-ti eliberezi furia si agresivitatea intr-o maniera constructiva, poti alege sa faci effort static si sustinut antrenandu-ti muschii la aparatele cu greutati.

Sa nu uitam ca alaturi de sport, fie el de tip cardio sau forta, alimentatia nutritiva si echilibrata, si somnul regulat joaca un rol esential in mentinerea starii de sanatate, avand beneficii nu doar asupra corpului dar si asupra performantelor intelectuale si a echilibrului emotional.



In concluzie, nu exista retete perfecte, ci doar alternative personalizate pentru fiecare individ in parte. Daca pentru slabit, exercitiile cardio au rezultate foarte bune, masa musuclara este antrenata si intretinuta prin exercitii de forta. Chiar daca vei alege sa pui accent pe unul dintre aceste tipuri de exercitii, se recomanda practicarea ocazionala si a celuilalt tip de antrenament pentru a-ti dezvolta corpul intr-un mod aromonios si, de ce nu, pentru a iesi din zona de confort.



Sursa imagine : https://unsplash.com