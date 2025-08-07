FOTO: Ferma Steluța / Facebook

Ajung pe strada Odobești, nr. 100, într-o zonă liniștită din Cluj-Napoca, unde parcă orașul se oprește în loc și lasă loc mirosului de vegetație îmbietoare. Mă opresc în fața unei clădiri simple, dar pline de viață, marcată clar de prezența legumelor și fructelor proaspete. O curte amenajată cu grijă, o livadă în spate, și imediat înțelegi că aici totul se învârte în jurul pământului.

FOTO: Radu Bocerean / Gazeta de Cluj

O doamnă amabilă de la casă îmi face legătura cu Iulia și Dan Mitre, administratori ai Fermei Steluța. Într-o cameră separată, începem o conversație care se transformă rapid într-o lecție despre agricultură, pasiune și parteneriate solide.

„Agricultura nu este doar o meserie – este un mod de viață”

Așa își începe povestea Ferma Steluța. Tonul calm al familiei ascunde mulți ani de muncă și adaptare. Ferma a prins contur în 2010, dar povestea ei se întinde cu mult înainte, primele livezi fiind plantate pe dealul Steluța în urmă cu peste 60 de ani. Părinții lui Dan Mitre, Ioana și Viorel Mitre, ambii ingineri horticoli și profesori de pomicultură în cadrul USMV Cluj, și-au dedicat toată viața culturii pomilor, semănând această pasiune și în sufletul copiilor lor. Astfel, Ferma Steluța nu e doar o afacere de familie, ci o continuare vie a unei misiuni începute cu dragoste pentru pământ, pomi și oameni.

„Provenim dintr-o familie cu o lungă istorie în pomicultură – părinții mei au făcut asta toată viața, iar noi am preluat ștafeta cu aceeași dragoste pentru pământ și pentru roadele lui”, spune Dan.

Cu peste 70 de hectare de livadă superintensivă – cu cireș, măr ecologic și prun, dotate cu stații meteo, sistem de irigație și chiar „frost-bustere” împotriva înghețului, Ferma Steluța e un exemplu rar de echilibru între naturalețe și tehnologie.

Deși aceste tehnologii nu garantează tot timpul că recoltele vor supraviețui în întregime, ele reprezintă un avantaj major.

Nu a fost ușor, drumul a fost pavat cu multe provocări

Am vorbit despre ce înseamnă, concret, să conduci o fermă într-un domeniu în care natura are ultimul cuvânt. Provocările au fost peste tot – de la probleme tehnice și lipsă de fonduri în perioada de început, până la efectele tot mai imprevizibile ale vremii.

Înghețul din aprilie e unul dintre cele mai mari riscuri: apare din ce în ce mai des și nu poate fi asigurat. S-a investit în utilaje care ajută, dar protecția e limitată. Apoi, vine ploaia – în plin sezon al cireșelor, ea poate însemna dezastru. Dacă plouă două zile la rând, fructele crapă și pierderile pot depăși 80%. Așa s-a întâmplat în 2018, când ferma a pierdut toată recolta. Din acel moment, s-a decis montarea plaselor antiploaie – o investiție mare, dar necesară.

Și nici restul nu e simplu: forța de muncă e greu de găsit, mai ales în Cluj,„Fructele cultivate sub cerul liber sunt complet dependente de vreme. În 2018, am pierdut toată recolta de cireșe din cauza ploilor. Atunci am decis să investim în sisteme de protecție. A fost scump, dar ne-a salvat”.

FOTO: Radu Bocerean / Gazeta de Cluj

”Nu facem asta doar ca să vindem. Pentru noi, e important să oferim hrană curată și de calitate. E misiunea noastră.”

Cum ajunge o fermă de familie din Cluj să colaboreze cu un gigant al retailului precum Lidl?

Se arată că, deja de multă vreme, Lidl România a făcut din sprijinirea economiei locale o prioritate și a venit cu o adevărată oportunitate de dezvoltare pentru producători.

„Lidl ne asigură stabilitatea de care avem nevoie. A fost și este un partener serios, care și-a respectat promisiunile de fiecare dată. Parteneriatul ne-a permis să dezvoltăm afacerea fără teama că nu vom avea unde valorifica roadele”, a mai adăugat Dan.

Încrederea este un ingredient fără de care un producător local nu poate crește sănătos. Astfel, Lidl și-a respectat promisiunile de fiecare dată, preluând în totalitate cantitățile licitate de către Ferma Steluța.

”Am simțit mereu că suntem într-o relație de parteneriat pe termen lung, bazată pe sprijin, susținere și înțelegere.

Pentru a dezvolta un astfel de business sunt necesare investiții substanțiale, iar un parteneriat de acest tip îți oferă predictibilitate și stabilitate, condiții esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung.”

Certificări care schimbă regulile jocului

Ferma Steluța deține certificarea Global G.A.P., o diferențiere majoră pe piață și o garanție că ceea ce ajunge pe raft e produs cu respect pentru sănătatea oamenilor, mediu și muncă etică. Această certificare a venit ca o mănușă, deoarece standardele impuse erau deja respectate.

”Noi produceam deja foarte curat și înainte, dar certificarea Global G.A.P. nu este doar o hârtie – este o garanție că ceea ce facem respectă cele mai înalte standarde internaționale de siguranță alimentară, sustenabilitate și responsabilitate socială. Ne-a ajutat să ne structurăm mai bine procesele, să fim și mai atenți la trasabilitate și ne-a deschis uși către colaborări importante. Pentru o fermă de familie ca a noastră, a fost un pas mare, dar necesar, pentru a ne păstra promisiunea de transparență și încredere față de consumatori.”

FOTO: Ferma Steluța / Facebook

Adevărata provocare? Să rămâi fidel valorilor

Am simțit în glasul Iuliei și al lui Dan o mândrie calmă, dar solidă. Nu a fost o discuție despre cifre sau marketing, ci despre munca reală, despre zile petrecute în arșiță și despre credința că hrana curată este cel mai important lucru pe care îl putem oferi societății.

Dar pentru echipa Fermei Steluța, totul pare să merite

”Produsele Fermei Steluța se adresează celor care își doresc hrană curată, locală, sănătoasă – oameni care vor mai mult decât un simplu aliment pe raft. Celor care înțeleg că gustul bun vine din respectul față de natură și din muncă onestă, nu din artificii.

”Clienții mulțumiți sunt cea mai sinceră și valoroasă validare a muncii noastre. Ne bucură nespus că oamenii apreciază calitatea și că înțeleg efortul din spatele fiecărui fruct, fiecărei legume. (…) nimic nu este mai frumos pentru noi decât să oferim hrană curată oamenilor. Credem cu tărie în ideea de a mânca sănătos, în a respecta corpul și natura prin alegerile alimentare.”

Ferma Steluța – o lecție despre răbdare, integritate și colaborări de calitate

Când am plecat de la fermă, mi-am dat seama că nu vizitasem doar o fermă locală, o simplă livadă Pe lângă cireșele incredibil de gustoase din care am avut prilejul să mă înfrupt, realizasem că am vizitat un model de viitor: un loc unde tradiția întâlnește tehnologia, iar pasiunea se transformă în încredere – livrată chiar prin Lidl

”Noi credem cu tărie în ideea de a consuma hrană curată, de calitate. Într-o lume în care multe lucruri nu mai țin de noi, măcar ce mâncăm poate fi o alegere conștientă – iar asta este esența a ceea ce facem la Ferma Steluța”